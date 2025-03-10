Bir İşletmenin Öğrenciler İçin Hazırladığı Tabakta Koyduğu Et Miktarı Sosyal Medyada Tepki Gördü

Bir işletme, öğrenci müşterilerinin beğenerek tercih ettiği bir tabağı paylaştı. Böreklerden oluşan karbonhidrat ağırlıklı tabakta, kavurma da vardı ancak miktarı epey azdı. İşletmenin videosu sosyal medyada yayılınca kullanıcılar tepki göstermekte gecikmedi. Gelin detaylara geçelim.
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Öğrencilik dönemleri biliyorsunuz ki bütçenin kısıtlı olduğu bir dönem.
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Tabakta iki çeşit börek, fırında makarna, makarna ve kavurma yer alıyordu.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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