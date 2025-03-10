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Bir İşletmenin Öğrenciler İçin Hazırladığı Tabakta Koyduğu Et Miktarı Sosyal Medyada Tepki Gördü

Bir İşletmenin Öğrenciler İçin Hazırladığı Tabakta Koyduğu Et Miktarı Sosyal Medyada Tepki Gördü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.03.2025 - 09:39

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Bir işletme, öğrenci müşterilerinin beğenerek tercih ettiği bir tabağı paylaştı. Böreklerden oluşan karbonhidrat ağırlıklı tabakta, kavurma da vardı ancak miktarı epey azdı. İşletmenin videosu sosyal medyada yayılınca kullanıcılar tepki göstermekte gecikmedi. Gelin detaylara geçelim.

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Öğrencilik dönemleri biliyorsunuz ki bütçenin kısıtlı olduğu bir dönem.

Öğrencilik dönemleri biliyorsunuz ki bütçenin kısıtlı olduğu bir dönem.

İşletmelerin öğrenciler için hazırladığı uygun fiyatlı ürünlerle neredeyse her menüde karşılaşıyoruz. Ancak bir işletmenin öğrenciler için hazırladığı tabak sosyal medya kullanıcılarına biraz ironik geldi.

Tabakta iki çeşit börek, fırında makarna, makarna ve kavurma yer alıyordu.

Tabakta iki çeşit börek, fırında makarna, makarna ve kavurma yer alıyordu.

Ancak kavurmanın miktarı gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı kadar anca vardı. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları yorumlarda tepkilerini dile getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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