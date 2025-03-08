Kadınlara “20 Yaşına Dönseydin Ne Yapmak İsterdin?” Sorusu Soruldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! Bugün, Türkiye’de kadın olmanın zorluğuyla yüzleşen, yaşam mücadelesi vermek zorunda kalan, cinsiyetinden dolayı imkan kısıtlığı yaşayan, örselenen ve dahasını yaşayan tüm kadınlarımızın günü. @nursedaozel adlı içerik üreticisi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla öne çıktı. Gelin birlikte izleyelim!