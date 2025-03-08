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Kadınlara “20 Yaşına Dönseydin Ne Yapmak İsterdin?” Sorusu Soruldu

Kadınlara “20 Yaşına Dönseydin Ne Yapmak İsterdin?” Sorusu Soruldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.03.2025 - 16:49

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! Bugün, Türkiye’de kadın olmanın zorluğuyla yüzleşen, yaşam mücadelesi vermek zorunda kalan, cinsiyetinden dolayı imkan kısıtlığı yaşayan, örselenen ve dahasını yaşayan tüm kadınlarımızın günü. @nursedaozel adlı içerik üreticisi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla öne çıktı. Gelin birlikte izleyelim!

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Nurseda Özel, bir araya geldiği kadınlara 20 yaşına dönme şansları olsa neler yapacaklarını sordu.

Nurseda Özel, bir araya geldiği kadınlara 20 yaşına dönme şansları olsa neler yapacaklarını sordu.

Kadınlarımız, içinde ukde kalanları dile getirdi. Kimi okumak isteyeceğini, kimi sevdiği kişiyle evlenmek isteyeceğini söyledi.

“Mesleğimi elime alırdım, sosyal bir insan olurdum, ne imkan varsa hepsini isterdim” sözleri de yanıtlar arasındaydı.

“Mesleğimi elime alırdım, sosyal bir insan olurdum, ne imkan varsa hepsini isterdim” sözleri de yanıtlar arasındaydı.

20’lerine dönemeseler de geriye kalan hayatlarında mutluluk onların olsun!🩷

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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