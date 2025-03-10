Makyaj Videosu Çeken Küçük Kızın Bilmiş Halleri Kalpleri Eritti

Kız çocuklarının makyaja ilgisi küçük yaşlardan itibaren başlıyor. Tertemiz ciltlerine makyaj yapmalarının doğru olmadığını ebeveynleri ısrarla anlatsa da öylesine hevesli oluyorlar ki, ebeveynleri evde bir-iki kere denemelerine ve heveslerini almalarına izin veriyor. Şimdiyse geleceğin influencer’ı olmaya aday tatlı mı tatlı bir kızla karşınızdayız.
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Telefonu karşısına koyduktan sonra makyaj yaptığı anları kaydeden kız tebessüm ettirdi.
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Kendinden emin halleriyle de hayran bıraktı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Sende kabahat yok minik kuzucum insan anne babasını seçemiyor maalesef:( çocuğu soktuğunuz duruma bakın bi😡