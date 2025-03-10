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Makyaj Videosu Çeken Küçük Kızın Bilmiş Halleri Kalpleri Eritti

Makyaj Videosu Çeken Küçük Kızın Bilmiş Halleri Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.03.2025 - 12:09

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Kız çocuklarının makyaja ilgisi küçük yaşlardan itibaren başlıyor. Tertemiz ciltlerine makyaj yapmalarının doğru olmadığını ebeveynleri ısrarla anlatsa da öylesine hevesli oluyorlar ki, ebeveynleri evde bir-iki kere denemelerine ve heveslerini almalarına izin veriyor. Şimdiyse geleceğin influencer’ı olmaya aday tatlı mı tatlı bir kızla karşınızdayız.

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Telefonu karşısına koyduktan sonra makyaj yaptığı anları kaydeden kız tebessüm ettirdi.

Telefonu karşısına koyduktan sonra makyaj yaptığı anları kaydeden kız tebessüm ettirdi.

Bütün aşamaları tek tek hangi sırayla yapması gerektiğini de biliyordu. Önce fondötenini sürdü, sonra rujunu sürdü ve son olarak rimeliyle eyelinerını çekti.

Kendinden emin halleriyle de hayran bıraktı.

Kendinden emin halleriyle de hayran bıraktı.

Yapamadığı şeylerde tatlı tatlı sinirlenen küçük kızın videosunu ebeveynleri paylaşınca beğeni yağmuru geldi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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maestro__

Sende kabahat yok minik kuzucum insan anne babasını seçemiyor maalesef:( çocuğu soktuğunuz duruma bakın bi😡