Makyaj Videosu Çeken Küçük Kızın Bilmiş Halleri Kalpleri Eritti

Kız çocuklarının makyaja ilgisi küçük yaşlardan itibaren başlıyor. Tertemiz ciltlerine makyaj yapmalarının doğru olmadığını ebeveynleri ısrarla anlatsa da öylesine hevesli oluyorlar ki, ebeveynleri evde bir-iki kere denemelerine ve heveslerini almalarına izin veriyor. Şimdiyse geleceğin influencer’ı olmaya aday tatlı mı tatlı bir kızla karşınızdayız.