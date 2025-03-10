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Bir Saniye Olsun Ayrı Gezmeyen Kediler O Anlarıyla Tebessüm Ettirdi

Bir Saniye Olsun Ayrı Gezmeyen Kediler O Anlarıyla Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.03.2025 - 14:22

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Patili dostlarımızdan kedilerin kendilerine münhasır davranışları bazen bizleri şaşırtıyor. @omer.ve.golgesi adlı TikTok hesabından hem evinde hem de bahçesinde baktığı kedileriyle içerikler üreten hayvansever keşfetlerimizde sıkça yer ediniyor. Özellikle iki kedisi var ki, onlar birbirlerinden asla ayrılmıyor. Gelin detaylara bakalım.

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Cinsleri calico ve smokin olarak geçen bu iki kedi adeta yapışık ikiz gibi.

Cinsleri calico ve smokin olarak geçen bu iki kedi adeta yapışık ikiz gibi.

Özellikle smokin yani siyah beyaz desenli olan kedimiz, diğer kediyi bir saniye olsun rahat bırakmıyor ve dibinden ayrılmıyor.

Onların bu sevgi dolu halleri karşısında resmen gözlerimizden kalpler çıktı.

Onların bu sevgi dolu halleri karşısında resmen gözlerimizden kalpler çıktı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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