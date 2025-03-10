Bir Saniye Olsun Ayrı Gezmeyen Kediler O Anlarıyla Tebessüm Ettirdi

Patili dostlarımızdan kedilerin kendilerine münhasır davranışları bazen bizleri şaşırtıyor. @omer.ve.golgesi adlı TikTok hesabından hem evinde hem de bahçesinde baktığı kedileriyle içerikler üreten hayvansever keşfetlerimizde sıkça yer ediniyor. Özellikle iki kedisi var ki, onlar birbirlerinden asla ayrılmıyor. Gelin detaylara bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cinsleri calico ve smokin olarak geçen bu iki kedi adeta yapışık ikiz gibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onların bu sevgi dolu halleri karşısında resmen gözlerimizden kalpler çıktı.
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
💗🎈💝❤🧡💕❣💓♥💞💗
TAYYİP BİR GENELGEYLE AYIRMAZ, KAPATMAZ YA DA ÖLDÜRMEZ UMARIM.