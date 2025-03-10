Bir Saniye Olsun Ayrı Gezmeyen Kediler O Anlarıyla Tebessüm Ettirdi

Patili dostlarımızdan kedilerin kendilerine münhasır davranışları bazen bizleri şaşırtıyor. @omer.ve.golgesi adlı TikTok hesabından hem evinde hem de bahçesinde baktığı kedileriyle içerikler üreten hayvansever keşfetlerimizde sıkça yer ediniyor. Özellikle iki kedisi var ki, onlar birbirlerinden asla ayrılmıyor. Gelin detaylara bakalım.