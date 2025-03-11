Bakanlık Yeni Listeyi Açıkladı! Peş Peşe İfşa Oldular: Tantuninin İçinden At ve Eşek Eti Çıktı
Bakanlık Yeni Listeyi Açıkladı! Peş Peşe İfşa Oldular: Tantuninin İçinden At ve Eşek Eti Çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinden beri resmi internet sitesinden insan sağlığına zarar veren firma ve markaları ifşa ediyor.
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Afyonkarahisar'da Ertürk Et ve Et Ürünleri şirketinin Bolat Sucukları, One Tat, Başoğul ve Tandoğan markalarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
Çorum'da Salih Et Ürünleri markasının piliç büfe salamında da mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ifşa oldu.
Konya'nın Selcan Et ve Et Ürünleri şirketinin Yiğit Bey markasının ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlandı.
Listeye 9 adet zeytinyağı ürünü listeye girdi.
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Balıkesir'de bulunan Hüseyin Gediz Gıda ve Sanayisine ait olan Hüseyin Gediz markalı "Olgunlaştırılmış Tam Yağlı koyun, keçi ve inek sütlerinden beyaz peynir" ürünü oldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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