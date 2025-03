Bakanlık Yeni Listeyi Açıkladı! Peş Peşe İfşa Oldular: Tantuninin İçinden At ve Eşek Eti Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir liste daha yayımladı. Son liste hem mide bulandırdı hem de korkuttu. Listede yer alan kırmızı et tantuni, köfte, sucuk ve salam gibi ürünlerinde hile yapıldığı ortaya çıktı. Et tantuninin içinden at ve eşek eti çıkarken, çok sayıda sucuk markası ifşa edildi.