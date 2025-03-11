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Bakanlık Yeni Listeyi Açıkladı! Peş Peşe İfşa Oldular: Tantuninin İçinden At ve Eşek Eti Çıktı

Bakanlık Yeni Listeyi Açıkladı! Peş Peşe İfşa Oldular: Tantuninin İçinden At ve Eşek Eti Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.03.2025 - 17:52

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir liste daha yayımladı. Son liste hem mide bulandırdı hem de korkuttu. Listede yer alan kırmızı et tantuni, köfte, sucuk ve salam gibi ürünlerinde hile yapıldığı ortaya çıktı. Et tantuninin içinden at ve eşek eti çıkarken, çok sayıda sucuk markası ifşa edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinden beri resmi internet sitesinden insan sağlığına zarar veren firma ve markaları ifşa ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinden beri resmi internet sitesinden insan sağlığına zarar veren firma ve markaları ifşa ediyor.

Halk sağlığını hiçe sayan firmalar ifşa edildi. Halk sağlığını tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin liste bir kez daha güncellendi.

Afyonkarahisar'da Ertürk Et ve Et Ürünleri şirketinin Bolat Sucukları, One Tat, Başoğul ve Tandoğan markalarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Afyonkarahisar'da Ertürk Et ve Et Ürünleri şirketinin Bolat Sucukları, One Tat, Başoğul ve Tandoğan markalarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Çorum'da Salih Et Ürünleri markasının piliç büfe salamında da mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ifşa oldu.

Çorum'da Salih Et Ürünleri markasının piliç büfe salamında da mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ifşa oldu.

Mersin'de Yörükoğlu Peynir Dünyası Sucukları'nın dana sucuğunda kanatlı eti olduğu tespit edilirken, Diyarbakır'daki Afyon Sucukları'nın etiketsiz dana sucuğunda da kanatlı eti bulundu.

Konya'nın Selcan Et ve Et Ürünleri şirketinin Yiğit Bey markasının ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlandı.

Konya'nın Selcan Et ve Et Ürünleri şirketinin Yiğit Bey markasının ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlandı.

Kısmetoğlu Beyti Et ve Et Ürünleri şirketinin Hayal adlı markasının ısıl işlem görmüş kangal sucuğunda da kanatlı eti tespit edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Çetinkaya Et Market'teki 500 gramlık kasap köftede de kanatlı eti olduğu anlaşılırken, Mersin Erdemli Göksel Yemekçilik adlı şirketin ürettiği kırmızı et tantunide tek tırnaklı eti tespit edildi.

Listeye 9 adet zeytinyağı ürünü listeye girdi.

Listeye 9 adet zeytinyağı ürünü listeye girdi.

Tohum yağlarının karıştırıldığının tespiti yapılan ürünlerin bir tanesinde pirina yağının ve daha düşük kaliteli zeytinyağının karıştırıldığı tespit edildi. Bursa'da üretilen Kütahya Hekimoğlu'na ait tereyağında ise süt yağı karici yağ tespit edildi. Manyas Mim Süt'e ait olan tereyağında ise bitkisel yağ tespit edildi.

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Balıkesir'de bulunan Hüseyin Gediz Gıda ve Sanayisine ait olan Hüseyin Gediz markalı "Olgunlaştırılmış Tam Yağlı koyun, keçi ve inek sütlerinden beyaz peynir" ürünü oldu.

Balıkesir'de bulunan Hüseyin Gediz Gıda ve Sanayisine ait olan Hüseyin Gediz markalı "Olgunlaştırılmış Tam Yağlı koyun, keçi ve inek sütlerinden beyaz peynir" ürünü oldu.

Markanın ürününde 'Keçi sütü' bulunduğu iddia edilirken Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde üründe keçi sütü ve koyun sütünün tespit edilemedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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