Hangi Netflix Dizisi Senin Aşk Hayatını Temsil Ediyor?
Aşk hayatın tam bir Netflix dizisi olsaydı, acaba hangisi olurdu? Romantik komedilerden gizemli dramlara, ilişkilerin karmaşık dünyasında kendi hikayene uygun bir dizi bulmaya hazır mısın? Haydi başlayalım!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Aşk hayatını hangi kelime daha iyi tanımlar?
3. Partnerinle birlikte vakit geçirmek için ideal bir aktivite seç!
4. Yaşadığın ilişkilerden çıkardığın ders bunlardan hangisi olur?
5. Peki aşkı hangi mevsimle tanımlarsın?
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6. Bir ilişkin bitince nasıl hissedersin?
7. Seni etkileyen romantik bir sahne hayal et. Bu neye benziyor?
8. İlişki durumunu en iyi anlatan emojiyi seç lütfen.
The Crown!
Stranger Things!
Emily in Paris!
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