onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dikkat Çeken Oyun: Milano Uçağına Binmeye Çalıştılar

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dikkat Çeken Oyun: Milano Uçağına Binmeye Çalıştılar

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.03.2025 - 16:38

Sahte Tiflis biletiyle İtalya hayali suya düştü. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, İran vatandaşı iki kadın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Tiflis’e gidiyormuş gibi yaparak sahte pasaportlarla Milano uçağına binmeye çalıştı. Kadınların oyununu, polisler tarafından bozuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Film sahnelerini aratmayacak olayda, iki İranlı kadının 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edildi.

Film sahnelerini aratmayacak olayda, iki İranlı kadının 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu kadınlar yakayı kısa sürede ele verdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu kadınlar yakayı kısa sürede ele verdi.

28 Kasım 2024 günü yaşanan olayda, havalimanında görev yapan Seyahat Belgeleri İnceleme ve Risk Analizi Büro Amirliği ekipleri yaptıkları kontrol sırasında ilginç anlara şahit oldu. 25 yaşındaki İran uyruklu Ainaz B. ve 27 yaşındaki Faezeh J., Milano uçuşuna binmek istedikleri için sahte olduğu belirlenen Brezilya, İtalya ve Bulgaristan pasaportlarıyla çıkış yapmak istedi.

Ancak yapılan incelemede pasaportların orijinalliği konusunda şüpheye düşen görevliler, İranlı kadınların oyununu bozdu. İkilinin biniş kartları üzerinde bulunan çıkış kaşelerinin de sahte olarak düzenlendiği tespit edildi.

Ancak yapılan incelemede pasaportların orijinalliği konusunda şüpheye düşen görevliler, İranlı kadınların oyununu bozdu. İkilinin biniş kartları üzerinde bulunan çıkış kaşelerinin de sahte olarak düzenlendiği tespit edildi.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, bunun üzerine havalimanı güvenlik ekiplerinin yaptığı üst aramada, şüpheli kadınların aslında İran vatandaşı olduğu anlaşıldı. Üzerlerinden kendi adlarına düzenlenmiş İran pasaportları çıkan Faezeh J. ve Ainaz B.'nin Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçuşla Tiflis'e gitmek üzere pasaport kontrolünden geçtikleri ancak daha sonra yön değiştirerek Milano uçağına binmeye çalıştıkları tespit edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın