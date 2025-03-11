Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dikkat Çeken Oyun: Milano Uçağına Binmeye Çalıştılar

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, bunun üzerine havalimanı güvenlik ekiplerinin yaptığı üst aramada, şüpheli kadınların aslında İran vatandaşı olduğu anlaşıldı. Üzerlerinden kendi adlarına düzenlenmiş İran pasaportları çıkan Faezeh J. ve Ainaz B.'nin Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçuşla Tiflis'e gitmek üzere pasaport kontrolünden geçtikleri ancak daha sonra yön değiştirerek Milano uçağına binmeye çalıştıkları tespit edildi.