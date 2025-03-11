Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dikkat Çeken Oyun: Milano Uçağına Binmeye Çalıştılar
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dikkat Çeken Oyun: Milano Uçağına Binmeye Çalıştılar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Film sahnelerini aratmayacak olayda, iki İranlı kadının 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu kadınlar yakayı kısa sürede ele verdi.
Ancak yapılan incelemede pasaportların orijinalliği konusunda şüpheye düşen görevliler, İranlı kadınların oyununu bozdu. İkilinin biniş kartları üzerinde bulunan çıkış kaşelerinin de sahte olarak düzenlendiği tespit edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın