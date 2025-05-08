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Derine İnelim! Partnerini Seviyor Musun Yoksa Bağımlı Mısın?

etiket Derine İnelim! Partnerini Seviyor Musun Yoksa Bağımlı Mısın?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
08.05.2025 - 23:46

Hoşlanarak konuşmaya başladığın kişi ile bağın değişebilir. Hoşlanma bir tık daha artar ve sevgiye dönüşebilir. Onunla olmak keyif verir, her zaman yanında görmek istersin. Fakat bazen bu bağımlılık olur... Yanında çok fazla gördüğün için bağımlı olmuş olabilirsin. Gelin hep beraber bunu öğrenelim!

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1. İlk olarak, cinsiyetini öğrenebilir miyim?

2. Şimdi asıl sorulara gelelim. Partnerinden bir gün haber almadığın zaman ne hissediyorsun?

3. Partnerinin olmadığı bir plan yapar mısın?

4. Partnerinle olan tartışmalar sende nasıl bir etki bırakıyor?

5. Partnerinle olmadığın zamanlar ne yaparsın?

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6. Partnerin bir karar aldığı zaman senin onayını alma ihtiyacı duyuyor mu?

7. Partnerinin mutluluğunu kendi mutluluğundan önde mi tutarsın?

8. Partnerinle olan ilişkiyi tanımlamanı istesek neler söylersin?

Partnerine bağımlısın!

Partnerinle birbirini çok seviyor olabilirsin ama bu sevginin yanı sıra aranızda bağımlılık oluşmuş! Partnerin olmadan hareket etmek, onsuz plan yapmak sana garip geliyor. İki kişinin bir hale gelmesi gerektiğini düşünüyorsun. Tamamen birlikte olmalısınız ve özel alanınız olmamalı. Böylece daha çok anı biriktirerek birbirinize yakınlaşırsınız. Onun her şeyini bilmeli, o da senin her şeyini bilmeli... Güvenin böyle oluştuğunu düşünüyorsun. Yani sen partnerine bağlanmışsın!

Partnerini seviyorsun ve dengeli bir şekilde birbirinize bağlısınız!

Birbirinize olan sevginizin yoğun olduğu çok belli! Bu sevgi ile birlikte gelen bağlılık doğal bir şeydir. Sevdiğin insanın yanında olmak ve onunla bolca vakit geçirmek istersin. Fakat bağlılık ve bağımlılık arasındaki farkı biliyorsun! Özel alanlara sahipsiniz ve ayrı vakitler geçirebiliyorsunuz. Özgürlüğünüzü kısıtlama gibi bir durum olmuyor. Bu da bağımlı olmadığınızı gösterir. Güveni oluşturan ve sevginizin dışa vuran dengeli bir bağlılık var aranızda!

Partnerine karşı bir bağımlılığın yok!

Sevginizi gösterme şekliniz biraz farklı. Genelde sevgi ile birlikte gelen bağımlılık sizde kendini göstermiyor. Birbirinize güveniniz sonsuz, bunu görebiliyoruz. Bu güvenin getirdiği bir şey var: tamamen ayrı vakit geçirebilmek. Birbirinizin ne yaptığını merak etmiyorsunuz ve birlikte bolca vakit geçirme gibi bir isteğe sahip değilsiniz. Bu sevginizin az olduğunu göstermez. Sevgi farklı şekilde kendini gösterebilir. Bu durum sizde herhangi bir bağımlılığa yol açmamış!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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