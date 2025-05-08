Derine İnelim! Partnerini Seviyor Musun Yoksa Bağımlı Mısın?
Hoşlanarak konuşmaya başladığın kişi ile bağın değişebilir. Hoşlanma bir tık daha artar ve sevgiye dönüşebilir. Onunla olmak keyif verir, her zaman yanında görmek istersin. Fakat bazen bu bağımlılık olur... Yanında çok fazla gördüğün için bağımlı olmuş olabilirsin. Gelin hep beraber bunu öğrenelim!
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1. İlk olarak, cinsiyetini öğrenebilir miyim?
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2. Şimdi asıl sorulara gelelim. Partnerinden bir gün haber almadığın zaman ne hissediyorsun?
3. Partnerinin olmadığı bir plan yapar mısın?
4. Partnerinle olan tartışmalar sende nasıl bir etki bırakıyor?
5. Partnerinle olmadığın zamanlar ne yaparsın?
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6. Partnerin bir karar aldığı zaman senin onayını alma ihtiyacı duyuyor mu?
7. Partnerinin mutluluğunu kendi mutluluğundan önde mi tutarsın?
8. Partnerinle olan ilişkiyi tanımlamanı istesek neler söylersin?
Partnerine bağımlısın!
Partnerini seviyorsun ve dengeli bir şekilde birbirinize bağlısınız!
Partnerine karşı bir bağımlılığın yok!
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