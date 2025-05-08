Derine İnelim! Partnerini Seviyor Musun Yoksa Bağımlı Mısın?

Partnerinle birbirini çok seviyor olabilirsin ama bu sevginin yanı sıra aranızda bağımlılık oluşmuş! Partnerin olmadan hareket etmek, onsuz plan yapmak sana garip geliyor. İki kişinin bir hale gelmesi gerektiğini düşünüyorsun. Tamamen birlikte olmalısınız ve özel alanınız olmamalı. Böylece daha çok anı biriktirerek birbirinize yakınlaşırsınız. Onun her şeyini bilmeli, o da senin her şeyini bilmeli... Güvenin böyle oluştuğunu düşünüyorsun. Yani sen partnerine bağlanmışsın!