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Google Yetkilileri Meclis’te! AKP'li Vekil Hüseyin Yayman: ''Aileyi Korumak Yasakçılıksa, Biz de Yasakçıyız''

Google Yetkilileri Meclis’te! AKP'li Vekil Hüseyin Yayman: ''Aileyi Korumak Yasakçılıksa, Biz de Yasakçıyız''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.05.2025 - 22:52

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, aile konusunda yaptığı çıkış ile dikkatleri üzerine çekti. AKP'li Yayman, 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda haberin bir telif konusu haline getirilmesini ve bu bağlamda kullanılmaya bağlı olarak bir ücret ödenmesini talep etmekteyiz' dedi.

Toplantıda konuşan Google Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı ise ''Türkiye'ye özel bir engelleme ya da trafik çöküşü durumu söz konusu değil. Eğer biz siyasi bir taraf seçmiş olsak kendi ayağımıza sıkmak demektir' dedi.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google yetkililerini dinlemek üzere toplandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google yetkililerini dinlemek üzere toplandı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanan komisyonda, Google yetkilileri de hazır bulundu.

Toplantıya, Google Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı, Google Kamu İlişkileri ve Politikaları Müdürü Duygu Yücesoy, Google İspanya'dan Helena Martins, Google'ın algoritmalarını yazan Johannes Matthias Mueller Google Fransa, Orta Doğu ve Afirka'dan Sorumlu Haber Ortaklıkları Direktörü Faten Dubarry Bouhaouala, Google Kamy Ortaklıları Yöneticisi Başak Yeşil ile Google Avukatları Gönenç Gürkaynak ile Ceren Yıldız Özgökçem katıldı.

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 'aile, birey, kadın ve çocuğun korunması' konusunun iktidar ve muhalefetin kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayarak, ''Dijital mecranın, yapay zeka, yazılım ve başka olanaklarla insanların kendini ifade etmeleri bakımından ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Eğer toplumu korumak, aileyi korumak yasakçılıksa, evet biz de yasakçıyız. Fakat şu hususu dile getirmek istiyorum. Her şeyin dijitalleştiği, siyasetin, ekonominin, eğitimin, ticaretin, sanatın, kültürün, topyekun hayatın dijitalleştiği bir dünyada, ekosistemde, biz de Türkiye'de komisyon olarak kurulduğumuz günden beri bir hukuksal, yönetsel bir çerçeve çıkartıp bunun üzerinden ilerlemek istiyoruz' dedi.

AKP'li Yayman, bugün komisyonda ağırladıkları Google temsilcilerinden algoritma değişikliklerine ilişkin şeffaf, açık, anlaşılabilir ve ikna edici cevaplar beklediklerinin altını çizdi.

AKP'li Yayman, bugün komisyonda ağırladıkları Google temsilcilerinden algoritma değişikliklerine ilişkin şeffaf, açık, anlaşılabilir ve ikna edici cevaplar beklediklerinin altını çizdi.

'Dijital mecraların insanların fikirlerini, düşüncelerini, kendi tezlerini dile getirmesi bakımından bir imkan sunması seçeneğine karşı maalesef bir kötülük yuvasına, bir dijital çöplüğe dönüştüğünü mütalaa etmekteyiz. Özellikle dezenformasyon, yalan haber ve konuyu bağlamından saptırmanın ve manipülasyonun yapılmasını asla doğru bulmuyoruz' diyen Yayman sözlerine şöyle devam etti: 

'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda haberin bir telif konusu haline getirilmesini ve bu bağlamda kullanılmaya bağlı olarak bir ücret ödenmesini talep etmekteyiz. Çünkü burada gerçek habercilikle, gerçek gazetecilikle, objektif habercilikle, kamu yararını gözeten habercilikle, etkileşim almak isteyen ve bunun için de her türlü 'sakilliği' yapan bir anlayışın yarışmasının imkanının olmadığını düşünüyorum. Zaten yazılı ve görsel medyanın dijitalleşme karşısında mevzi kaybetmesiyle beraber bu dijital telifte yaşanan irrasyonel gelişmeler, süreci daha fazla zora sokmaktadır.''

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, "Rekabet Kurumu Google'ın kazancını denetlesin" dedi. Google algoritmalarını yazan Google Arama İlişkileri lideri John Mueller şunları söyledi:

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, "Rekabet Kurumu Google'ın kazancını denetlesin" dedi. Google algoritmalarını yazan Google Arama İlişkileri lideri John Mueller şunları söyledi:

'Güncelleme yaptığımız zaman daha küresel bir güncelleme yapıyoruz. Kaliteyle ilgili güncellemeye bakıldığında buradaki kullanıcıya verdiğimiz bir e-kitabımız var. Bu 180 sayfalık bir kılavuz. Şeffaflık konusuna nasıl baktığımızı bu kılavuzda açıklıyoruz. Bu kılavuzda da güncellemeler yapıyoruz. Bunları net bir biçimde yazıyoruz değişiklikler yaptığımızda. Web kullanıcılarının değişiklikleri anlamasını istiyoruz. Bu kılavuzda kalite bir dizi faktör üzerinden açıklanıyor. Burada değerlendirilen uzmanlık, deneyim , yetkinlik ve güvenilirlik üzerinden değerlendirmesini istiyoruz. Yakın geçmişte yaptığımız değişiklik, yapay bir şekilde üretilen içeriğin değerlendirmesi konusunda değişiklik.

Dünya çapında 10 bin kalite değerlendiricisi var bunlardan bazıları Türkiye için çalışıyor. Bu değerlendirmeler çekirdekte yaptığımız güncellemeleri de etkiliyor. Kelime üzerinde değerlendirme değil sayfa bazlı güvenilirlik anlamında bir değerlendirmeden bahsediyoruz. Bu kalite güncellemeleri web sitelerinde önemli dalgalananlara yol açabiliyor. Bu çekirdek güncellemeleri kullanıcıların deneyim kalitelerini yükseltme amaçlı. Yani bazı kullanıcıları baz alarak yapmıyoruz. Tabii ki bu güncellemelerdeki sıralamalara baktığımızda dinamik olarak işliyor. İçeriklerin ne oranda etkilendiği de denetleniyor. Burada aslında yayıncılardan gelen geri bildirimleri düzenli olarak karşılamaya çalışıyoruz. Benim trafiğim düştü diyen kullanıcının yaşadığı sorunu bulmaya çalışıyoruz. Bu çekirdek güncellemelerden ortaya çıkan dalgalanmaların ardından eski hale gelmesi beklentisinde değiliz, eski noktaya gelmeyebiliyor.'

Takvim'den Fatma Gül'ün haberine göre, Algoritma değişikliğinden sonra trafiklerde yaşanan dalgalanmanın doğal bir süreç olduğunu dile getiren Google Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı, 

'Algoritma denen yapı bir yıl içerisinde 5 bine yakın müdahale görmüş. Bu ürünleri sürekli geliştiriyoruz. Testleri bağımsız şirketlere denetletiyoruz. Bu dinamik ortamda web sitesi üreticilerinin de kendilerini güncellemesi gerekiyor. Biz birçok alanda yayıncılara destek veriyoruz. Google'dan daha fazla yatırım yapan yok. Haber ekosistemindeki kaliteyi artırmak gerekirse büyüklerle rekabet edebilmesi için fırsatlar sunuyoruz. Ben bunun çok anlamlı destek olduğunu düşünüyorum. Gelirlerini artırmasına yönelik ürün ve eğitimler de var. Bizim iş yapış biçimimize tamamen aykırı. Siyasi olarak bir hiçbir düşüncemiz algımız yok. Algoritma değişikliklerinden sonra trafiklerin dalgalanması doğal bir süreç. Milyarlarca kişiye ulaşan bir ürün. Bütün dünya için geliştiriliyor. Türkiye'ye özel bir engelleme ya da trafik çöküşü durumu söz konusu değil. Eğer biz siyasi bir taraf seçmiş olsak kendi ayağımıza sıkmak demektir' dedi.

Değişikliğe ilişkin konuşan Google Arama İlişkileri Lideri ve Google Arama Sözcüsü John Mueller ise şunları söyledi:

'Özellikle herkes için her yerde değerli bilgileri bir araya getirmek için tasarlanmış. Sistemlerimiz otomatik olarak çalışıyor ve trilyonlarca bilgi akıyor. Dizilim akışı oldukça yoğun. Dolayısıyla herhangi bir şekilde ürünlerimizin yapısına zarar vermemek yaptığımız işin tabiatına uygun olarak yaptığımız işe de zarar verecektir. Düzenli bir şekilde güncellemeler yapıyoruz. Hedefimiz bu çerçevede web içerisindeki değişiklere uyum sağlamak ve kullanıcılara en iyi verimi sağlamak. Bazı yaptığımız güncellemeler daha teknik. Kimi haber makalelerinin daha hızlı bulunmasına yönelik. Hedefimiz bu güncellemelerle tüm ülkelerde daha iyi bir deneyim sunmasını sağlamak.

Web'in ne kadar devasa olduğunu düşündüğümüzde bu bizim için çok kritik. Search ile ilgili daha büyük bir güncelleme yaptığımızda bunu halkla paylaşıyoruz. Özellikle bir yayıncı bir değişiklik yapınca daha iyi bulunabilecekse bunların dökümanlarını paylaşıyoruz. Bu güncelleme bilgileri küresel bir şekilde paylaşılıyor. Yapılan güncellemeler çok değişik formatlarda değişebiliyor. Önemli güncellemeler yapıldığında bunlar yayına yansımadan önce kontrolleri sağlanıyor. Genel olarak güncellemelerimizin hedefi tüm ülkelerde iyileştirme sağlamak.

Google Seach içerisinde sunulan hizmetler oldukça kompres. Bir not olarak şunu da söyleyelim Search için yapılan güncelleme Keşfet için de yapılıyor. Şayet kullanıcı spora ya da filmlere ilgi duyuyorsa ona göre içerik gösteriliyor. Kişiselleştirilmiş bir yapısı olması itibariyle Discover üzerinden, keşfet Google keşfet üzerinden yapılan açıklamalar zaman içerisinde farklı zamanlarda çok farklı tıklama gösterebiliyor.

Değerlendirme sürecinden geçirildiğini söylemiştim. Burada şu akla geliyor. Ürün içerisinde uzun bir süre aynı zamanda bu yapılan güncellemeler bir test ediliyor. Bir değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Burada ekranda görmüş olduğunuz rakamlar 2023 yılına ait fakat yıllar içerisinde aşağı yukarı benzer rakamlar gidiyor. Dolayısıyla 2024 yılının rakamlarını da benzer olmasını bekliyorum. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde bulunan arama kalite değerlendiricileri dediğimiz bağımsız bir grup ile çalışıyoruz. Bu değerlendirmeleri onlarla yürütüyoruz.

Burada hedef yapılan değerlendirme çerçevesinde yaptığımız güncellemelerin hangilerinin araştırma sonuçlarıyla alakalı etkili sonuç verdiğini gösterdi görmek, hangilerinin de biraz daha geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu görmek. Örnek vermek gerekirse birlikte çalışma yaptığımız bu değerlendirici, değerlendirme uzmanları Search Results arama sonuçları sayfasına baktıklarında birini güncellemelerin yapıldığı haliyle, birini de güncellemelerin yapılmadığı haliyle karşılaştırıp değerlendiriyorlar ve hangisinin daha uygun, hangisinin daha iyi olduğuna dair bizlere veri bildiriyorlar.

16 bin 871 canlı trafik deneyinin 4 bin 781'i hayata geçirildi. Elimizdeki veriler uygulama sürecinin işleyen bir süreç olduğunu gösteriyor. Tabii kullanıcı beklentileri değişiyor Web kendi içerisinde de sürekli değişen bir araç. Bu güncellemeler arasında çekirdek güncellemeler de dahil. Çekirdek güncellemeler daha büyük güncellemeler. Bunlar yürürlüğe konulunca web sitelerinde daha büyük değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Anladığım kadarıyla bu güncellemelerin siteleri nasıl etkilediğiyle ilgileniyor. Sistemlerimizde iyileştirme yaptığımızda bir hedef site güncellemesi olmuyor. Herhangi bir şekilde bir siyasi ideolojiyi desteklemek ya da tam tersi şekilde bir yaptırım yapmak söz konusu değil.”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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