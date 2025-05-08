Google Yetkilileri Meclis’te! AKP'li Vekil Hüseyin Yayman: ''Aileyi Korumak Yasakçılıksa, Biz de Yasakçıyız''

'Güncelleme yaptığımız zaman daha küresel bir güncelleme yapıyoruz. Kaliteyle ilgili güncellemeye bakıldığında buradaki kullanıcıya verdiğimiz bir e-kitabımız var. Bu 180 sayfalık bir kılavuz. Şeffaflık konusuna nasıl baktığımızı bu kılavuzda açıklıyoruz. Bu kılavuzda da güncellemeler yapıyoruz. Bunları net bir biçimde yazıyoruz değişiklikler yaptığımızda. Web kullanıcılarının değişiklikleri anlamasını istiyoruz. Bu kılavuzda kalite bir dizi faktör üzerinden açıklanıyor. Burada değerlendirilen uzmanlık, deneyim , yetkinlik ve güvenilirlik üzerinden değerlendirmesini istiyoruz. Yakın geçmişte yaptığımız değişiklik, yapay bir şekilde üretilen içeriğin değerlendirmesi konusunda değişiklik.

Dünya çapında 10 bin kalite değerlendiricisi var bunlardan bazıları Türkiye için çalışıyor. Bu değerlendirmeler çekirdekte yaptığımız güncellemeleri de etkiliyor. Kelime üzerinde değerlendirme değil sayfa bazlı güvenilirlik anlamında bir değerlendirmeden bahsediyoruz. Bu kalite güncellemeleri web sitelerinde önemli dalgalananlara yol açabiliyor. Bu çekirdek güncellemeleri kullanıcıların deneyim kalitelerini yükseltme amaçlı. Yani bazı kullanıcıları baz alarak yapmıyoruz. Tabii ki bu güncellemelerdeki sıralamalara baktığımızda dinamik olarak işliyor. İçeriklerin ne oranda etkilendiği de denetleniyor. Burada aslında yayıncılardan gelen geri bildirimleri düzenli olarak karşılamaya çalışıyoruz. Benim trafiğim düştü diyen kullanıcının yaşadığı sorunu bulmaya çalışıyoruz. Bu çekirdek güncellemelerden ortaya çıkan dalgalanmaların ardından eski hale gelmesi beklentisinde değiliz, eski noktaya gelmeyebiliyor.'

Takvim'den Fatma Gül'ün haberine göre, Algoritma değişikliğinden sonra trafiklerde yaşanan dalgalanmanın doğal bir süreç olduğunu dile getiren Google Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı,

'Algoritma denen yapı bir yıl içerisinde 5 bine yakın müdahale görmüş. Bu ürünleri sürekli geliştiriyoruz. Testleri bağımsız şirketlere denetletiyoruz. Bu dinamik ortamda web sitesi üreticilerinin de kendilerini güncellemesi gerekiyor. Biz birçok alanda yayıncılara destek veriyoruz. Google'dan daha fazla yatırım yapan yok. Haber ekosistemindeki kaliteyi artırmak gerekirse büyüklerle rekabet edebilmesi için fırsatlar sunuyoruz. Ben bunun çok anlamlı destek olduğunu düşünüyorum. Gelirlerini artırmasına yönelik ürün ve eğitimler de var. Bizim iş yapış biçimimize tamamen aykırı. Siyasi olarak bir hiçbir düşüncemiz algımız yok. Algoritma değişikliklerinden sonra trafiklerin dalgalanması doğal bir süreç. Milyarlarca kişiye ulaşan bir ürün. Bütün dünya için geliştiriliyor. Türkiye'ye özel bir engelleme ya da trafik çöküşü durumu söz konusu değil. Eğer biz siyasi bir taraf seçmiş olsak kendi ayağımıza sıkmak demektir' dedi.

Değişikliğe ilişkin konuşan Google Arama İlişkileri Lideri ve Google Arama Sözcüsü John Mueller ise şunları söyledi:

'Özellikle herkes için her yerde değerli bilgileri bir araya getirmek için tasarlanmış. Sistemlerimiz otomatik olarak çalışıyor ve trilyonlarca bilgi akıyor. Dizilim akışı oldukça yoğun. Dolayısıyla herhangi bir şekilde ürünlerimizin yapısına zarar vermemek yaptığımız işin tabiatına uygun olarak yaptığımız işe de zarar verecektir. Düzenli bir şekilde güncellemeler yapıyoruz. Hedefimiz bu çerçevede web içerisindeki değişiklere uyum sağlamak ve kullanıcılara en iyi verimi sağlamak. Bazı yaptığımız güncellemeler daha teknik. Kimi haber makalelerinin daha hızlı bulunmasına yönelik. Hedefimiz bu güncellemelerle tüm ülkelerde daha iyi bir deneyim sunmasını sağlamak.

Web'in ne kadar devasa olduğunu düşündüğümüzde bu bizim için çok kritik. Search ile ilgili daha büyük bir güncelleme yaptığımızda bunu halkla paylaşıyoruz. Özellikle bir yayıncı bir değişiklik yapınca daha iyi bulunabilecekse bunların dökümanlarını paylaşıyoruz. Bu güncelleme bilgileri küresel bir şekilde paylaşılıyor. Yapılan güncellemeler çok değişik formatlarda değişebiliyor. Önemli güncellemeler yapıldığında bunlar yayına yansımadan önce kontrolleri sağlanıyor. Genel olarak güncellemelerimizin hedefi tüm ülkelerde iyileştirme sağlamak.

Google Seach içerisinde sunulan hizmetler oldukça kompres. Bir not olarak şunu da söyleyelim Search için yapılan güncelleme Keşfet için de yapılıyor. Şayet kullanıcı spora ya da filmlere ilgi duyuyorsa ona göre içerik gösteriliyor. Kişiselleştirilmiş bir yapısı olması itibariyle Discover üzerinden, keşfet Google keşfet üzerinden yapılan açıklamalar zaman içerisinde farklı zamanlarda çok farklı tıklama gösterebiliyor.

Değerlendirme sürecinden geçirildiğini söylemiştim. Burada şu akla geliyor. Ürün içerisinde uzun bir süre aynı zamanda bu yapılan güncellemeler bir test ediliyor. Bir değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Burada ekranda görmüş olduğunuz rakamlar 2023 yılına ait fakat yıllar içerisinde aşağı yukarı benzer rakamlar gidiyor. Dolayısıyla 2024 yılının rakamlarını da benzer olmasını bekliyorum. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde bulunan arama kalite değerlendiricileri dediğimiz bağımsız bir grup ile çalışıyoruz. Bu değerlendirmeleri onlarla yürütüyoruz.

Burada hedef yapılan değerlendirme çerçevesinde yaptığımız güncellemelerin hangilerinin araştırma sonuçlarıyla alakalı etkili sonuç verdiğini gösterdi görmek, hangilerinin de biraz daha geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu görmek. Örnek vermek gerekirse birlikte çalışma yaptığımız bu değerlendirici, değerlendirme uzmanları Search Results arama sonuçları sayfasına baktıklarında birini güncellemelerin yapıldığı haliyle, birini de güncellemelerin yapılmadığı haliyle karşılaştırıp değerlendiriyorlar ve hangisinin daha uygun, hangisinin daha iyi olduğuna dair bizlere veri bildiriyorlar.

16 bin 871 canlı trafik deneyinin 4 bin 781'i hayata geçirildi. Elimizdeki veriler uygulama sürecinin işleyen bir süreç olduğunu gösteriyor. Tabii kullanıcı beklentileri değişiyor Web kendi içerisinde de sürekli değişen bir araç. Bu güncellemeler arasında çekirdek güncellemeler de dahil. Çekirdek güncellemeler daha büyük güncellemeler. Bunlar yürürlüğe konulunca web sitelerinde daha büyük değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Anladığım kadarıyla bu güncellemelerin siteleri nasıl etkilediğiyle ilgileniyor. Sistemlerimizde iyileştirme yaptığımızda bir hedef site güncellemesi olmuyor. Herhangi bir şekilde bir siyasi ideolojiyi desteklemek ya da tam tersi şekilde bir yaptırım yapmak söz konusu değil.”