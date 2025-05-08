Fatih Altaylı’nın İddiası Ortalığı Karıştırdı: Ali Koç’la ‘Ortaklık’ İddiasına Aziz Yıldırım’dan Sert Yanıt
Gazeteci Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un savunma sanayiinde ortaklık kurduğunu, bu nedenle de Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını iddia etti. Altaylı'nın iddiasına Aziz Yıldırım'dan sert yanıt geldi.
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Son günlerde Aziz Yıldırım'ın yeniden adap olup olmayacağı merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı.
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Fatih Altaylı, kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında, Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ali Koç’un iş ortaklığına gittiğini, bu nedenle de Yıldırım’ın aday olmayacağını iddia etti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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