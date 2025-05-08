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Fatih Altaylı’nın İddiası Ortalığı Karıştırdı: Ali Koç’la ‘Ortaklık’ İddiasına Aziz Yıldırım’dan Sert Yanıt

Fatih Altaylı’nın İddiası Ortalığı Karıştırdı: Ali Koç’la ‘Ortaklık’ İddiasına Aziz Yıldırım’dan Sert Yanıt

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.05.2025 - 19:32

Gazeteci Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un savunma sanayiinde ortaklık kurduğunu, bu nedenle de Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını iddia etti. Altaylı'nın iddiasına Aziz Yıldırım'dan sert yanıt geldi.

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Son günlerde Aziz Yıldırım'ın yeniden adap olup olmayacağı merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı.

Son günlerde Aziz Yıldırım'ın yeniden adap olup olmayacağı merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Fatih Altaylı'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım hakkında ortalığı karıştıracak bir iddia geldi.

Fatih Altaylı, kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında, Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ali Koç’un iş ortaklığına gittiğini, bu nedenle de Yıldırım’ın aday olmayacağını iddia etti.

Fatih Altaylı, kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında, Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ali Koç’un iş ortaklığına gittiğini, bu nedenle de Yıldırım’ın aday olmayacağını iddia etti.

Altaylı yazısında, savunma sanayiinde faaliyet gösteren bir dostunun iddialarını gündeme taşıdı. Bu iddialara göre, Yıldırım’a ait ve son dönemde büyüme ivmesi yakalayan savunma sanayii şirketi Dearsan, Koç Grubu ile iş birliği yapıyor.

Altaylı'nın aktardığına göre, üretim sürecinde Koç Grubu’nun savunma sanayii şirketleriyle ortaklık kuruldu ve gemilerin üretiminde Koç Grubu da yer alacak. Yıldırım’a ait şirket, Türk donanması başta olmak üzere Afrika ve Orta Doğu ülkelerine askeri gemi ve hücumbot üretimi gerçekleştiriyor. 

Altaylı arkadaşının kendisine, “Bütün sektör bu ortaklığı biliyor” dediğini aktardı.

Altaylı'nın iddiaları kısa sürede yankı buldu ve Aziz Yıldırım'dan sert bir yanıt geldi. Hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Yıldırım, şunları söyledi: 

'Sayın Fatih Altaylı, halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor, dünyanın her noktasındaki ülkelere yapmak için çaba gösteriyor. Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma’dan, “Sualtı Telefonları” satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor.

Yazınızda bahsettiğiniz o yalan söyleyen dostunuza lütfen söyleyin, bilmediği, emin olmadığı konularda bu tip yorumlar yapmasın; sizi de yanıltmasın. Siz de emin olmadığınız şeyleri satırlarınıza yansıtmayın. Yüreğiniz var ise, o dostunuzun ismini vererek yazınızı yazın ve biz de kendisiyle tanışma ve görüşme şansına erişelim.

Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe camiası ile ilgili görüş ve düşüncelerimi gerektiğinde her zaman açıklarım.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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