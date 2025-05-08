Fatih Altaylı’nın İddiası Ortalığı Karıştırdı: Ali Koç’la ‘Ortaklık’ İddiasına Aziz Yıldırım’dan Sert Yanıt

Altaylı yazısında, savunma sanayiinde faaliyet gösteren bir dostunun iddialarını gündeme taşıdı. Bu iddialara göre, Yıldırım’a ait ve son dönemde büyüme ivmesi yakalayan savunma sanayii şirketi Dearsan, Koç Grubu ile iş birliği yapıyor.

Altaylı'nın aktardığına göre, üretim sürecinde Koç Grubu’nun savunma sanayii şirketleriyle ortaklık kuruldu ve gemilerin üretiminde Koç Grubu da yer alacak. Yıldırım’a ait şirket, Türk donanması başta olmak üzere Afrika ve Orta Doğu ülkelerine askeri gemi ve hücumbot üretimi gerçekleştiriyor.

Altaylı arkadaşının kendisine, “Bütün sektör bu ortaklığı biliyor” dediğini aktardı.

Altaylı'nın iddiaları kısa sürede yankı buldu ve Aziz Yıldırım'dan sert bir yanıt geldi. Hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Yıldırım, şunları söyledi:

'Sayın Fatih Altaylı, halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor, dünyanın her noktasındaki ülkelere yapmak için çaba gösteriyor. Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma’dan, “Sualtı Telefonları” satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor.

Yazınızda bahsettiğiniz o yalan söyleyen dostunuza lütfen söyleyin, bilmediği, emin olmadığı konularda bu tip yorumlar yapmasın; sizi de yanıltmasın. Siz de emin olmadığınız şeyleri satırlarınıza yansıtmayın. Yüreğiniz var ise, o dostunuzun ismini vererek yazınızı yazın ve biz de kendisiyle tanışma ve görüşme şansına erişelim.

Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe camiası ile ilgili görüş ve düşüncelerimi gerektiğinde her zaman açıklarım.'