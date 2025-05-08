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MSB'den Dikkat Çeken Hamle: Bazı Emekli Askerlerin Orduevlerine Girişi Yasaklandı

MSB'den Dikkat Çeken Hamle: Bazı Emekli Askerlerin Orduevlerine Girişi Yasaklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.05.2025 - 18:16

Bazı emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin olarak 'TSK'ya yönelik eleştirileri için değil mevzuat gereği yasal işlem yapıldı' dedi.

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Bazı emekli askerlerin orduevlerine girişlerinin yasaklandığı ortaya çıktı. Bu isimlerden biri de emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok oldu.

Bazı emekli askerlerin orduevlerine girişlerinin yasaklandığı ortaya çıktı. Bu isimlerden biri de emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok oldu.

Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, Fenerbahçe Orduevi'ne girişinin engellenmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklamada 'TSK'ya yönelik eleştirileri için değil mevzuat gereği yasal işlem yapıldı' dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bazı emekli askerlerin orduevlerine giriş yasağı hakkındaki sorular üzerine şu açıklamayı yaptı:

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bazı emekli askerlerin orduevlerine giriş yasağı hakkındaki sorular üzerine şu açıklamayı yaptı:

'Son zamanlarda bazı emekli askerlerin orduevlerine, askeri sosyal tesislere girişinin yasaklanması hususunda kamuoyunda Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan açıklama, yorum ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Öncelikle büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan personelimizin bizler için çok kıymetli olduğunu vurgulamak istiyor ve hepsine hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Ancak, mevzuatta da açıkça belirtildiği üzere, kendisine özel bir görev verilmediği halde görevi ve sıfatı icabı muvazzaflık yaptığı dönemde bulunduğu görev ve görev yerleri hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunan, astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik olarak açıkça aşağılayıcı söz ve davranışta bulundukları çeşitli komutanlık ve resmî kaynaklardan intikal eden bilgi ve belgelerden tespit edilenlerin orduevleri, askerî gazinolar ve diğer askerî sosyal tesislere girişleri geçici veya sürekli olarak yasaklanabilmektedir.

Son dönemde orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele; Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, maksatlı ve sistematik şekilde yukarıda belirtilen mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir.

TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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