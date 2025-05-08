MSB'den Dikkat Çeken Hamle: Bazı Emekli Askerlerin Orduevlerine Girişi Yasaklandı
Bazı emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin olarak 'TSK'ya yönelik eleştirileri için değil mevzuat gereği yasal işlem yapıldı' dedi.
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Bazı emekli askerlerin orduevlerine girişlerinin yasaklandığı ortaya çıktı. Bu isimlerden biri de emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok oldu.
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Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bazı emekli askerlerin orduevlerine giriş yasağı hakkındaki sorular üzerine şu açıklamayı yaptı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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