Okupa'lar Evine Çöktü: Ezgi Mola'nın Barcelona'da Yatırım İçin Aldığı Evi İşgal Ettiler!

Renkli gece hayatı ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bu semtteki evin boş kalması ise ‘okupa’ adı verilen ev işgalcilerinin dikkatinden kaçmadı. İspanya’da, sahipleri uzun süre kullanmadığı evleri sosyal, kültürel veya barınma gerekçesiyle işgal eden gruplar son yıllarda ciddi bir problem haline geldi.

Mola’nın da evi bu gruplardan biri tarafından işgal edildi. Oyuncunun şehirde yaşayan bir arkadaşı kontrol için gittiği evde yabancı kişilerin yaşadığını görünce durumu hemen Mola’ya bildirdi.