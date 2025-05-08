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Okupa'lar Evine Çöktü: Ezgi Mola'nın Barcelona'da Yatırım İçin Aldığı Evi İşgal Ettiler!

Okupa'lar Evine Çöktü: Ezgi Mola'nın Barcelona'da Yatırım İçin Aldığı Evi İşgal Ettiler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.05.2025 - 09:55

Yurtdışında ev alma modasına uyan Ezgi Mola, Barcelona’da hayalini kurduğu evi alarak yeni bir başlangıç yapmıştı. Ancak ne yazık ki bu hayal kısa sürede tatsız bir sürprize dönüştü. İspanya’da son dönemde sıkça gündeme gelen ‘okupa’ işgali, bu kez ünlü oyuncunun kapısını çaldı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; boş duran evini hedef alan işgalciler, eve yerleşti ve Ezgi Mola’ya adeta bir hukuk savaşının kapısını araladı. Bakalım Ezgi Mola evini geri alabilecek mi?

İşte olayın detayları...

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Masumlar Apartmanı’ndan Erşan Kuneri'ye, her rolüyle izleyicinin kalbini kazanan başarılı oyuncu Ezgi Mola, yalnızca ekranlardaki performansıyla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimlerden.

Masumlar Apartmanı’ndan Erşan Kuneri'ye, her rolüyle izleyicinin kalbini kazanan başarılı oyuncu Ezgi Mola, yalnızca ekranlardaki performansıyla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimlerden.

2023 yılında uzun süredir birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile sade bir törenle evlenen Mola, aynı yıl ilk bebeklerini kucağına almış ve mutlu aile tablosunu tamamlamıştı. 

Evlilik sonrası İstanbul’un dışına da yönelen oyuncu, Barcelona’dan bir ev alarak yurt dışında da bir yaşam alanı kurmuştu. Ancak İspanya’daki bu yatırım, kısa süre içinde başına dert oldu.

Ezgi Mola’nın Barcelona’da ev aldığı bölge El Born…

Ezgi Mola’nın Barcelona’da ev aldığı bölge El Born…

Renkli gece hayatı ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bu semtteki evin boş kalması ise ‘okupa’ adı verilen ev işgalcilerinin dikkatinden kaçmadı. İspanya’da, sahipleri uzun süre kullanmadığı evleri sosyal, kültürel veya barınma gerekçesiyle işgal eden gruplar son yıllarda ciddi bir problem haline geldi. 

Mola’nın da evi bu gruplardan biri tarafından işgal edildi. Oyuncunun şehirde yaşayan bir arkadaşı kontrol için gittiği evde yabancı kişilerin yaşadığını görünce durumu hemen Mola’ya bildirdi.

Ünlü oyuncu ise apar topar hukuki süreci başlattı ama işler tahmin ettiği kadar kolay ilerlemiyor.

Ünlü oyuncu ise apar topar hukuki süreci başlattı ama işler tahmin ettiği kadar kolay ilerlemiyor.

Çünkü İspanya’da ‘okupa’lar yasal boşluklardan faydalanarak aylarca evlerde kalabiliyor. Üstelik bu durum sadece sıradan vatandaşların değil pek çok yabancı yatırımcının da kabusu haline gelmiş durumda. 

Mola’nın ne kadar ödediği bilinmese de bölgede ev fiyatlarının 700 bin Euro’dan başladığı biliniyor. Ezgi Mola’nın şu anki tek amacı yasal yollardan evine kavuşmak. 

Umarız bu tatsız durum kısa sürede çözülür.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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