Okupa'lar Evine Çöktü: Ezgi Mola'nın Barcelona'da Yatırım İçin Aldığı Evi İşgal Ettiler!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Yurtdışında ev alma modasına uyan Ezgi Mola, Barcelona’da hayalini kurduğu evi alarak yeni bir başlangıç yapmıştı. Ancak ne yazık ki bu hayal kısa sürede tatsız bir sürprize dönüştü. İspanya’da son dönemde sıkça gündeme gelen ‘okupa’ işgali, bu kez ünlü oyuncunun kapısını çaldı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; boş duran evini hedef alan işgalciler, eve yerleşti ve Ezgi Mola’ya adeta bir hukuk savaşının kapısını araladı. Bakalım Ezgi Mola evini geri alabilecek mi?
İşte olayın detayları...
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Masumlar Apartmanı’ndan Erşan Kuneri'ye, her rolüyle izleyicinin kalbini kazanan başarılı oyuncu Ezgi Mola, yalnızca ekranlardaki performansıyla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimlerden.
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Ezgi Mola’nın Barcelona’da ev aldığı bölge El Born…
Ünlü oyuncu ise apar topar hukuki süreci başlattı ama işler tahmin ettiği kadar kolay ilerlemiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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