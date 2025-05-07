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Mabel Matiz'den "Düet Yaptığınıza Pişman Olduğunuz Biri Var Mı?" Sorusuna İmalı Cevap!

Mabel Matiz'den "Düet Yaptığınıza Pişman Olduğunuz Biri Var Mı?" Sorusuna İmalı Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.05.2025 - 00:33

Şarkılarıyla gönlümüzü fetheden Mabel Matiz'e bugüne dek yaptığı düetler arasında birlikte çalışmaktan pişman olduğu bir isim olup olmadığı soruldu. 

Birçok star isimle düeti olan Mabel Matiz'in imalı cevabı hem güldürdü, hem düşündürdü. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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2007 yılında çıkardığı "Arafta" şarkısıyla hayatımıza giren fakat asıl çıkışını "Zor Değil" şarkısıyla yapan Mabel Matiz, kısa süre içerisinde milyonların hayran olduğu bir isim haline geldi.

2007 yılında çıkardığı "Arafta" şarkısıyla hayatımıza giren fakat asıl çıkışını "Zor Değil" şarkısıyla yapan Mabel Matiz, kısa süre içerisinde milyonların hayran olduğu bir isim haline geldi.

Aşk Yok Olmaktır', 'Ya Bu İşler Ne', 'Öyle Kolaysa', 'Sarmaşık', 'Numaracı' gibi hepsi birbirinden hit şarkılarla kendini tarzını konuşturan Mabel Matiz sadece özgün sesiyle değil sahne kıyafetleri ve giyim tarzıyla da sık sık tüm gözleri üzerine topladı. 

Şimdilerde Türk müzik dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Mabel Matiz, kariyer yolculuğunda birçok meslektaşıyla da düet yaptı.

Geçtiğimiz saatlerde ise muhabirin kendisine yönelttiği "Düet yaptığınıza pişman olduğunuz bir isim var mı?" sorusuna cevap verdi.

Geçtiğimiz saatlerde ise muhabirin kendisine yönelttiği "Düet yaptığınıza pişman olduğunuz bir isim var mı?" sorusuna cevap verdi.

Mabel'in cevabına geçmeden önce bugüne dek düet yaptığı isimleri şöyle bir hatırlayalım; 

  • Ceylan Ertem

  • Aşkın Nur Yengi

  • Melike Şahin

  • Mert Demir

  • Can Bonomo

  • Sıla

  • Kalben

  • Gülden Karaböcek

  • KARDELEN

  • Sibel Gürsoy

Şimdi gelelim cevabına! Elimizde ne yazık ki net bir isim yok. Ama tahmin yapmak serbest! Zira, Mabel Matiz'in cevabı epey kaçamak!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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