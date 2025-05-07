Mabel Matiz'den "Düet Yaptığınıza Pişman Olduğunuz Biri Var Mı?" Sorusuna İmalı Cevap!

Aşk Yok Olmaktır', 'Ya Bu İşler Ne', 'Öyle Kolaysa', 'Sarmaşık', 'Numaracı' gibi hepsi birbirinden hit şarkılarla kendini tarzını konuşturan Mabel Matiz sadece özgün sesiyle değil sahne kıyafetleri ve giyim tarzıyla da sık sık tüm gözleri üzerine topladı.

Şimdilerde Türk müzik dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Mabel Matiz, kariyer yolculuğunda birçok meslektaşıyla da düet yaptı.