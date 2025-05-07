Asena'nın İbrahim Tatlıses'e Nefretinden İçinde "İ" Dahi Geçirmeden Müge Anlı'ya Verdiği İkonik Röportaj!

Asena: Tatlıses kanunları, kadınların haklarını, ekmekle oynanmayacağını, doğru ve dürüst konuşmayı öğrenene kadar...

Müge Anlı: Yalan mı söylüyor?

Asena: Evet. Hem de pek çok konuda... Asena'yı küçümsemeye çalışıyor. Oysa yıllara daha saygılı olmalıydı...

Müge Anlı: Zaten bir daha adını ağzına almayacağını söyledi.

Asena: Geç kalınmış karar. Teşekkürler. Adımı ağzına almasın lütfen. Ama Asena'nın lugatında bundan sonra mümkünse 'İ' yok.

Müge Anlı: Bu tartışma en fazla kime yaradı dersin?

Asena: Ona...

Müge Anlı: Sonuçta 'O koskoca İbrahim Tatlıses' diyenler de var.

Asena: Allah'ın yarattığı kullarız. Herkes bu dünyadan aynı yere göç edecek. Herhalde başkaları daha özel yerlerde yatmayacak.

Müge Anlı: Maddi anlamda bu ayrılık seni nasıl etkiledi?

Asena: Parasal anlamda katkısı yoktu. 2000 yılına kadar tırnaklarımla kazıdım. 5 tane ev, 3 araba ve bankada da param vardı. 2000'den sonra 5 ev 4'e, arabalar teke düştü. Bankada param kalmadı. Yalanımı bulana arabamı bağışlarım

Müge Anlı: Ya takılar?

Asena: 4 yılın mükafatı olarak tek taş pırlanta yüzük... Ne kadar konuşulmaya değer karar halkın... Başka türlü olsa mal beyanı yaptırır mıydım? Başka kadınlar da aynı beyanı yaptırsa ya! Herkes görsün Tatlıses kazandıklarını nereye akıtmış? Asena'da mı başka kadınlarda mı? Ama açıkça söylüyorum, ekmekle oynuyor. Kazancımla oynamasın!

Müge Anlı: Bu ara başına her geleni İbrahim Tatlıses'ten biliyor olabilir misin?

Asena: Yaşananlar ortada, yapıyorsa elbette ondan sanacağım. Ekstralarım teker teker bozuluyor.

Müge Anlı: Çok güçlü bir kadın profili çiziyorsun. Ya özel yaşamında? Ağlıyor musun?

Asena: Çok... Bunu halkın önünde yaşamamaya çalışıyorum. Ama nereye kadar? Şaşırıyorum, koskoca, halka malolmuş, dalında büyük ses olmuş bu zat-ı muhterem, kamera olmadığı zamanlarda 'Dansöz parçası' Asena'yla neden bu kadar uğraşıyor? Ben onun muhattabı mıyım?

Müge Anlı: İnanmıyorsun ama bunun nedeni aşk da olabilir...

Asena: Hayır tamamen hırs! Herkes aşk sanıyor ama doğrusu bende... Hayatı boyunca kadınlar üstünde hüküm sürmeye çalışmış ve başarmış. Herkes ona göre yaşamış. Bana da bunu yapmaya çalıştı ama başardı olamadı. En büyük üzüntüsü bence Asena'yı susturamaması ve kadınlarını kabul etmemem.