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Asena'nın İbrahim Tatlıses'e Nefretinden İçinde "İ" Dahi Geçirmeden Müge Anlı'ya Verdiği İkonik Röportaj!

Asena'nın İbrahim Tatlıses'e Nefretinden İçinde "İ" Dahi Geçirmeden Müge Anlı'ya Verdiği İkonik Röportaj!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.05.2025 - 19:33

Asena'nın İbrahim Tatlıses'ten ayrıldıktan sonra, olay daha taptazeyken zamanında magazin muhabiri olan Müge Anlı'ya verdiği ikonik röportajı hatırlıyoruz! 'Ey aşk acısı nelere kadirsin' dedirtecek olan bu röportajda Asena'nın Tatlıses kini sebebiyle tek bir 'İ' harfi geçmiyor...

Gelin, hazırsanız magazinin yıllar önceden kalma sandığını açıp o röportajı da yaşananları da beraber hatırlayalım!

Kaynak: https://www.gazetevatan.com/magazin/i...
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Bir dönemin en çalkantılı ve tartışmalı aşklarından biri Asena ve İbrahim Tatlıses'in yaşadığıydı.

Bir dönemin en çalkantılı ve tartışmalı aşklarından biri Asena ve İbrahim Tatlıses'in yaşadığıydı.

Yıllar yıllar önce skandal bir şekilde patlak veren ve skandal bir şekille de sonlanan, oldukça toksik bir aşk yaşandı, hatırlayan vardır. Her şey 2000'lerin başında başlamıştı. 

Asena, sahnelerin göz kamaştıran oryantal yıldız, o dönemin gözdesiydi.  Dansıyla adeta büyülüyor, milyonları ekrana kilitliyordu. Kariyerinin tam da en yükselişte olduğu dönemde yolu İbrahim Tatlıses’le kesişti. 

Tanışmaları sahne arkası, kulis sohbetleri derken, kısa sürede gizli bir aşka dönüştü. Aralarındaki 'çekim' o kadar güçlüydü ki, Tatlıses bir röportajında onu izlerken “hipnotize olduğunu” söylemiş, Asena'ya karşı bir zaafı olduğunu üstü kapalı da olsa belli etmişti. Fakat aslında o sırada uzun yıllar aşk yaşadığı, 'kıymetlisi' Derya Tuna ile birlikteydi.

İlişki yavaş yavaş magazin gündemine sızmaya başladı tabii. Asena’nın dans şovları, Tatlıses’in Asena’ya sahnesinde yaptığı jestler derken dedikodular epey alevlendi.

İlişki yavaş yavaş magazin gündemine sızmaya başladı tabii. Asena’nın dans şovları, Tatlıses’in Asena’ya sahnesinde yaptığı jestler derken dedikodular epey alevlendi.

Başlıca İbo Show'da sahneye çıkan ve dans ettiği hemen hemen her yerde de İbrahim Tatlıses'le görüntülenmeye başlayan Asena, aşk iddialarını birkaç ay boyunca keskin bir dille reddetti. 

İbrahim Tatlıses'in reddedişleri Asena'nınkiler kadar net değildi fakat o da bir süre böyle bir şey yaşadıklarını kabullenmeye yanaşmadı. 

Derken bir noktada pes etmeye karar verdiler! Bu sefer zaten düzenli olarak beraber gördüğümüz ikiliyi birbirine aşık aşık bakarken görmeye, izlemeye başladık. 

Tatlıses, Asena'ya şarkılar yazdı, koruyup kolladı fakat ilk birkaç ay sorunsuzmuş gibi ilerleyen ilişki kısa sürede çatırdamaya başladı. Defalarca, Tatlıses’in kıskançlığı yüzünden sahneleri bıraktığını söyleyen Asena, o dönem yaşadığı kıskançlık baskısını, “Beni sevdi ama sahiplenmekle karıştırdı.” ifadeleriyle anlatmıştı. 

Tartıştıkları haberleri sürekli olarak manşetleri süsledi. O dönemin çapkın türkücüsü Tatlıses, zaman içinde Ayşegül Yıldız ile samimi görüntüler vermeye başlayınca ipler iyice koptu.

Tatlıses bu dönemlerde birkaç kez canlı yayında gözyaşları döktü, Asena’ya olan aşkını inkâr etmedi ama onu daima “yanlış” olmakla suçladı.

Tatlıses bu dönemlerde birkaç kez canlı yayında gözyaşları döktü, Asena’ya olan aşkını inkâr etmedi ama onu daima “yanlış” olmakla suçladı.

Asena ise kameralar karşısında “Ben kimseye köle değilim” diyerek net bir duruş sergiledi ve ilişkiyi bitirdiğini açıkladı.

Ha barıştı barışacaklar derken konuya Ayşegül Yıldız da katılınca, Asena durumu kabullenemedi ve Tatlıses ile ilişkisini bu sefer son kez olmak üzere sonlandırdı. 

Ayrılıklarının ardından Asena, bacağından kurşunlandı. İfadesinde azmettirenin İbrahim Tatlıses olduğunu söyleyerek, suç duyurusunda bulundu. O gün bu gündür de ikili tekrar bir araya gelmemek üzere birbirlerini hayatlarından çıkardılar.

Aşk bittikten sonra çokça kez şiddet gördüğünü açıklayan Asena, cesur bir duruş sergilemiş, yaşadığı ne varsa korkmadan dile getirmişti. Fakat bu açıklamalar İbrahim Tatlıses'in sinirini bozdu... 'Artık Asena'nın adını ağzıma almayacağım' dedi kendisi ve bir daha da öyle Asena hakkında konuştuğunu duymadık hakikaten.

İşte tam da bu ayrılık hikayesinin taptaze olduğu dönemlerde, 2005 yılında yaşadıklarını detaylarıyla anlattığı bir röportaj vermişti Müge Anlı'ya!

İşte tam da bu ayrılık hikayesinin taptaze olduğu dönemlerde, 2005 yılında yaşadıklarını detaylarıyla anlattığı bir röportaj vermişti Müge Anlı'ya!

Evet, yanlış duymadınız. Bir zamanlar magazin muhabiri olan Müge Anlı, Vatan'ın Makaron ekinde Asena'yla konuşmuştu meşhur Tatlıses aşkının detaylarını!

İbrahim Tatlıses'in 'Artık Asena'nın adını ağzıma almayacağım' demesi üzerine yeni bir iddiası vardı Asena'nın... 

'Ben değil İbrahim'in adını, içinde 'İ' geçen kelimeleri bile söylemem' diyerek adeta meydan okumuştu İbrahim Tatlıses'e. Müge Anlı'ya verdiği röportaj da bu 'İ'' geçen kelime söylemem iddiasının kanıtlandığı röportaj oldu. 

Tüm röportaj boyunca kelimelerine dikkat eden Asena, bir kez olsun İ harfinin geçtiği bir kelime kullanmadı! Şimdi tozlu raflarda, magazinin nadide bir köşesinde duruyor o röportaj! Ey aşk nelere kadirsin dedirten türden bir hareket malumunuz... 

Hazırsanız gelin, röportaja beraber göz atalım!

Müge Anlı: İbrahim Tatlıses ile aranızdaki zıtlaşma ne kadar devam edecek?

Müge Anlı: İbrahim Tatlıses ile aranızdaki zıtlaşma ne kadar devam edecek?

Asena: Tatlıses kanunları, kadınların haklarını, ekmekle oynanmayacağını, doğru ve dürüst konuşmayı öğrenene kadar...  

Müge Anlı: Yalan mı söylüyor? 

Asena: Evet. Hem de pek çok konuda... Asena'yı küçümsemeye çalışıyor. Oysa yıllara daha saygılı olmalıydı...  

Müge Anlı: Zaten bir daha adını ağzına almayacağını söyledi. 

Asena: Geç kalınmış karar. Teşekkürler. Adımı ağzına almasın lütfen. Ama Asena'nın lugatında bundan sonra mümkünse 'İ' yok.  

Müge Anlı: Bu tartışma en fazla kime yaradı dersin? 

Asena: Ona...  

Müge Anlı: Sonuçta 'O koskoca İbrahim Tatlıses' diyenler de var. 

Asena: Allah'ın yarattığı kullarız. Herkes bu dünyadan aynı yere göç edecek. Herhalde başkaları daha özel yerlerde yatmayacak.  

Müge Anlı: Maddi anlamda bu ayrılık seni nasıl etkiledi? 

Asena: Parasal anlamda katkısı yoktu. 2000 yılına kadar tırnaklarımla kazıdım. 5 tane ev, 3 araba ve bankada da param vardı. 2000'den sonra 5 ev 4'e, arabalar teke düştü. Bankada param kalmadı. Yalanımı bulana arabamı bağışlarım  

Müge Anlı: Ya takılar? 

Asena: 4 yılın mükafatı olarak tek taş pırlanta yüzük... Ne kadar konuşulmaya değer karar halkın... Başka türlü olsa mal beyanı yaptırır mıydım? Başka kadınlar da aynı beyanı yaptırsa ya! Herkes görsün Tatlıses kazandıklarını nereye akıtmış? Asena'da mı başka kadınlarda mı? Ama açıkça söylüyorum, ekmekle oynuyor. Kazancımla oynamasın!  

Müge Anlı: Bu ara başına her geleni İbrahim Tatlıses'ten biliyor olabilir misin? 

Asena: Yaşananlar ortada, yapıyorsa elbette ondan sanacağım. Ekstralarım teker teker bozuluyor.

Müge Anlı: Çok güçlü bir kadın profili çiziyorsun. Ya özel yaşamında? Ağlıyor musun? 

Asena: Çok... Bunu halkın önünde yaşamamaya çalışıyorum. Ama nereye kadar? Şaşırıyorum, koskoca, halka malolmuş, dalında büyük ses olmuş bu zat-ı muhterem, kamera olmadığı zamanlarda 'Dansöz parçası' Asena'yla neden bu kadar uğraşıyor? Ben onun muhattabı mıyım?  

Müge Anlı: İnanmıyorsun ama bunun nedeni aşk da olabilir... 

Asena: Hayır tamamen hırs! Herkes aşk sanıyor ama doğrusu bende... Hayatı boyunca kadınlar üstünde hüküm sürmeye çalışmış ve başarmış. Herkes ona göre yaşamış. Bana da bunu yapmaya çalıştı ama başardı olamadı. En büyük üzüntüsü bence Asena'yı susturamaması ve kadınlarını kabul etmemem.

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Müge Anlı: Sana ihanet etti mi?

Müge Anlı: Sana ihanet etti mi?

AsenaBu soruyu farklı sormalısın... Ne zaman aldatılmadın desene...  Farklı sanıldım 

Müge Anlı: Ama farklıydın, ya da biz öyle sandık... 

Asena: Farklıydım çünkü dansıyla ayakta duran, parasını kazanan, okumuş tek kadın Asena'ydı... Bu yüzden herkes farklı olduğumu sandı.

Müge Anlı: Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in yuvasını yıkan kişi olarak gösterilmiştin. Yaşadıkların için 'İlahi adalet' dediğin oluyor mu? 

Asena: Ne yuvası? Tatlıses hayatı boyunca tek kadına bağlı kalmış da, başka kadına el uzatmamış da, yazıldığı ve yaşadığı bütün kadınlar yalan da, dünyada gözü o kadından başkasına bakmamış da, adamı Asena mı bozmuş, hayatını yıkmış... Eğer böyle hayatı vardıysa, bu yuva yıkılır mıydı? Kızının anası, sultanım Peruş Abla ya da Adalet Hanım'ın yuvalarını da Asena mı dağıtmış? Artı yuva düşü mü kurdum? Asena mı Tatlıses'le yaşamayı arzuladı, yoksa 2000 yılında Tatlıses tarafından erkek arkadaşımın yanından adamlarıyla aldırılan babam mıydı? 2 ay otele kapatan, döven, her yere adamlarıyla gönderen, arkadaşlarımla görüştürmeyen, babam mıydı? Bodrum'da doktorlar da yaşadılar bunu... Şakağım çatladığında onlar yanımdaydı, hatırlarlar... 

Müge Anlı: Tatlıses'le 1 yıldır ayrı olduğunu söylüyorsun. Kalbin boş mu? 

Asena: Yorum yok!  

Müge Anlı: Birlikte mi yaşıyordunuz?  

Asena: Çıldırdın mı? Ne yaşaması? Herkes aynı evde oturduk sanıyor. O 3 gün varsa 3 ay yoktu. Gardrobu başka kadınlardaydı. Ben kuklaydım. Aşk, para, gezmek, tozmak hep başka kadınların hakkıydı. Tatlıses'le elele basının önüne çıkmayı, yaşadıklarımı herkese haykırmayı arzuladım ama o buna engel oldu. Sonra anladım başka kadınlardan korkuyormuş. Harem kurduğu kadınlardan... Meğer onlar engel olup ona benle alakalı yasaklar koyuyorlarmış. Vay salak Asena vay... 

Müge Anlı: Durumun madem bu kadar kötüydü, ayrılmak için neden 4 yıl bekledin? 

Asena: Aslında 2 yıl önce ayrılmaya kararlıydım ama vuruldum.  

Müge Anlı: Bu yaşananları reklam olarak niteleyen de var, 'Asena İbrahim Tatlıses'i nikah masasına oturtmak için böyle davranıyor' diyen de... İbrahim Tatlıses'e barışma ihtimaliniz var mı? 

Asena: Bana 22.10 ve 23.10.2004'te yazdığı mesajlar cep telefonumda kayıtlı. Evlenmek arzusundaydı, çocuk arzusundaydı ama asla! Eğer Asena barışmak durumunda olsa, şu an Tatlıses soyadını taşıyordu. Herkes duysun...  

Müge Anlı: Ayşegül Yıldız'la görüşüyor musunuz? 

Asena: Başkaları görüşüyor, ben görüşmüyorum. 4 yıldır yuva yıkan kadın ben oldum. Ama Ayşegül'le 8 yıllık aşk hayatları saklanıyor.  

Müge Anlı: Ateşkes zamanı gelmedi mi? 

Asena: Asla! Savaş mı var? Herkes yoluna, sepet koluna... Soruyorum daha ne yapayım? Eğer duygularına güvensem, hayatında tek kadın ben olsam, mutlu olsam, ayrılır mıydım? Bunlar vardı da mı bıraktık? Yaşadıklarımın herkes farkında ama cesaret bulamıyor, açıklamıyor çünkü korkuyor. Emek harcadığım ekmek sunduğum zatlar var. Konuşsalar ya... Ortalık karışır ama susuyorlar. Onlarda o yürek nerede? Yalancılar, pof pofçular... Bence susmak da yalan söylemekle aynı değerde... Son sözüm, eğer Asena'yı düşünüyorsa huzurlu bıraksın. Bu sohbette 'İ' olmayışı ona mesajdır. Sen büyük sanatçısın, bırak uğraşmayı, yakışıyor mu sana kadınla uğraşmak? Sana kadın mı yok? Sana ölecek kadın mı yok? On tane Asena bulursun sen...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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