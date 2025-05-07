Asena'nın İbrahim Tatlıses'e Nefretinden İçinde "İ" Dahi Geçirmeden Müge Anlı'ya Verdiği İkonik Röportaj!
Kaynak: https://www.gazetevatan.com/magazin/i...
Asena'nın İbrahim Tatlıses'ten ayrıldıktan sonra, olay daha taptazeyken zamanında magazin muhabiri olan Müge Anlı'ya verdiği ikonik röportajı hatırlıyoruz! 'Ey aşk acısı nelere kadirsin' dedirtecek olan bu röportajda Asena'nın Tatlıses kini sebebiyle tek bir 'İ' harfi geçmiyor...
Gelin, hazırsanız magazinin yıllar önceden kalma sandığını açıp o röportajı da yaşananları da beraber hatırlayalım!
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Bir dönemin en çalkantılı ve tartışmalı aşklarından biri Asena ve İbrahim Tatlıses'in yaşadığıydı.
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İlişki yavaş yavaş magazin gündemine sızmaya başladı tabii. Asena’nın dans şovları, Tatlıses’in Asena’ya sahnesinde yaptığı jestler derken dedikodular epey alevlendi.
Tatlıses bu dönemlerde birkaç kez canlı yayında gözyaşları döktü, Asena’ya olan aşkını inkâr etmedi ama onu daima “yanlış” olmakla suçladı.
İşte tam da bu ayrılık hikayesinin taptaze olduğu dönemlerde, 2005 yılında yaşadıklarını detaylarıyla anlattığı bir röportaj vermişti Müge Anlı'ya!
Müge Anlı: İbrahim Tatlıses ile aranızdaki zıtlaşma ne kadar devam edecek?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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