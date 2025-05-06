Yıllar Sonra İtiraf Etti: Reyhan Karaca, Şu Anda Evli Olan Bir Oyuncuyla Nikah Masasından Döndüğünü Açıkladı!
Son zamanlarda değişimi ve sosyal medya hesabında paylaştığı yoğun filtreli fotoğraflarıyla gündeme oturan şarkıcı Reyhan Karaca, Banu Noyan'la Moda programına konuk oldu.
Yıllar sonra içinde kalan aşk hikayesini anlatan Reyhan Karaca, nikahtan döndüğü kişinin boşanmış, bir çocuklu, ünlü bir oyuncu olduğunu itiraf etti! Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Hayatımıza gencecik bir kızken giren, 90'lı yıllara da "Sevdik Sevdalandık" şarkısıyla damgasını vuran Reyhan Karaca, son zamanlarda değişimiyle gündeme gelen isimlerden biri.
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Fakat bugün gündemimizde olmasının sebebi çok farklı! Reyhan Karaca, geçtiğimiz saatlerde Banu Noyan'la Moda adlı YouTube programına konuk oldu.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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