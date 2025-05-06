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Yıllar Sonra İtiraf Etti: Reyhan Karaca, Şu Anda Evli Olan Bir Oyuncuyla Nikah Masasından Döndüğünü Açıkladı!

Yıllar Sonra İtiraf Etti: Reyhan Karaca, Şu Anda Evli Olan Bir Oyuncuyla Nikah Masasından Döndüğünü Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.05.2025 - 14:52

Son zamanlarda değişimi ve sosyal medya hesabında paylaştığı yoğun filtreli fotoğraflarıyla gündeme oturan şarkıcı Reyhan Karaca, Banu Noyan'la Moda programına konuk oldu. 

Yıllar sonra içinde kalan aşk hikayesini anlatan Reyhan Karaca, nikahtan döndüğü kişinin boşanmış, bir çocuklu, ünlü bir oyuncu olduğunu itiraf etti! Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Hayatımıza gencecik bir kızken giren, 90'lı yıllara da "Sevdik Sevdalandık" şarkısıyla damgasını vuran Reyhan Karaca, son zamanlarda değişimiyle gündeme gelen isimlerden biri.

Hayatımıza gencecik bir kızken giren, 90'lı yıllara da "Sevdik Sevdalandık" şarkısıyla damgasını vuran Reyhan Karaca, son zamanlarda değişimiyle gündeme gelen isimlerden biri.

Şimdilerde televizyon programlarında ve 90'lar ekibiyle sahnede izlediğimiz Karaca, kariyerinden çok sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda kullandığı yoğun photoshop ve filtreyle dikkat çekiyor. 

Yüzüne estetik müdahaleler yapıldığı elbette belli oluyor, tadında da duruyor aslında fakat sahnede izlenen Reyhan Karaca ile sosyal medya hesabından paylaştığı Reyhan Karaca arasında dağlar kadar fark olduğundan ne zaman yeni bir paylaşımda bulunsa göze batıyor kendisi.

Fakat bugün gündemimizde olmasının sebebi çok farklı! Reyhan Karaca, geçtiğimiz saatlerde Banu Noyan'la Moda adlı YouTube programına konuk oldu.

Fakat bugün gündemimizde olmasının sebebi çok farklı! Reyhan Karaca, geçtiğimiz saatlerde Banu Noyan'la Moda adlı YouTube programına konuk oldu.

Özel hayatına dair oldukça çarpıcı açıklamalarda bulunan Reyhan Karaca, bir de bomba itirafta bulundu. 

Banu Noyan'ın 'Hadi Reyhan evlenecek derken biz arkadaş grubun olarak, sen bir anda bir telefon açtın ve 'Banu bitti' dedin' ifadeleriyle konuya girmesi üzerine dağılan Reyhan Karaca, 'Ay yapma' dedi ve suyunu içti. 

Bahsedilen kişinin bir oyuncu olduğunu evlendiğini ve bir de çocuğu olduğunu belirten Banu Noyan, Reyhan Karaca'ya 'Dönülmeyecek bir yol değildi, inat ettin Reyhan. Pişman mısı?' sorusunu yöneltti. 

Reyhan Karaca ise, 'Biraz inat ettim galiba. Yani şimdi evlendi, boşandı, çocuk sahibi o yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum ama arada bir aklıma geliyor' itirafında bulundu. Konuşmakta da epey zorluk çekti.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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