Yıllar Sonra İtiraf Etti: Reyhan Karaca, Şu Anda Evli Olan Bir Oyuncuyla Nikah Masasından Döndüğünü Açıkladı!

Özel hayatına dair oldukça çarpıcı açıklamalarda bulunan Reyhan Karaca, bir de bomba itirafta bulundu.

Banu Noyan'ın 'Hadi Reyhan evlenecek derken biz arkadaş grubun olarak, sen bir anda bir telefon açtın ve 'Banu bitti' dedin' ifadeleriyle konuya girmesi üzerine dağılan Reyhan Karaca, 'Ay yapma' dedi ve suyunu içti.

Bahsedilen kişinin bir oyuncu olduğunu evlendiğini ve bir de çocuğu olduğunu belirten Banu Noyan, Reyhan Karaca'ya 'Dönülmeyecek bir yol değildi, inat ettin Reyhan. Pişman mısı?' sorusunu yöneltti.

Reyhan Karaca ise, 'Biraz inat ettim galiba. Yani şimdi evlendi, boşandı, çocuk sahibi o yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum ama arada bir aklıma geliyor' itirafında bulundu. Konuşmakta da epey zorluk çekti.