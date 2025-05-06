Neşe Karaböcek'in Kitabında "Enişteci" Kız Kardeşi Gülden Karaböcek'i Anlattığı Kısa ama Acı Paragraf!
İşte Benim Masalım isimli bir kitap çıkaran ve hayatının detaylarını anlatan Neşe Karaböcek'in literatüre 'enişteci' olarak geçen kız kardeşi Gülden Karaböcek ve yaşadığı ihaneti anlattığı o paragraf TikTok'ta viral oldu.
Eski eşinden ve kız kardeşinden yalnızca kısa bir paragrafta bahseden Neşe Karaböcek'in acı itirafları yürek burktu.
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'Arım Balım Peteğim', 'Adını Anmayacağım', 'Bu Nasıl Aşk Böyle' gibi hepsi birbirinden kıymetli şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş efsane isim Neşe Karaböcek, son birkaç aydır hayatını anlattığı kitabıyla gündeme geliyor.
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Böylesine alışılmışın dışında bir hikaye varken ortada, Neşe Karaböcek'in İşte Benim Masalım isimli kitabı daha ilgi çekici hale geliyor tabii.
Karaböcek'in İşte Benim Masalım kitabının içindeki "Gülden Karaböcek" kısmı oldukça merak ediliyordu.
Devamını da anlattı. İşte merakla beklenen o paragraf... 💔
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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