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Neşe Karaböcek'in Kitabında "Enişteci" Kız Kardeşi Gülden Karaböcek'i Anlattığı Kısa ama Acı Paragraf!

Neşe Karaböcek'in Kitabında "Enişteci" Kız Kardeşi Gülden Karaböcek'i Anlattığı Kısa ama Acı Paragraf!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.05.2025 - 11:54

İşte Benim Masalım isimli bir kitap çıkaran ve hayatının detaylarını anlatan Neşe Karaböcek'in literatüre 'enişteci' olarak geçen kız kardeşi Gülden Karaböcek ve yaşadığı ihaneti anlattığı o paragraf TikTok'ta viral oldu. 

Eski eşinden ve kız kardeşinden yalnızca kısa bir paragrafta bahseden Neşe Karaböcek'in acı itirafları yürek burktu.

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'Arım Balım Peteğim', 'Adını Anmayacağım', 'Bu Nasıl Aşk Böyle' gibi hepsi birbirinden kıymetli şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş efsane isim Neşe Karaböcek, son birkaç aydır hayatını anlattığı kitabıyla gündeme geliyor.

'Arım Balım Peteğim', 'Adını Anmayacağım', 'Bu Nasıl Aşk Böyle' gibi hepsi birbirinden kıymetli şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş efsane isim Neşe Karaböcek, son birkaç aydır hayatını anlattığı kitabıyla gündeme geliyor.

Neşe Karaböcek'in hayat hikayesini anlattığı kitabın bu kadar dikkat çekmesinin sebebi belli; Neşe Karaböcek ve kız kardeşi Gülden Karaböcek, Türk magazin tarihi skandalları arasına kendilerini altın harflerle yazdırmış isimler malumunuz...

Bilmeyen muhtemelen yoktur, fakat biz yine de kısacık bir özet geçelim. Karaböcek kardeşler senelerdir konuşmuyor çünkü Neşe Karaböcek'in kız kardeşi ve eşinin bir yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkıyor. O kadar ki Neşe Karaböcek boşandıktan hemen sonra kız kardeşi Gülden'le evleniyor eski eşi... Kız kardeşler aynı adamdan çocuk sahibi oluyor ama yaşananlardan sonra bir daha asla görüşmemeye karar veriyorlar.

Böylesine alışılmışın dışında bir hikaye varken ortada, Neşe Karaböcek'in İşte Benim Masalım isimli kitabı daha ilgi çekici hale geliyor tabii.

Böylesine alışılmışın dışında bir hikaye varken ortada, Neşe Karaböcek'in İşte Benim Masalım isimli kitabı daha ilgi çekici hale geliyor tabii.

Belki denk gelmişsinizdir, kitabın lansmanı geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı ve 'Enişteci' kız kardeş sorusu duygulandırmıştı Neşe Karaböcek'i.

Kitabında kız kardeşi ve eski eşiyle yaşadıkları akıl almaz sürece değindiğini söyleyen Neşe Karaböcek, kız kardeşini affedip affetmediği sorusuna da net ve keskin bir dille cevap vermişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Karaböcek'in İşte Benim Masalım kitabının içindeki "Gülden Karaböcek" kısmı oldukça merak ediliyordu.

Karaböcek'in İşte Benim Masalım kitabının içindeki "Gülden Karaböcek" kısmı oldukça merak ediliyordu.

Öyle çok büyük bir kitap alma alışkanlığımız yoktur biliyorsunuz, kitabın Gülden Karaböcekli kısmı, geçtiğimiz saatlerde TikTok'ta viral oldu. 

Neşe Karaböcek'in yaşadığı ihaneti anlattığı paragraf oldukça kısa fakat acı doluydu. 

Zannedilenin aksine, literatüre 'enişteci' olarak geçen kız kardeşi Gülden Karaböcek'in, kendisi evli ve mutluyken eşiyle aşk yaşamaya başladığını vurgulayan Neşe Karaböcek, 

'Evliyken yıllardır aldatılıyormuşum. Bu olayı tesadüfen öğrendim ve dünyam başıma yıkıldı. Evliyken evimizde yüzüme riyakarca baka baka bana ihanet etmişler. Biri mutlu koca, diğeri masum kız kardeş rolünde.' itirafında bulundu.

Devamını da anlattı. İşte merakla beklenen o paragraf... 💔

Devamını da anlattı. İşte merakla beklenen o paragraf... 💔

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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