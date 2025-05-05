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Estetiğin Dozu Kaçmış: Eski Partneri Cengiz Semercioğlu'na Konuk Olan Seren Serengil'in Son Hali Şoka Soktu!

Estetiğin Dozu Kaçmış: Eski Partneri Cengiz Semercioğlu'na Konuk Olan Seren Serengil'in Son Hali Şoka Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.05.2025 - 00:12

Eski partneri Cengiz Semercioğlu'nun TYT TÜRK'te yayınlanan yeni programı 'Cengiz Semercioğlu ile Bunu Konuşmak Lazım'a konuk olan Seren Serengil, yıllar sonra eski dostuyla sohbet etti. 

Oldukça keyifli geçen sohbette dikkat çeken şey, Seren Serengil'in kadraj yaklaştıkça belirginleşen yeni estetik operasyonları oldu. Serengil'in son hali alay konusu oldu... Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Bir dönem tv100 ekranlarında "Duymadık Demeyin" isimli programın sunucu koltuğunda partner olarak oturan Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, magazinin nabzını tutuyordu.

Bir dönem tv100 ekranlarında "Duymadık Demeyin" isimli programın sunucu koltuğunda partner olarak oturan Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, magazinin nabzını tutuyordu.

Kimi zaman anlaşmazlıkları ve tatlı sert kavgalarıyla, kimi zamanda muhteşem uyumlarıyla dikkat çeken ikili, o dönemin en sevilen magazin programını sunuyor, her gün yeni ve kuvvetli iddialarla gündeme oturmayı başarıyordu.

Seren Serengil, eski eşi Yaşar İpek'le yaşadığı zorlu süreç ve boşanmanın ardından nedendir bilinmez Cengiz Semercioğlu'ndan da epey uzaklaşmıştı.

Uzunca bir süredir birlikte göremediğimiz, o zamanın pek yakıştırılan partnerleri Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, seneler sonra televizyonda yan yana boy gösterdi.

Uzunca bir süredir birlikte göremediğimiz, o zamanın pek yakıştırılan partnerleri Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, seneler sonra televizyonda yan yana boy gösterdi.

Cengiz Semercioğlu'nun TYT Türk'te yayınlanmaya başlayan yeni programı 'Cengiz Semercioğlu ile Bunun Konuşmak Lazım'a konuk olan Seren Serengil, sohbetiyle özlendiğinin fark edilmesini sağladı. 

Birçok kullanıcı, 'Özlemişiz' yorumuyla sohbeti keyifli buldu fakat dikkat çeken ve göz ardı edilemeyecek bir detay vardı!

Kadraj Seren Serengil'e yaklaştıkça yüzüne yaptırdığı yeni estetik müdahaleler çok daha belirgin bir şekilde gözükmeye başladı.

Kadraj Seren Serengil'e yaklaştıkça yüzüne yaptırdığı yeni estetik müdahaleler çok daha belirgin bir şekilde gözükmeye başladı.

Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda oldukça yoğun filtre ve efekt kullanan Seren Serengil, çok uzun süredir gerçek halini göremediğimiz isimlerdendi. 

Cengiz Semercioğlu'na konuk olduğu program vesilesiyle, filtresiz Seregil'i görmüş olduk fakat görmez olaydık daha iyiydi sanıyoruz... 

Seren Serengil'in estetiğin dozunu fazla kaçırdığı yüzünün son hali sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü...

Buyurun, önce magazin programı yaptıkları dönemleri yad eden ikiliyi beraber izleyelim!

Sonra da Seren Serengil'in son haline gelen yorumlarla sizi baş başa bırakalım! 👇

Sonra da Seren Serengil'in son haline gelen yorumlarla sizi baş başa bırakalım! 👇
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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