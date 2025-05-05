Estetiğin Dozu Kaçmış: Eski Partneri Cengiz Semercioğlu'na Konuk Olan Seren Serengil'in Son Hali Şoka Soktu!
Eski partneri Cengiz Semercioğlu'nun TYT TÜRK'te yayınlanan yeni programı 'Cengiz Semercioğlu ile Bunu Konuşmak Lazım'a konuk olan Seren Serengil, yıllar sonra eski dostuyla sohbet etti.
Oldukça keyifli geçen sohbette dikkat çeken şey, Seren Serengil'in kadraj yaklaştıkça belirginleşen yeni estetik operasyonları oldu. Serengil'in son hali alay konusu oldu... Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Bir dönem tv100 ekranlarında "Duymadık Demeyin" isimli programın sunucu koltuğunda partner olarak oturan Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, magazinin nabzını tutuyordu.
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Uzunca bir süredir birlikte göremediğimiz, o zamanın pek yakıştırılan partnerleri Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, seneler sonra televizyonda yan yana boy gösterdi.
Kadraj Seren Serengil'e yaklaştıkça yüzüne yaptırdığı yeni estetik müdahaleler çok daha belirgin bir şekilde gözükmeye başladı.
Buyurun, önce magazin programı yaptıkları dönemleri yad eden ikiliyi beraber izleyelim!
Sonra da Seren Serengil'in son haline gelen yorumlarla sizi baş başa bırakalım! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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