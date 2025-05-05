Annesinin Kopyası: Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, Minik Bebekleri Mylan'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
Olympiakos'ta oynayan Yusuf Yazıcı, sakatlığına rağmen ekipteki ilk yılında şampiyonluk olma gururunu yaşadı! Melisa Aslı Pamuk'la beş ay önce Mylan adını verdikleri oğluna kavuşan Yusuf Yazıcı, sahadan paylaştığı fotoğraflarla minik bebeğin yüzünü ilk kez gösterdi!
Mylan, açık ara farkla annesine benzetildi, tatlılığı ise resmen kalp eritti. Buyurun, detaylara beraber bakalım🧿
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Birçok başarılı projede hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 Mayıs'ta "Sonsuza dek evet" demişti hatırlarsanız.
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Bugüne dek minik bebeğin yüzünü görmek nasip olmamıştı, sürpriz geçtiğimiz saatlerde geldi!
Mutlu aile pozunun yanı sıra, oğlunu kucağında tuttuğu pozda yüzü apaçık belli olan Mylan, annesine benzetildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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