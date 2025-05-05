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Annesinin Kopyası: Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, Minik Bebekleri Mylan'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!

Annesinin Kopyası: Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, Minik Bebekleri Mylan'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.05.2025 - 23:14

Olympiakos'ta oynayan Yusuf Yazıcı, sakatlığına rağmen ekipteki ilk yılında şampiyonluk olma gururunu yaşadı! Melisa Aslı Pamuk'la beş ay önce Mylan adını verdikleri oğluna kavuşan Yusuf Yazıcı, sahadan paylaştığı fotoğraflarla minik bebeğin yüzünü ilk kez gösterdi!

Mylan, açık ara farkla annesine benzetildi, tatlılığı ise resmen kalp eritti. Buyurun, detaylara beraber bakalım🧿

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Birçok başarılı projede hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 Mayıs'ta "Sonsuza dek evet" demişti hatırlarsanız.

Birçok başarılı projede hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 Mayıs'ta "Sonsuza dek evet" demişti hatırlarsanız.

2023 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili, mayıs ayında Paris'te baş başa evlenmiş, film karesinden fırlama pozlarıyla büyük ses getirmişti. 

Bebek bekledikleri iddiaları da hemen peşinden gelmişti. İddialar kısa bir süre içerisinde doğrulandı, Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bir oğlu olacağını öğrenmiştik. 

Minik bebek, 30 Ocak'ta dünyaya geldi; adı da Mylan oldu! İsminin hikayesi de ayrı dikkat çekmişti. Melisa'nın M'sini, Yusuf'un Y'sini kullanmaya karar veren ikili oğullarına Milan yerine Mylan ismini vermeyi tercih etti.

Bugüne dek minik bebeğin yüzünü görmek nasip olmamıştı, sürpriz geçtiğimiz saatlerde geldi!

Bugüne dek minik bebeğin yüzünü görmek nasip olmamıştı, sürpriz geçtiğimiz saatlerde geldi!

Bu sezon Olympiakos’a transfer olan eski Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Yunan ekibindeki ilk yılında şampiyonluk mutluluğu yaşadı. 

Takıma katıldıktan kısa süre sonra hazırlık maçında sakatlanan Yazıcı, sezonu kapatmasına rağmen kariyerine bir şampiyonluk daha eklemeyi başarırken oğlunu da ilk kez sahalarda gösterdi!

Mutlu aile pozunun yanı sıra, oğlunu kucağında tuttuğu pozda yüzü apaçık belli olan Mylan, annesine benzetildi.

Mutlu aile pozunun yanı sıra, oğlunu kucağında tuttuğu pozda yüzü apaçık belli olan Mylan, annesine benzetildi.

Babasına hiç benzemediği konusunda sanıyoruz ki mutabık olabiliriz! Melisa Aslı Pamuk'u kesinlikle daha çok andırıyor minik Mylan! Öyle de bir tatlılığı var ki insan o yanakları öpüp koklamadan duramaz şüphesiz!

Tekrar aramıza hoş geldin Mylan Yazıcı, çok yakışıklısın! 🧿❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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