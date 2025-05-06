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Yine Şarkı Yok Bebek Var: 2025 Met Gala'ya Karnı Burnunda Gelen Rihanna, 3. Çocuğuna Hamile Olduğunu Duyurdu!

Yine Şarkı Yok Bebek Var: 2025 Met Gala'ya Karnı Burnunda Gelen Rihanna, 3. Çocuğuna Hamile Olduğunu Duyurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.05.2025 - 10:32

Hayranlarının senelerdir yeni şarkı beklediği dünyaca ünlü şarkıcı, bir dönemin efsanesi Rihanna, yine bebek sürpriziyle geldi!

Aylardır hamile olup olmadığı tartışılan Rihanna, ikinci oğlu Riot Rose'dan iki yıl sonra yeniden hamile olduğunu Met Gala'da duyurdu. Üçüncü çocuğunu bekleyen Rihanna'nın hamilelik haberi yine ve yeniden dillere düştü...

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Güzelliği, inanılmaz güçlü sesi, hepsi birbirinden şahane şarkıları, dans şovları ve fiziğiyle ortalığı kasıp kavuran Rihanna, özellikle bir dönemin efsanesiydi biliyorsunuz.

Güzelliği, inanılmaz güçlü sesi, hepsi birbirinden şahane şarkıları, dans şovları ve fiziğiyle ortalığı kasıp kavuran Rihanna, özellikle bir dönemin efsanesiydi biliyorsunuz.

-Di diyoruz ne yazık ki çünkü takvim 2019 yılını gösterdiğinde Rihanna hayatının aşkını buldu... 

ASAP Rocky'le 6 yıl önce yakınlaşmaya başlayan Rihanna, pandemide ASAP Rocky'le 'arkadaşlığını' başka bir seviyeye taşımaya karar vermiş, ikili deli dolu olacağı başından belli olan bir aşka adım atmıştı.

Gözümüzü açıp kapadık, 2020'de çift olarak öne çıkmaya başlayan Rihanna ve ASAP Rocky, ilk bebekleri RZA'yı 2022 yılında kucağına aldı.

Gözümüzü açıp kapadık, 2020'de çift olarak öne çıkmaya başlayan Rihanna ve ASAP Rocky, ilk bebekleri RZA'yı 2022 yılında kucağına aldı.

2022'nin Mayıs ayında doğan oğulları RZA dünyaya geldikten yalnızca üç ay sonra Rihanna yeniden hamile kaldı...

RZA'dan 1 yıl 3 ay sonra, ikinci erkek bebekleri; Riot Rose'a kavuştular. Rihanna o kadar peş peşe hamile kaldı ki kendisinin hamile olmadığı zamanlarda nasıl gözüktüğünü resmen unuttuk. 

Bebeklerin arasına hiç zaman koymaması, çıkaracağını söylese de ne bir albüm ne tek bir şarkıya asla yeltenmiyor oluşu, bebeklerinin devamının gelebileceğinin sinyalini vermişti. Hatta bir süredir de ne zaman görüntülense, saklamaya çalıştığı karnıyla gündeme oturmuş, 'Kesin hamile' dedirtmişti kendisi.

Yine haklı da çıktık gerçekten... Rihanna, dün gece gerçekleşen Met Gala 2025'e şaşıramadığımız bir sürprizle geldi!

Yine haklı da çıktık gerçekten... Rihanna, dün gece gerçekleşen Met Gala 2025'e şaşıramadığımız bir sürprizle geldi!

Kırmızı halıda karnını iyice belirginleştiren Marc Jacobs takımıyla salınan Rihanna, ayardır kol gezen 3. bebek iddialarını bizzat doğrulamış oldu. 

Rihanna'nın albüm veya şarkıyla değil, yine ve yeniden bebekle gündeme oturması duyanları görenleri bir miktar hayal kırıklığına uğrattı.

Kadın çok sevdi anneliği canım! Kendine benzeyen bir kız bebek gelene kadar durmayacağını söylemişti, hatırlarsanız. Sözünün eriymiş diyelim, ne diyelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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