Yine Şarkı Yok Bebek Var: 2025 Met Gala'ya Karnı Burnunda Gelen Rihanna, 3. Çocuğuna Hamile Olduğunu Duyurdu!
Hayranlarının senelerdir yeni şarkı beklediği dünyaca ünlü şarkıcı, bir dönemin efsanesi Rihanna, yine bebek sürpriziyle geldi!
Aylardır hamile olup olmadığı tartışılan Rihanna, ikinci oğlu Riot Rose'dan iki yıl sonra yeniden hamile olduğunu Met Gala'da duyurdu. Üçüncü çocuğunu bekleyen Rihanna'nın hamilelik haberi yine ve yeniden dillere düştü...
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Güzelliği, inanılmaz güçlü sesi, hepsi birbirinden şahane şarkıları, dans şovları ve fiziğiyle ortalığı kasıp kavuran Rihanna, özellikle bir dönemin efsanesiydi biliyorsunuz.
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Gözümüzü açıp kapadık, 2020'de çift olarak öne çıkmaya başlayan Rihanna ve ASAP Rocky, ilk bebekleri RZA'yı 2022 yılında kucağına aldı.
Yine haklı da çıktık gerçekten... Rihanna, dün gece gerçekleşen Met Gala 2025'e şaşıramadığımız bir sürprizle geldi!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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