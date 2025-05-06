Kırmızı Halı Alarmı: Met Gala 2025'in Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği, adeta yıldızlar geçidine dönen kırmızı halısıyla ve cep yakan bilet fiyatlarıyla moda dünyasının en görkemli etkinliklerinden biri olan Met Gala, dün gece biz 3. uykumuzdayken gerçekleşti!

Bu senenin teması; “Superfine: Tailoring Black Style” yani, 'Süper Rafine: Siyah Stili Terzilik'di. Her sene olduğu gibi bu sene de dünyaca ünlü tasarımcılar eserlerini yıldız isimlerle gözler önüne serdi.

Buyurun gelin, Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerine serilmiş kırmızı halıdan kimler, hangi kıyafetlerle geçmiş, kim şık kim rüküşmüş beraber görelim ve seçelim!