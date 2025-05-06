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Kırmızı Halı Alarmı: Met Gala 2025'in Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

Kırmızı Halı Alarmı: Met Gala 2025'in Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.05.2025 - 09:18

Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği, adeta yıldızlar geçidine dönen kırmızı halısıyla ve cep yakan bilet fiyatlarıyla moda dünyasının en görkemli etkinliklerinden biri olan Met Gala, dün gece biz 3. uykumuzdayken gerçekleşti!

Bu senenin teması; “Superfine: Tailoring Black Style” yani, 'Süper Rafine: Siyah Stili Terzilik'di. Her sene olduğu gibi bu sene de dünyaca ünlü tasarımcılar eserlerini yıldız isimlerle gözler önüne serdi.

Buyurun gelin, Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerine serilmiş kırmızı halıdan kimler, hangi kıyafetlerle geçmiş, kim şık kim rüküşmüş beraber görelim ve seçelim!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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