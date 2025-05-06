Kırmızı Halı Alarmı: Met Gala 2025'in Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!
Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği, adeta yıldızlar geçidine dönen kırmızı halısıyla ve cep yakan bilet fiyatlarıyla moda dünyasının en görkemli etkinliklerinden biri olan Met Gala, dün gece biz 3. uykumuzdayken gerçekleşti!
Bu senenin teması; “Superfine: Tailoring Black Style” yani, 'Süper Rafine: Siyah Stili Terzilik'di. Her sene olduğu gibi bu sene de dünyaca ünlü tasarımcılar eserlerini yıldız isimlerle gözler önüne serdi.
Buyurun gelin, Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerine serilmiş kırmızı halıdan kimler, hangi kıyafetlerle geçmiş, kim şık kim rüküşmüş beraber görelim ve seçelim!
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Gecenin çok da şaşırtmayan sürpriziyle başlayalım; Rihanna
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Sydney Sweeney
Gina Alice Redlinger
Colman Domingo
Sabrina Carpenter
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Anna Wintour
Kylie Jenner
Pharrell Williams
Teyana Taylor
Gigi Hadid
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Zendaya
Lewis Hamilton
Dua Lipa
Kim Kardashian
Lisa
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ASAP Rocky
Anne Hathaway
Lana Del Rey
Halle Berry
Nicole Kidman
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Alicia Keys ve Swizz Beatz
Tommy Hilfiger ve Dee Ocleppo Hilfiger
Doja Cat
Cardi B
Char Defrancesco ve Marc Jacobs
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Sofia Richie Grainge
Shakira
Adrien Brody ve Georgina Chapman
Jenna Ortega
Shaboozey
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Miley Cyrus
Nick Jonas ve Priyanka Chopra
Kendall Jenner
Georgina Rodriguez
Lizzo
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Jodie Turner Smith
Demi Moore
Hailey Bieber
Edward Enninful ve Serena Williams
Madonna
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Donatella Versace ve Chance The Rapper
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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