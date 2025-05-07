As Bayrakları: Met Gala'ya Bir Kez Daha İmzasını Bırakan Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu Ünlü Modeli Giydirdi!
Dünya starlarını giydiren, podyumlarda yürüyen tasarımlarıyla göğsümüzü kabartan Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu, yine ve yeniden Met Gala'ya imzasını bıraktı.
Daha önce de birçok star ismi giydiren ve tasarımlarıyla ortalığı ayağa kaldıran Fındıkoğlu, bakın bu sefer hangi ünlü modacıyı giydirdi?
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Moda dünyasında bir fırtına gibi esiyor, kıyafetleriyle ikonları baştan yaratıyor... Tanımayan kaldı mı bilmiyoruz ama biz yine de tanıtalım, dünyaca ünlü isimler giydiren Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan bahsediyoruz elbette!
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Konu Dilara Fındıkoğlu'yken ikonik detayı es geçmek olmaz! 2023 Paris Moda Haftası’ndan bir Doja Cat geçmişti, hatırlayan vardır.
5 Mayıs 2025'te gerçekleşen Met Gala'nın after partisinde Hailey Bieber'ı yine ve yeniden Dilara Fındıkoğlu tasarımı içinde gördük.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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