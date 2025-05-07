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As Bayrakları: Met Gala'ya Bir Kez Daha İmzasını Bırakan Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu Ünlü Modeli Giydirdi!

As Bayrakları: Met Gala'ya Bir Kez Daha İmzasını Bırakan Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu Ünlü Modeli Giydirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.05.2025 - 21:41

Dünya starlarını giydiren, podyumlarda yürüyen tasarımlarıyla göğsümüzü kabartan Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu, yine ve yeniden Met Gala'ya imzasını bıraktı. 

Daha önce de birçok star ismi giydiren ve tasarımlarıyla ortalığı ayağa kaldıran Fındıkoğlu, bakın bu sefer hangi ünlü modacıyı giydirdi?

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Moda dünyasında bir fırtına gibi esiyor, kıyafetleriyle ikonları baştan yaratıyor... Tanımayan kaldı mı bilmiyoruz ama biz yine de tanıtalım, dünyaca ünlü isimler giydiren Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan bahsediyoruz elbette!

Moda dünyasında bir fırtına gibi esiyor, kıyafetleriyle ikonları baştan yaratıyor... Tanımayan kaldı mı bilmiyoruz ama biz yine de tanıtalım, dünyaca ünlü isimler giydiren Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan bahsediyoruz elbette!

Türkiye’den çıkıp Londra’ya uzanan yolculuğunda 'asi, gotik ve tarihiyle barışık' tasarımlarıyla dünyayı büyüleyen Dilara Fındıkoğlu, podyumda kraliçeleri, kırmızı halıda tanrıçaları giydiren, her koleksiyonuyla da olay yaratan bir tasarımcı oldu.

Bugüne dek Madonna'dan Lady Gaga'ya, Hadid kardeşlerden Margot Robbie'ye birçok star isim Dilara Fındıkoğlu tasarımı tercih etti. 

O kadar ki Lady Gaga, Fındıkoğlu'nun 'Geleceğin tasarımcısı' olarak görüyor ve konu ne zaman o olsa yere göğe de sığdıramıyor.

Konu Dilara Fındıkoğlu'yken ikonik detayı es geçmek olmaz! 2023 Paris Moda Haftası’ndan bir Doja Cat geçmişti, hatırlayan vardır.

Konu Dilara Fındıkoğlu'yken ikonik detayı es geçmek olmaz! 2023 Paris Moda Haftası’ndan bir Doja Cat geçmişti, hatırlayan vardır.

Doja Cat, Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımı olan transparan, kırmızı boncuk işlemeli, neredeyse bedeniyle bütünleşmiş oldukça cesur bir kıyafet giymişti.

Fakat asıl dikkat çeken detay Doja Cat'in alnının tam ortasında yazan yazı olmuştu. Alnının ortasına Dilara Fındıkoğlu yazdıran Doja Cat, şaşkınlık içinde bırakmıştı. Bu küçük detay da marka olmuş bir alın yazısı olarak tarihe geçti. 

Geçtiğimiz günlerde de Hollywood tasarımları koleksiyonuna daha önce giydirdiği Hailey Bieber'la yepyeni bir parça ekledi.

5 Mayıs 2025'te gerçekleşen Met Gala'nın after partisinde Hailey Bieber'ı yine ve yeniden Dilara Fındıkoğlu tasarımı içinde gördük.

5 Mayıs 2025'te gerçekleşen Met Gala'nın after partisinde Hailey Bieber'ı yine ve yeniden Dilara Fındıkoğlu tasarımı içinde gördük.

Met Gala 2025'e de imzasını bırakan Dilara Fındıkoğlu'nun Hailey Bieber'a giydirdiği tasarım şampanya tonlarında ve kadife dokulu mikro mini bir elbiseydi.  Korsaj yapısıyla vücudu saran ve Bieber'ın kusursuz belini ortaya çıkaran elbise, tarzına apayrı bir hava kattı!

Bir de Dilara Fındıkoğlu farkını ortaya koydu tabii. Hailey ışıl ışıl ışıldarken aynı zamanda da inanılmaz klas, asil ve güzel gözüküyordu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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