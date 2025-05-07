ID İletişim Sitesinde İsimleri Yok: Ali Atay ve Hazal Kaya, Ayşe Barım'ın Menajerliğinden Ayrıldı mı?

Birkaç ay önce dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarıyla tüm gözleri üzerine çeken Ayşe Barım'ın hayatı bir anda altüst olmuştu. Sektördeki birçok ünlü ismin bağlı olduğu ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım hakkında tekelleşme iddialarıyla savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Olayın yalnızca dizi sektörüyle kısıtlı kalması beklenirken, bir anda 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine bağlanan dava, büyük tepki çekti.

'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla 27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame sonucunda geçtiğimiz gün, 30 yıla kadar hapsi istendiği açıklanmıştı. Menajerliğini yaptığı birçok ünlü isim de cezaevine girmesine tepki verdikleri gibi hapis kararına da tepki gösterdi.