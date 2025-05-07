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ID İletişim Sitesinde İsimleri Yok: Ali Atay ve Hazal Kaya, Ayşe Barım'ın Menajerliğinden Ayrıldı mı?

ID İletişim Sitesinde İsimleri Yok: Ali Atay ve Hazal Kaya, Ayşe Barım'ın Menajerliğinden Ayrıldı mı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.05.2025 - 22:29

Gezi Parkı davasıyla yargılanan ve geçtiğimiz günlerde 30 yıla kadar hapsi istendiği ortaya çıkan ünlü menajer Ayşe Barım cephesinde şok bir gelişme yaşandı. 

Kendisine bağlı çalışan birçok oyuncu, Barım'ın yaşadıklarına ve cezaevi sürecine tepki gösterirken, Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Ayşe Barım'ın ortak kurucusu olduğu ID İletişim ajansından, dolayısıyla da Barım'ın menajerliğinden ayrıldığı iddia edildi. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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ID İletişim'in ortak kurucusu, hepsi birbirinden ünlü birçok oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, yaklaşık 4 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ID İletişim'in ortak kurucusu, hepsi birbirinden ünlü birçok oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, yaklaşık 4 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Birkaç ay önce dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarıyla tüm gözleri üzerine çeken Ayşe Barım'ın hayatı bir anda altüst olmuştu. Sektördeki birçok ünlü ismin bağlı olduğu ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım hakkında tekelleşme iddialarıyla savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Olayın yalnızca dizi sektörüyle kısıtlı kalması beklenirken, bir anda 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine bağlanan dava, büyük tepki çekti.

'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla 27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame sonucunda geçtiğimiz gün, 30 yıla kadar hapsi istendiği açıklanmıştı. Menajerliğini yaptığı birçok ünlü isim de cezaevine girmesine tepki verdikleri gibi hapis kararına da tepki gösterdi.

Şimdi hafızanızı tazelemek adına, olaylar ilk koptuğunda hazırladığımız, Ayşe Barım'a bağlı tüm oyuncuları listelediğimiz içeriği şöyle bırakıyoruz;

Normalde listede Ali Atay ve Hazal Kaya da bulunuyor. Üstelik her ikisi de Ayşe Barım'ın cezaevi sürecine tepkisini göstermiş, meşhur "Ayşem" vurgusuyla hikaye paylaşmış isimler.

Normalde listede Ali Atay ve Hazal Kaya da bulunuyor. Üstelik her ikisi de Ayşe Barım'ın cezaevi sürecine tepkisini göstermiş, meşhur "Ayşem" vurgusuyla hikaye paylaşmış isimler.

Fakat kendileriyle ilgili şaşırtan, hiç de beklemediğimiz bir iddia dolaşıyor. 

İddiaya göre, Ali Atay ve Hazal Kaya ID İletişim'den, yani 30 yıla kadar hapsi istenen Ayşe Barım'ın menajerliğinden ayrıldı.

Bu dedikodu nereden çıktı diyorsanız hemen açıklayalım!

Bu dedikodu nereden çıktı diyorsanız hemen açıklayalım!

ID İletişim'in resmi web sayfasında oyuncu kadrosunun tamamına yer verdikleri bir sekme bulunuyor.

Menüde 'ID' yazan kategoriyi seçtiğinizde Ayşe Barım'a bağlı çalışan tüm oyuncuları tek tek görebiliyorsunuz. Dikkat çeken detay, düne kadar isimleri de fotoğrafları da künyede yer alan Hazal Kaya ve Ali Atay'ın karı koca şu anda sitede gözükmüyor oluşu... 

Bakalım, Hazal Kaya veya Ali Atay'dan herhangi bir açıklama gelecek mi? Bu bir yaprak dökümü başlangıcı mı yoksa arkasında yatan başka bir durum mu var?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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