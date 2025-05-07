ID İletişim Sitesinde İsimleri Yok: Ali Atay ve Hazal Kaya, Ayşe Barım'ın Menajerliğinden Ayrıldı mı?
Gezi Parkı davasıyla yargılanan ve geçtiğimiz günlerde 30 yıla kadar hapsi istendiği ortaya çıkan ünlü menajer Ayşe Barım cephesinde şok bir gelişme yaşandı.
Kendisine bağlı çalışan birçok oyuncu, Barım'ın yaşadıklarına ve cezaevi sürecine tepki gösterirken, Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Ayşe Barım'ın ortak kurucusu olduğu ID İletişim ajansından, dolayısıyla da Barım'ın menajerliğinden ayrıldığı iddia edildi.
Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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ID İletişim'in ortak kurucusu, hepsi birbirinden ünlü birçok oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, yaklaşık 4 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Normalde listede Ali Atay ve Hazal Kaya da bulunuyor. Üstelik her ikisi de Ayşe Barım'ın cezaevi sürecine tepkisini göstermiş, meşhur "Ayşem" vurgusuyla hikaye paylaşmış isimler.
Bu dedikodu nereden çıktı diyorsanız hemen açıklayalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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