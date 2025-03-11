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Patron İnandırıcı Bulunmadı: Halk TV’den Ayrılan Gazetecilere Sosyal Medyada Destek Yağdı

Patron İnandırıcı Bulunmadı: Halk TV’den Ayrılan Gazetecilere Sosyal Medyada Destek Yağdı

halk tv
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2025 - 22:00

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV YouTube kanalına röportaj vermesi sonrasında başlayan tartışma devam ediyor. Halk TV’de Kayda Geçsin isimli programı yapan gazeteciler Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel kanaldan ayrılmıştı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu’nun “yol kazası” açıklaması inandırıcı bulunmazken, kanaldan ayrılan gazetecilere ise destek yağdı.

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Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’de yer alması kanalda rahatsızlık yaratmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’de yer alması kanalda rahatsızlık yaratmıştı.

Dün akşam saatlerinde yayınlanan röportaj nedeniyle, Kayda Geçsin ekibinde bulunan Timur Soykan, Şule Aydın, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile birlikte Halk TV yazarlarından Serpil Yılmaz ve gazeteci Barış Türkoğlu kurumdan istifa ettiğini açıkladı.

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu ise röportajdan haberi olmadığını ve yaşananların bir “yol kazası” olduğunu açıklamıştı.

Halk TV’deki istifalara sosyal medyadan destek yağdı. 👇

Halk TV’deki istifalara sosyal medyadan destek yağdı. 👇
twitter.com

Gazeteci Enver Aysever'in paylaşımı 👇

Gazeteci Enver Aysever'in paylaşımı 👇
twitter.com

Gazeteci Cem Küçük ise olaya farklı bir noktadan baktığı bir paylaşımda bulundu

Gazeteci Cem Küçük ise olaya farklı bir noktadan baktığı bir paylaşımda bulundu
twitter.com

Gazeteci Yılmaz Özdil'in paylaşımı 👇

Gazeteci Yılmaz Özdil'in paylaşımı 👇
twitter.com
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Gazeteci Mine Gökçe Kırıkkanat'tan, Halk TV'den istifa eden Barış Terkoğlu'na olayın iç yüzünü anlatın çağrısı 👇

Gazeteci Mine Gökçe Kırıkkanat'tan, Halk TV'den istifa eden Barış Terkoğlu'na olayın iç yüzünü anlatın çağrısı 👇
twitter.com

'Canım Barış Terkoğlu her şeyden önce senin ve Kayda Değer ekibindeki dostlarımızın onurlu duruşunu kutlarım. İyi ki varsınız.

Ancak… Son damladan önce başka pis akıntıların da doldurduğu sabrınızı ROK damlasının taşırdığını tahmin ediyorum. Bence artık tam ortaya, ışıkların altına çıkıp, bu kanalın iç yüzünü ve bugün her şeyden habersiz gibi davranan cCafer Mahiroğlu ile sesi soluğu çıkmayan Suat Toktaş’ın halı altına gizledikleri şaibeli manevraları açıklamanız gerekir. 

Yoksa gizlenen pislik temizlenmez, ama kokmaya devam eder.'

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun "yol kazası" açıklaması ise sosyal medyada inandırıcı bulunmadı.

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun "yol kazası" açıklaması ise sosyal medyada inandırıcı bulunmadı.
twitter.com

DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Gazeteci Turgut Dedeoğlu👇

DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Gazeteci Turgut Dedeoğlu👇
twitter.com

'Amaç “gazetecilere söz söyleyebileceği demokratik bir platform sağlamak” ama sendikalaşma hakkını kullanmak isteyen basın emekçilerine söyledikleriniz hepimizin malumu.

Eğer söz hakkı kutsalsa biz de bir yayında sendikalara dönük ithamlarınıza dair söz hakkı kullanmak isteriz.'

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twitter.com

'Cafer Mahiroğlu, sizin haberiniz olmadan ROK ne youtube kanalına ne de ekrana çıkabilir. Orada program yapanlar iyi bilir ki sizin yasaklılar listeniz vardır. Ama doğru, bir noktada haklısınız, bu liste AKP ve MHP'li vekiller ya da yandaş gazeteciler için değildir !

Kimi CHP'li vekiller, TİP'in genel başkanı Erkan Baş, Ahmet Şık yasaktır mesela. Bazı gazeteciler ve akademisyenler de yasaktır mesela.

İyi bir iş insanı olmanız sizi gazeteci yapmaz. 

Ayrıca siz gazetecilere alan sağlamıyorsunuz. 

Gazeteciler doğru bildiklerini kelle koltukta söylüyor ve siz onlar üzerinden para kazanıyorsunuz.

Bu arada bunu sakın genç bir muhabirin ya da editörün üzerine atıp onu işten atmayın olur mu? (Eminim 212 basın sigortası bile yoktur)'

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Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince…” Patronun “cevap hakkını” kullanmakta ısrar etmesi açıkça baskıdır. İlla cevap hakkı kullanmak istiyorsanız, Twitter’dan yapabilirdiniz. Kanalın sahibi olmak editoryal bağımsızlığı aşma hakkı vermez size.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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