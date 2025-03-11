Patron İnandırıcı Bulunmadı: Halk TV’den Ayrılan Gazetecilere Sosyal Medyada Destek Yağdı
Patron İnandırıcı Bulunmadı: Halk TV’den Ayrılan Gazetecilere Sosyal Medyada Destek Yağdı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV YouTube kanalına röportaj vermesi sonrasında başlayan tartışma devam ediyor. Halk TV’de Kayda Geçsin isimli programı yapan gazeteciler Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel kanaldan ayrılmıştı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu’nun “yol kazası” açıklaması inandırıcı bulunmazken, kanaldan ayrılan gazetecilere ise destek yağdı.
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Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’de yer alması kanalda rahatsızlık yaratmıştı.
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Halk TV’deki istifalara sosyal medyadan destek yağdı. 👇
Gazeteci Enver Aysever'in paylaşımı 👇
Gazeteci Cem Küçük ise olaya farklı bir noktadan baktığı bir paylaşımda bulundu
Gazeteci Yılmaz Özdil'in paylaşımı 👇
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Gazeteci Mine Gökçe Kırıkkanat'tan, Halk TV'den istifa eden Barış Terkoğlu'na olayın iç yüzünü anlatın çağrısı 👇
Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun "yol kazası" açıklaması ise sosyal medyada inandırıcı bulunmadı.
DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Gazeteci Turgut Dedeoğlu👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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