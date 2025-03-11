Patron İnandırıcı Bulunmadı: Halk TV’den Ayrılan Gazetecilere Sosyal Medyada Destek Yağdı

'Cafer Mahiroğlu, sizin haberiniz olmadan ROK ne youtube kanalına ne de ekrana çıkabilir. Orada program yapanlar iyi bilir ki sizin yasaklılar listeniz vardır. Ama doğru, bir noktada haklısınız, bu liste AKP ve MHP'li vekiller ya da yandaş gazeteciler için değildir !

Kimi CHP'li vekiller, TİP'in genel başkanı Erkan Baş, Ahmet Şık yasaktır mesela. Bazı gazeteciler ve akademisyenler de yasaktır mesela.

İyi bir iş insanı olmanız sizi gazeteci yapmaz.

Ayrıca siz gazetecilere alan sağlamıyorsunuz.

Gazeteciler doğru bildiklerini kelle koltukta söylüyor ve siz onlar üzerinden para kazanıyorsunuz.

Bu arada bunu sakın genç bir muhabirin ya da editörün üzerine atıp onu işten atmayın olur mu? (Eminim 212 basın sigortası bile yoktur)'