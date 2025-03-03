Ekrem İmamoğlu’na Sahte Diploma Soruşturmasına İstanbul Üniversitesi’nden Açıklama
Ekrem İmamoğlu’na Sahte Diploma Soruşturmasına İstanbul Üniversitesi’nden Açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına yönelik soruşturma sürüyor. İmamoğlu hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
'Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir.'
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğuna ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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Başsavcılık, soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ne yazı göndermişti.
İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi.
“Gerekli inceleme ve işlemler tesis edilecek.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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