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Ekrem İmamoğlu’na Sahte Diploma Soruşturmasına İstanbul Üniversitesi’nden Açıklama

Ekrem İmamoğlu’na Sahte Diploma Soruşturmasına İstanbul Üniversitesi’nden Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.03.2025 - 13:16

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına yönelik soruşturma sürüyor. İmamoğlu hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir.'

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğuna ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğuna ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ne yazı göndermişti.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ne yazı göndermişti.

Başsavcılığın İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi.

İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi.

İstanbul Üniversitesi’nden ‘sahte diploma’ soruşturmasına dair bir açıklama geldi. Üniversite, Başsavcılığın ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın yazılarının üniversiteye ulaştığını bildirdi.

“Gerekli inceleme ve işlemler tesis edilecek.”

“Gerekli inceleme ve işlemler tesis edilecek.”

İstanbul Üniversitesi’nin açıklaması şöyle:

 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir.' 

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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