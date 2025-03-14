“Ekrem İmamoğlu’nun Diploması İptal” İddiası: Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişmeler
İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasında usulsüzlük olduğuna dair başlatılan soruşturmada İstanbul Üniversitesi'nin kararını verdiği iddia edildi.
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında “İstanbul Üniversitesi’nin raporunda İmamoğlu’nun yatay geçişinin mevzuata aykırı olduğu tespitine yer verildiği ifade ediliyor. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında diploma soruşturmasına ilişkin konuşan gazeteci Nuray Başaran da “'Dün itibari ile İstanbul Üniversitesi kararını verdi, yazısını da yazdı. İstanbul Üniversitesi YÖK'ün yazdıkları çerçevesinde karar aldı ve Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinde usulsüzlük olduğunun tespit edildiğine dair yazı yazdı' dedi.
İşte detaylar…
Diploma tartışmalarına İstanbul Üniversitesi'nin son noktayı koyduğu iddia edildi, gazetecilerden kulis bilgileri arka arkaya gelmeye başladı.
Bir iddia da Abdülkadir Selvi’den geldi. Hürriyet Gazetesi’ndeki köşe yazısında diploma soruşturması konusuna değinen Abdülkadir Selvi şu ifadeleri kulandı:
En çok merak edilen sorulardan biri de şu: Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse ne olacak?
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