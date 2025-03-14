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“Ekrem İmamoğlu’nun Diploması İptal” İddiası: Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

“Ekrem İmamoğlu’nun Diploması İptal” İddiası: Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Ekrem İmamoğlu CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.03.2025 - 08:26

İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasında usulsüzlük olduğuna dair başlatılan soruşturmada İstanbul Üniversitesi'nin kararını verdiği iddia edildi. 

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında “İstanbul Üniversitesi’nin raporunda İmamoğlu’nun yatay geçişinin mevzuata aykırı olduğu tespitine yer verildiği ifade ediliyor. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı. 

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında diploma soruşturmasına ilişkin konuşan gazeteci Nuray Başaran da “'Dün itibari ile İstanbul Üniversitesi kararını verdi, yazısını da yazdı. İstanbul Üniversitesi YÖK'ün yazdıkları çerçevesinde karar aldı ve Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinde usulsüzlük olduğunun tespit edildiğine dair yazı yazdı' dedi.

İşte detaylar…

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Diploma tartışmalarına İstanbul Üniversitesi'nin son noktayı koyduğu iddia edildi, gazetecilerden kulis bilgileri arka arkaya gelmeye başladı.

Diploma tartışmalarına İstanbul Üniversitesi'nin son noktayı koyduğu iddia edildi, gazetecilerden kulis bilgileri arka arkaya gelmeye başladı.

İşte bilgi gazeteci Nuray Başaran’dan geldi. Başaran, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında Ekrem İmamoğlu’nun diploma konusu hakkında karar verildiğini iddia etti. 

Nuray Başaran canlı yayındaki açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: 'Dün itibari ile İstanbul Üniversitesi kararını verdi, yazısını da yazdı. İstanbul Üniversitesi YÖK'ün yazdıkları çerçevesinde karar aldı ve Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinde usulsüzlük olduğunun tespit edildiğine dair yazı yazdı' dedi.

Bir iddia da Abdülkadir Selvi’den geldi. Hürriyet Gazetesi’ndeki köşe yazısında diploma soruşturması konusuna değinen Abdülkadir Selvi şu ifadeleri kulandı:

Bir iddia da Abdülkadir Selvi’den geldi. Hürriyet Gazetesi’ndeki köşe yazısında diploma soruşturması konusuna değinen Abdülkadir Selvi şu ifadeleri kulandı:

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili gelişmeler hızlandı. İstanbul Üniversitesi’nin bugün raporunu tamamlayıp, İşletme Fakültesi’ne göndermesi bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’yla ilgili incelemesini tamamladığı, hazırlanan raporun yarın veya en geç pazartesi günü gereğinin yapılması için İşletme Fakültesi’ne gönderileceği söyleniyor. İstanbul Üniversitesi’nin raporunda İmamoğlu’nun yatay geçişinin mevzuata aykırı olduğu tespitine yer verildiği ifade ediliyor. Diplomayla ilgili işlemleri yapma yetkisi fakültede bulunuyor. İşletme Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş işlemleri mevzuata aykırı bu nedenle verilen diploma iptal edilmeli yönündeki raporu doğrultusunda hareket edip, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi bekleniyor.”

ABDÜLKADİR SELVİ'NİN YAZISININ TAMAMI

En çok merak edilen sorulardan biri de şu: Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse ne olacak?

En çok merak edilen sorulardan biri de şu: Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse ne olacak?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması kesinleşen Ekrem İmamoğlu olası bir diploma iptali durumunda Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Kanuna göre; cumhurbaşkanı adaylığı için yüksek öğretim mezunu olma şartı bulunuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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