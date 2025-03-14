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Flash TV ve Pozitifbank'ın Sahibi Erkan Kork İçin Yasa Dışı Bahis Gözaltısı: Şirketlerine El Koyuldu

Flash TV ve Pozitifbank'ın Sahibi Erkan Kork İçin Yasa Dışı Bahis Gözaltısı: Şirketlerine El Koyuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.03.2025 - 08:09 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 08:40

Flash TV, Pozitif Bank sahibi Erkan Kork hakkında yasadışı bahis örgütü liderliği iddiası ile gözaltı kararı verildi... Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix'in aralarında bulunduğu şirkete el konuldu. 59 kişiye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Pozitifbank, Flash Haber ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

59 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yapılırken, MASAK ve Merkez Bankası raporları doğrultusunda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el kondu.

Savcılık soruşturmasına göre, Erkan Kork'un 2014 yılında Troyin Bilişim şirketiyle finans sektörüne adım attığı ve yasa dışı bahis gelirleriyle 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunu kurduğu iddia edildi. Payfix’in finansal altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis baronlarının paralarını akladığı öne sürüldü.

MASAK ve Merkez Bankası raporlarında, Payfix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edilirken, bu işlemlerde toplam 211 bin 109 hesap kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis işlemleriyle bağlantılı olduğu raporlara yansıdı.

Soruşturma dosyasına göre, suçtan elde edilen gelirler ile Pozitifbank’ın satın alındığı ve daha sonra Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal Ödeme Hizmetleri gibi şirketlerin kurularak yasa dışı gelirlerin aklandığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasına göre, suçtan elde edilen gelirler ile Pozitifbank’ın satın alındığı ve daha sonra Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal Ödeme Hizmetleri gibi şirketlerin kurularak yasa dışı gelirlerin aklandığı iddia edildi.

Operasyon kapsamında: Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu'na devlet el koydu. 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve çok sayıda banka hesabı ile kripto para cüzdanlarına el kondu. 23 şirkete ait toplam 114 araç ve şirket ortaklık payları devlete geçti. Yetkililer, devlet kontrolüne geçen şirketlerde operasyonların devam edeceğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini belirtti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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