Flash TV ve Pozitifbank'ın Sahibi Erkan Kork İçin Yasa Dışı Bahis Gözaltısı: Şirketlerine El Koyuldu
Flash TV ve Pozitifbank'ın Sahibi Erkan Kork İçin Yasa Dışı Bahis Gözaltısı: Şirketlerine El Koyuldu
Flash TV, Pozitif Bank sahibi Erkan Kork hakkında yasadışı bahis örgütü liderliği iddiası ile gözaltı kararı verildi... Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix'in aralarında bulunduğu şirkete el konuldu. 59 kişiye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi.
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Soruşturma dosyasına göre, suçtan elde edilen gelirler ile Pozitifbank’ın satın alındığı ve daha sonra Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal Ödeme Hizmetleri gibi şirketlerin kurularak yasa dışı gelirlerin aklandığı iddia edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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