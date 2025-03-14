Erkan Kork Kimdir? Flash TV ve PozitifBank Sahibi Erkan Kork'un Şirketleri ve Kariyer Hayatı

Erkan Kork, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başlayan Kork, burada tamamladığı ilkokul ve ortaokulun ardından lise eğitimine Dubai'de devam etti. Daha sonra Paris Üniversitesi'nin İşletme bölümünden mezun oldu.

Erkan Kork'un Eğitim Hayatı

2022 yılında işletme yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi alan Kork, 2024'te ise Conley Üniversitesi'nde işletme yönetimi ekonomisi alanında doktora yaptı. Eğitim hayatı boyunca maliye, küresel ekonomi, gelir yönetimi ve proje yönetimi gibi alanlara yöneldi. Dijital dönüşüm ve bilgi güvenliği alanlarına da yönelen Kork, bu süreçte CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE ve CSX-P sertifikalarını da aldı.

Ünlü iş insanı iyi derecede Arapça, İngilizce ve Fransızca da biliyor.