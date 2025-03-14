onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Erkan Kork Kimdir? Flash TV ve PozitifBank Sahibi Erkan Kork'un Şirketleri ve Kariyer Hayatı

Erkan Kork Kimdir? Flash TV ve PozitifBank Sahibi Erkan Kork'un Şirketleri ve Kariyer Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.03.2025 - 11:25

Flash TV ve PozitifBank'ın sahibi Erkan Kork, yasa dışı bahis iddialarıyla gündeme geldi. Orta Doğu ve Arap ülkelerinde faaliyet gösteren Wordfix Teknoloji LLC'nin de kurusucu ve sahibi olan iş insanı Erkan Kork'un kim olduğu da merak edildi. Peki, Erkan Kork kimdir? Flash TV ve PozitifBank'ın sahibi Erkan Kork'un kaç yaşında ve nereli? 

İşte, Erkan Kork'un kariyeri ve eğitim hayatı hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erkan Kork Kimdir?

Erkan Kork Kimdir?

Erkan Kork, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başlayan Kork, burada tamamladığı ilkokul ve ortaokulun ardından lise eğitimine Dubai'de devam etti. Daha sonra Paris Üniversitesi'nin İşletme bölümünden mezun oldu. 

Erkan Kork'un Eğitim Hayatı 

2022 yılında işletme yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi alan Kork, 2024'te ise Conley Üniversitesi'nde işletme yönetimi ekonomisi alanında doktora yaptı. Eğitim hayatı boyunca maliye, küresel ekonomi, gelir yönetimi ve proje yönetimi gibi alanlara yöneldi. Dijital dönüşüm ve bilgi güvenliği alanlarına da yönelen Kork, bu süreçte CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE ve CSX-P sertifikalarını da aldı. 

Ünlü iş insanı iyi derecede Arapça, İngilizce ve Fransızca da biliyor.

Erkan Kork'un Kariyer Hayatı ve Şirketleri

Erkan Kork'un Kariyer Hayatı ve Şirketleri

Erkan Kork, kariyer hayatına Dubai'de bulunan aile şirketini yöneterek başladı. 2019'da PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Eylül 2023'te ise Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanlığı'da adım attı. 

Aynı zamanda Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu üyesi olan Kork, Orta Doğu ve Arap ülkelerinde faaliyet gösteren Dubai merkezli Wordfix Teknoloji LLC'nin de sahibi ve kurucusu. 

Erkan Kork'un son girişimi ise Ocak 2025'te Flash TV'yi satın almak olmuştu.

Erkan Kork'un Serveti Ne Kadar?

Erkan Kork'un Serveti Ne Kadar?

Flash TV ve PozitifBank'ın sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından servetinin ne kadar olduğu da merak edildi. Ancak Kork'un servetinin ne kadar olduğu kesin olarak bilinmiyor. 

MASAK ve Merkez Bankası raporları doğrultusunda, başlatılan soruşturma kapsamında, Erkan Kork'un 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konduğu belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar Haberimizde 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın