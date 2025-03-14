Erkan Kork Kimdir? Flash TV ve PozitifBank Sahibi Erkan Kork'un Şirketleri ve Kariyer Hayatı
Erkan Kork Kimdir? Flash TV ve PozitifBank Sahibi Erkan Kork'un Şirketleri ve Kariyer Hayatı
Flash TV ve PozitifBank'ın sahibi Erkan Kork, yasa dışı bahis iddialarıyla gündeme geldi. Orta Doğu ve Arap ülkelerinde faaliyet gösteren Wordfix Teknoloji LLC'nin de kurusucu ve sahibi olan iş insanı Erkan Kork'un kim olduğu da merak edildi. Peki, Erkan Kork kimdir? Flash TV ve PozitifBank'ın sahibi Erkan Kork'un kaç yaşında ve nereli?
İşte, Erkan Kork'un kariyeri ve eğitim hayatı hakkında merak edilenler...
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Erkan Kork Kimdir?
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Erkan Kork'un Kariyer Hayatı ve Şirketleri
Erkan Kork'un Serveti Ne Kadar?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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