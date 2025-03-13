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Sahte Sitelere Dikkat: Dolandırıcıların Yeni Oyunu Ekrem İmamoğlu Oldu

Sahte Sitelere Dikkat: Dolandırıcıların Yeni Oyunu Ekrem İmamoğlu Oldu

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.03.2025 - 11:05

Vatandaşların ceplerindeki paraya göz diken dolandırıcılar her gün yeni bir yöntem ile ortaya çıkıyor. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını kullanan ve yapay zeka ile üretilmiş metinlerle sahte site kuran dolandırıcıların vatandaşların banka hesaplarını el geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

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Daha önce Recep Tayyip Erdoğan ve Selçuk Bayraktar’ın da sahte görüntüleri kullanılmıştı.

Daha önce Recep Tayyip Erdoğan ve Selçuk Bayraktar’ın da sahte görüntüleri kullanılmıştı.

Dolandırıcıların yeni yönetiminde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitelerini kopyalayan dolandırıcılar, Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraflarını kullanarak sahte haberlerle vatandaşları kandırmaya çalışıyor.

İmamoğlu'nun sınırda gözaltına alındığı ve mülklerine el konulduğu yönündeki yalan haberlerin reklam olarak verildiği dikkat çekti.

Oda TV’de yer alan habere göre, sahte haberler Google ile internet sitelerine yerleştiriliyor.

Oda TV’de yer alan habere göre, sahte haberler Google ile internet sitelerine yerleştiriliyor.

Bu yöntemle dolandırıcılar, haberin gerçek bir kaynaktan yayıldığı izlenimini oluşturarak daha fazla kişiyi kandırmayı hedefliyor.

Uzmanlar, sahte sitelere giren kullanıcıların cihazlarının güvenlik riski altında olduğunu belirtiyor. Söz konusu dolandırıcılık siteleri, trojen (Truva atı) ve phishing (oltalama) tehditleri içerdiği için birçok güvenlik yazılımı tarafından zararlı olarak işaretleniyor.

Kaynak

Engellemelere rağmen dolandırıcılık devam ediyor.

Engellemelere rağmen dolandırıcılık devam ediyor.

Yetkililer tarafından tespit edilen bu tür sahte sitelerin domain adresleri engellense de dolandırıcılar, benzer haberleri farklı URL’ler üzerinden yeniden yayımlamaya devam ediyor. 

Aynı içerik ve tasarımla farklı alan adları kullanılarak tekrar tekrar sahte haberler servis ediliyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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