Sahte Sitelere Dikkat: Dolandırıcıların Yeni Oyunu Ekrem İmamoğlu Oldu

Bu yöntemle dolandırıcılar, haberin gerçek bir kaynaktan yayıldığı izlenimini oluşturarak daha fazla kişiyi kandırmayı hedefliyor.

Uzmanlar, sahte sitelere giren kullanıcıların cihazlarının güvenlik riski altında olduğunu belirtiyor. Söz konusu dolandırıcılık siteleri, trojen (Truva atı) ve phishing (oltalama) tehditleri içerdiği için birçok güvenlik yazılımı tarafından zararlı olarak işaretleniyor.

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