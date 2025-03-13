Sahte Sitelere Dikkat: Dolandırıcıların Yeni Oyunu Ekrem İmamoğlu Oldu
Sahte Sitelere Dikkat: Dolandırıcıların Yeni Oyunu Ekrem İmamoğlu Oldu
Vatandaşların ceplerindeki paraya göz diken dolandırıcılar her gün yeni bir yöntem ile ortaya çıkıyor. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını kullanan ve yapay zeka ile üretilmiş metinlerle sahte site kuran dolandırıcıların vatandaşların banka hesaplarını el geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
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Daha önce Recep Tayyip Erdoğan ve Selçuk Bayraktar’ın da sahte görüntüleri kullanılmıştı.
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Oda TV’de yer alan habere göre, sahte haberler Google ile internet sitelerine yerleştiriliyor.
Engellemelere rağmen dolandırıcılık devam ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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