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Selçuk Bayraktar da Uyarmıştı: Yapay Zeka ile Hazırlanmış Sahte Videolarla Dolandırıcılık

Selçuk Bayraktar da Uyarmıştı: Yapay Zeka ile Hazırlanmış Sahte Videolarla Dolandırıcılık

Selçuk Bayraktar
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 21:26

Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte dolandırcılar da hedeflerine ulaşabilmek için sahte videolar hazırlayarak özellikle Facebok, Instagram ve Youtube üzerinden reklamlar veriliyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Acun Ilıcalı, Murat Ülker, Haluk Levent, Hafize Gaye Erkan gibi isimlerin sahte konuşmalarının olduğu videolarda bu sefer Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın görüntüleri yer aldı. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıcıların yeni yönetimi hakkında uyarıda bulundu.

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Ek gelir elde etmek amacıyla yatırım fırsatlarını dikkatli takip etmeye çalışan vatandaşlar, Facebook, Instagram ve YouTube üzerinden tuzağa düşebiliyor.

Ek gelir elde etmek amacıyla yatırım fırsatlarını dikkatli takip etmeye çalışan vatandaşlar, Facebook, Instagram ve YouTube üzerinden tuzağa düşebiliyor.

Dolandırıcılar, gelişen yapay zeka teknolojisiyle hazırladıkları sahte videolarla vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

Dolandırıcılar, gelişen yapay zeka teknolojisiyle hazırladıkları sahte videolarla vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

Acun Ilıcalı'nın sahte konuşmalarının yer aldığı reklamdan bir görüntü.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya patronu Acun Ilıcalı, Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye’nin en zengin iş insanlarından Murat Ülker ve şarkıcı Haluk Levent’in görüntüleri üzerine sahte konuşmalar monte edilerek “yatırım tavsiyesi” adı altında dolandırcılık yapıldığı basına yansımıştı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya patronu Acun Ilıcalı, Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye’nin en zengin iş insanlarından Murat Ülker ve şarkıcı Haluk Levent’in görüntüleri üzerine sahte konuşmalar monte edilerek “yatırım tavsiyesi” adı altında dolandırcılık yapıldığı basına yansımıştı.

Dolandırıcıların bu sefer yüzünü kullandığı isim ise Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar oldu.

Dolandırıcıların bu sefer yüzünü kullandığı isim ise Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar oldu.

Facebook, Instagram, YouTube gibi sitelerde her an karşınıza çıkabilecek sahte reklamda, sanki Selçuk Bayraktar söylüyormuş gibi yatırım tavsiyesi yapılıyor.

Facebook, Instagram, YouTube gibi sitelerde her an karşınıza çıkabilecek sahte reklamda, sanki Selçuk Bayraktar söylüyormuş gibi yatırım tavsiyesi yapılıyor.
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Dolandırıcıların Selçuk Bayraktar’ın sahte görüntülerini kullandığı yapay zeka ile hazırlanmış videolar 👇

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Eğer gördüğünüz videoya kanıp, reklamda verilen linke tıkladığınızda banka hesaplarınız, mail adresleriniz hatta telefonunuzun kontrolü dolandırıcıların eline geçmiş oluyor.

Eğer gördüğünüz videoya kanıp, reklamda verilen linke tıkladığınızda banka hesaplarınız, mail adresleriniz hatta telefonunuzun kontrolü dolandırıcıların eline geçmiş oluyor.

Selçuk Bayraktar da geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada görseller paylaşarak dolandırıcıların yönetimine karşı uyarıda bulunmuştu.

Selçuk Bayraktar da geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada görseller paylaşarak dolandırıcıların yönetimine karşı uyarıda bulunmuştu.
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emre54

Tam isabet olmuş ki zaten, 5 iha yı devlete 1.2 milyona günlük kiraya veriyordu

Derya

Sizin koyunlar atlamıştır Selçuk

MHOrhanRE

Sorun şu ki ülkemizin yasa belirleyici unsurları dijital yasalarda o kadar geri kaldı ki, yazılımda hayli ileri olmamıza karşın cahil görünüyoruz. Hangi sosy... Devamını Gör