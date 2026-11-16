article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hangi Ebru Gündeş Şarkısı Tam Seni Anlatıyor?

etiket Hangi Ebru Gündeş Şarkısı Tam Seni Anlatıyor?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
16.11.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hepimizin hayatında en az bir kere “Bu şarkıyı benim için yazmışlar” dediği olmuştur. Hele konu Ebru Gündeş ise liste oldukça uzuyor.

Peki senin karakterini, aşk hayatını ve hayata yaklaşımını tek bir Ebru Gündeş şarkısı anlatsaydı bu hangisi olurdu? Testi çöz, cevabı öğren!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Önce söyle bakalım arkadaş grubunda bunlardan hangisisin?

1. Önce söyle bakalım arkadaş grubunda bunlardan hangisisin?

2. Hoşlandığın biri sana bütün gün yazmadı. Ne yaparsın?

2. Hoşlandığın biri sana bütün gün yazmadı. Ne yaparsın?

3. Bu dört plandan hangisine hemen "evet" dersin?

4. Biri seni hayal kırıklığına uğrattığında ilk tepkin ne olur?

4. Biri seni hayal kırıklığına uğrattığında ilk tepkin ne olur?

5. Aşk hayatını bir hava durumuyla anlatsan?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hangisi sana daha yakın?

7. Eski sevgilin “Konuşabilir miyiz?” yazdı. Hemen döner misin?

8. Bir şarkıda seni en hızlı yakalayan şey ne?

8. Bir şarkıda seni en hızlı yakalayan şey ne?

Araftayım

Senin duygularında “eh işte” diye bir seviye pek yok. Birini seviyorsan gerçekten seviyor, kafana bir şey takıyorsan günler hatta gecelerce zihninde yeni bir senaryo kuruyorsun. Senin için fazla düşünmek ve biraz kendi kendine iç muhasebe yapmak çok sıradan olaylar. Bu nedenle “Araftayım” tam seni anlatıyor.

Yine de bu harika şarkıyı evde dinlemekle yetinmek zorunda değilsin. Ebru Gündeş, 20 ve 21 Kasım’da Volkswagen Arena’da “Beraber Söylüyoruz” konserleriyle sahnede olacak. İçini dökmen için harika bir fırsat.

Konser detaylarını Passo’da hemen inceleyebilir, sana uygun tarihi seçebilirsin!

Cennet

Sen romantik olduğunu saklamaya çalışsan bile pek başarılı olamıyorsun. İnsanlara kolay kolay sırtını dönmüyor, sevdiğinde güzel tarafları görmeyi tercih ediyorsun. Hayatta büyük jestlere gerek duymadığın için ufak ve basit şeylerle gayet mutlu olabiliyorsun. Hatta doğru kişi, doğru an ve biraz huzur sana fazlasıyla yetiyor.

O zaman “Cennet”i bir de Ebru Gündeş'ten canlı dinlemek hiç fena olmaz. Ebru Gündeş, 20–21 Kasım’da Volkswagen Arena’da “Beraber Söylüyoruz” konserleriyle sevenleriyle buluşuyor. 

Konser detaylarını Passo’da hemen inceleyebilir, sana uygun tarihi seçebilirsin!

Çingenem

Senin programında “spontane gelişti” diye ayrı bir kategori olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sen hesap kitap yapmak yerine o an ne hissediyorsan gerçekten ona göre hareket ediyorsun. Üstelik bu enerjiyi çevrendekilere bulaştırıyorsun. Bu nedenle ortamların en sevilen insanı ve özgür ruhusun. Bu denkleme biraz tutku, biraz da “Hadi çıkıyoruz!” enerjisi ekleyince sonuç 'Çingenem' şarkısından başkası olamazdı zaten.

Bu enerjiyi sahneye taşımak istersen Ebru Gündeş’i 20 ve 21 Kasım’da Volkswagen Arena’da dinleyebilirsin. Bol bol dans etmene ve enerjini boşaltmana da yardımcı olur.

Konser detaylarını Passo’da hemen inceleyebilir, sana uygun tarihi seçebilirsin!

Yaparım Bilirsin

Senin için uzun uzun “Acaba yapmalı mıyım?” dönemi pek yok. Bir karar verdiğinde onun sonuna kadar arkasında duruyor, gerektiğinde kontrolü ele almaktan ve sorun çözmekten çekinmiyorsun. Dışarıdan bazen biraz sert görünebilirsin ama aslında sadece ne istediğini bilen birisin. Bu netlik sana özellikle önemli karar vermede avantaj sağlıyor. Dolayısıyla sana da “Yaparım Bilirsin” şarkısı çok yakışıyor. 

Ebru Gündeş’in 20–21 Kasım Volkswagen Arena “Beraber Söylüyoruz” konserlerinde felekten bir gece çalmak için hazırlansan iyi edersin.

Konser detaylarını Passo’da hemen inceleyebilir, sana uygun tarihi seçebilirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın