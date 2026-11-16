Hangi Ebru Gündeş Şarkısı Tam Seni Anlatıyor?

Senin duygularında “eh işte” diye bir seviye pek yok. Birini seviyorsan gerçekten seviyor, kafana bir şey takıyorsan günler hatta gecelerce zihninde yeni bir senaryo kuruyorsun. Senin için fazla düşünmek ve biraz kendi kendine iç muhasebe yapmak çok sıradan olaylar. Bu nedenle “Araftayım” tam seni anlatıyor.

Yine de bu harika şarkıyı evde dinlemekle yetinmek zorunda değilsin. Ebru Gündeş, 20 ve 21 Kasım’da Volkswagen Arena’da “Beraber Söylüyoruz” konserleriyle sahnede olacak. İçini dökmen için harika bir fırsat.

Konser detaylarını Passo’da hemen inceleyebilir, sana uygun tarihi seçebilirsin!