Hangi Ebru Gündeş Şarkısı Tam Seni Anlatıyor?
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Hepimizin hayatında en az bir kere “Bu şarkıyı benim için yazmışlar” dediği olmuştur. Hele konu Ebru Gündeş ise liste oldukça uzuyor.
Peki senin karakterini, aşk hayatını ve hayata yaklaşımını tek bir Ebru Gündeş şarkısı anlatsaydı bu hangisi olurdu? Testi çöz, cevabı öğren!
1. Önce söyle bakalım arkadaş grubunda bunlardan hangisisin?
2. Hoşlandığın biri sana bütün gün yazmadı. Ne yaparsın?
3. Bu dört plandan hangisine hemen "evet" dersin?
4. Biri seni hayal kırıklığına uğrattığında ilk tepkin ne olur?
5. Aşk hayatını bir hava durumuyla anlatsan?
6. Hangisi sana daha yakın?
7. Eski sevgilin “Konuşabilir miyiz?” yazdı. Hemen döner misin?
8. Bir şarkıda seni en hızlı yakalayan şey ne?
Araftayım
Cennet
Çingenem
Yaparım Bilirsin
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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