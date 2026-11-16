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İcat Ediliş Amacı Çok Başka Olmasına Rağmen Müzik Dünyasını Kökten Değiştiren 6 Enstrüman ve Teknoloji

etiket İcat Ediliş Amacı Çok Başka Olmasına Rağmen Müzik Dünyasını Kökten Değiştiren 6 Enstrüman ve Teknoloji

luna
luna - Onedio Üyesi
16.11.2026 - 20:01
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Bugün dinlediğimiz rock gitarlarındaki o kirli distortion sesinin, elektronik müzikteki basların veya şarkılardaki kusursuz vokallerin aslında müzisyenler tarafından hatayla veya kuralları bozarak keşfedildiğini biliyor muydunuz? 

Mühendislerin bambaşka bir amaçla icat ettiği ama müzisyenlerin elinde devrime dönüşen o teknolojiler:

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Auto-Tune – Petrol Arama Teknolojisinden Pop ve Rap Dünyasının Merkezine

Auto-Tune – Petrol Arama Teknolojisinden Pop ve Rap Dünyasının Merkezine

Evet, yanlış duymadınız! Auto-Tune aslında Exxon şirketinde çalışan jeofizik mühendisi Andy Hildebrand tarafından, yer altındaki petrol katmanlarını bulmak için gönderilen sismik ses dalgalarını analiz etmek amacıyla geliştirildi. Daha sonra bu algoritmanın insan sesindeki detone kaymaları da düzeltebildiğini fark etti ve müzik tarihi bir daha eskisi gibi olmadı!

Gitar "Distortion / Overdrive" Efekti – Bozuk ve Hasarlı Amfilerin Mucizesi

Gitar "Distortion / Overdrive" Efekti – Bozuk ve Hasarlı Amfilerin Mucizesi

Rock ve metal müziğin temeli olan o kirli, sert gitar sesi aslında mühendislerin nefret ettiği bir ses bozulmasıydı! 1950’lerde Link Wray ve Kinks gitaristi Dave Davies, amfilerinin hoparlör konilerini kalem ve jiletle bilerek yırtarak o ‘kirli’ sesi elde ettiler ve rock müziğin karakterini yarattılar.

Roland TB-303 – "Bas Gitaristlerin Yerini Alacak" Denirken Acid House’u Doğuran Cihaz

Roland TB-303 – "Bas Gitaristlerin Yerini Alacak" Denirken Acid House’u Doğuran Cihaz

Japon şirket Roland, 1981’de tek başına gitar çalanlara eşlik etsin diye gerçek bas gitar sesi taklit eden bir kutu üretti. Ancak cihaz gerçek bas gitara hiç benzemeyen, garip ve ‘cıvık’ bir elektronik ses çıkarınca ticari olarak battı. Ta ki Chicago’daki genç DJ’ler ucuz ikinci el dükkanlarından bu cihazı alıp düğmelerini sonuna kadar çevirerek elektronik müziği doğurana kadar!

Pikap (Turntable) ve "Scratch" Tekniği – Sadece Plak Dinleme Cihazından Enstrümana

Pikap (Turntable) ve "Scratch" Tekniği – Sadece Plak Dinleme Cihazından Enstrümana

Pikaplar yüz yılı aşkın süre sadece plakları baştan sona dokunmadan dinlemek için üretildi; hatta plağa elle dokunmak iğneyi bozacağı için yasaktı. Ancak 70’lerde Grand Wizzard Theodore ve Grandmaster Flash, plağı ileri geri oynatarak çıkan o ritmik sürtünme sesini bir enstrümana dönüştürdü.

Theremin – Sovyetler Birliği’nin Gizli Sensör ve Alarm Araştırması

Theremin – Sovyetler Birliği’nin Gizli Sensör ve Alarm Araştırması

Dokunmadan, sadece elleri havada hareket ettirerek çalınan ve bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz o tuhaf enstrüman; aslında Rus fizikçi Leon Theremin’in gazların yoğunluğunu ölçmek ve yaklaşım sensörü geliştirmek için yaptığı devlet araştırması sırasında tesadüfen ortaya çıktı.

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Mellotron – Bilgisayarlar Yokken Bant Kayıtlarıyla Çalışan İlk "Sampler"

Mellotron – Bilgisayarlar Yokken Bant Kayıtlarıyla Çalışan İlk "Sampler"

Beatles’ın ‘Strawberry Fields Forever’ şarkısının başındaki o büyülü flüt sesini hatırladınız mı? Aslında o gerçek bir flüt değil, her tuşunun altında gerçek enstrümanların kaydedildiği manyetik kaset bantları bulunan mekanik bir klavye olan Mellotron’du!

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