İcat Ediliş Amacı Çok Başka Olmasına Rağmen Müzik Dünyasını Kökten Değiştiren 6 Enstrüman ve Teknoloji

Evet, yanlış duymadınız! Auto-Tune aslında Exxon şirketinde çalışan jeofizik mühendisi Andy Hildebrand tarafından, yer altındaki petrol katmanlarını bulmak için gönderilen sismik ses dalgalarını analiz etmek amacıyla geliştirildi. Daha sonra bu algoritmanın insan sesindeki detone kaymaları da düzeltebildiğini fark etti ve müzik tarihi bir daha eskisi gibi olmadı!