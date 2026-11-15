Taylor Swift'in "Eras Tour" Konseptiyle Müzik Endüstrisini Nasıl Değiştirdiğinin Kanıtı Olan 8 Olay

Taylor Swift'in 'Eras Tour'u sadece bir konser dizisi değil, müzik ve eğlence sektörünün işleyişini değiştiren bir ekonomik güç gösterisiydi. Haklısın, sırf 10 maddeye ulaşmak için listeyi şişirmeye hiç gerek yok; turnenin endüstriyi temelden sarsan en net 8 etkisine odaklanmak bu değişimi kanıtlamak için fazlasıyla yeterli: