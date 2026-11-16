Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Fotoğraf
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Doğa çoğu zaman huzur verir ama bazen tüylerimizi diken diken eder! 😱 Bu hafta doğanın o ürkütücü yüzünü gösteren 15 fotoğraf seçtik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Kocaman bir megalodon dişi
2. Buzun üstündeki foku yoklayan orka
3. Japon örümcek yengeci kucakta böyle duruyor
4. Atıştırmalığını bitiren kızıl tilki
5. Kara kurbağasını yutmaya çalışırken ölen yılan
6. Yemeğiyle yaramazlık yapan kutup ayısı
7. Balığın içinden bir balık daha çıktı
8. Bir aslanın dilini hiç bu kadar yakından gördünüz mü?
9. Avını yakalamış zıplayan örümcek
10. Karşınızda dev deniz izopodu
11. Kendinden iri bir balığı avlayan su yılanı
12. Avladığı sıçanlarla yuvasını döşeyen baykuş
13. Daha önce böyle bir tırtıl görmüş müydünüz?
14. Avını ağzında taşıyan aslan
15. Mahallede kış avı yapan kızıl kuyruklu şahin
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