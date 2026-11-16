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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Fotoğraf

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 20:01
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Doğa çoğu zaman huzur verir ama bazen tüylerimizi diken diken eder! 😱 Bu hafta doğanın o ürkütücü yüzünü gösteren 15 fotoğraf seçtik. Buyurun, beraber bakalım! 👇

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1. Kocaman bir megalodon dişi

1. Kocaman bir megalodon dişi

Avucu tek başına dolduruyor. Sahibinin boyunu düşünmek bile istemiyoruz. 🦈

2. Buzun üstündeki foku yoklayan orka

2. Buzun üstündeki foku yoklayan orka

Fok için hiç de iyi bir gün değil.

3. Japon örümcek yengeci kucakta böyle duruyor

3. Japon örümcek yengeci kucakta böyle duruyor

Bacak açıklığı 3,7 metreye kadar çıkabiliyor. Kucağa almak ayrı cesaret ister.

4. Atıştırmalığını bitiren kızıl tilki

4. Atıştırmalığını bitiren kızıl tilki

O dişleri bu kadar yakından görmek istemezdik.

5. Kara kurbağasını yutmaya çalışırken ölen yılan

5. Kara kurbağasını yutmaya çalışırken ölen yılan

Bu turu kurbağa kazanmışa benziyor.

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6. Yemeğiyle yaramazlık yapan kutup ayısı

6. Yemeğiyle yaramazlık yapan kutup ayısı

Yüzüne bakılırsa sofra epey kanlı geçmiş. 🐻‍❄️

7. Balığın içinden bir balık daha çıktı

7. Balığın içinden bir balık daha çıktı

Oltaya takılan balık, kendinden önce başka birini yutmuş.

8. Bir aslanın dilini hiç bu kadar yakından gördünüz mü?

8. Bir aslanın dilini hiç bu kadar yakından gördünüz mü?

Dikenli yüzeyi kemikteki eti sıyırmaya yarıyor. Kedi dili deyip geçmeyin.

9. Avını yakalamış zıplayan örümcek

9. Avını yakalamış zıplayan örümcek

O kocaman gözler şu an size bakıyor olabilir. 🕷️

10. Karşınızda dev deniz izopodu

10. Karşınızda dev deniz izopodu

Okyanusun dibinde leşlerle beslenen bu canlı, görünüşüyle kabuslara konuk olmaya aday.

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11. Kendinden iri bir balığı avlayan su yılanı

11. Kendinden iri bir balığı avlayan su yılanı

Bu lokmayı nasıl yutacağını biz de merak ediyoruz.

12. Avladığı sıçanlarla yuvasını döşeyen baykuş

12. Avladığı sıçanlarla yuvasını döşeyen baykuş

Yumurtaların çevresi sıçan dolu. Baykuş için kiler, bizim için korku filmi.

13. Daha önce böyle bir tırtıl görmüş müydünüz?

13. Daha önce böyle bir tırtıl görmüş müydünüz?

Dikenleri zırh gibi. Dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin.

14. Avını ağzında taşıyan aslan

14. Avını ağzında taşıyan aslan

Bakışı yetiyor, gerisini anlatmaya gerek yok.

15. Mahallede kış avı yapan kızıl kuyruklu şahin

15. Mahallede kış avı yapan kızıl kuyruklu şahin

Kar, park etmiş araba ve avının başındaki şahin. Sıradan bir sabah değil! Hadi yorumlarda buluşalım!

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Mira Hanım
Mira Hanım
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