Takıntılarına Göre Seni Temsil Eden Hayvan Hangisi?
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Herkesin kendine özgü takıntıları vardır. Kimi her şeyin kontrolü altında olmasını ister, kimi en küçük ayrıntıyı bile gözden kaçırmaz, kimi ise kafasına koyduğu bir şeyi gerçekleştirmeden rahat edemez. Bazı alışkanlıklarımızı sevimli buluruz, bazılarını kendimize bile itiraf edemeyiz. Peki, bütün bu küçük takıntıların bir hayvana dönüşseydi ortaya nasıl bir karakter çıkardı?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir yere gitmeden önce seni en çok hangisi rahatlatır?
4. Birisi mesajına geç cevap verdiğinde aklından neler geçer?
5. Evde yalnız kaldığında kendini en çok ne yaparken bulursun?
6. Bir işin tam istediğin gibi olmadığını fark ettin. Ne yaparsın?
7. İnsanlarda seni en çok rahatsız eden davranış hangisi?
8. Bir tartışmadan sonra genellikle ne yaşarsın?
9. Telefonunda seni en iyi anlatan durum hangisi?
10. Hayatında vazgeçemediğin takıntını seç!
Kar Leoparı: Kontrolün ve Kusursuzluğun Peşindesin!
Ahtapot: Her Şeyi Çözen, Her Ayrıntıyı Hatırlayan Zihin!
Rakun: Küçük Kaosların Büyük Ustası!
Kuzgun: Derin Düşüncelerin ve Gizli Hassasiyetlerin Var!
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