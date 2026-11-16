Uzaydan Çekildiği İddia Edilen 23 Gece Manzarası Aslında Rus Bir Sanatçının Bilgisayarda Hazırladığı Görseller

Uzaydan çekilmiş gibi duran bu 23 gece manzarası gerçek fotoğraf değil. Rus grafik sanatçı Anton Balazh, NASA'nın yükseklik, deniz tabanı ve şehir ışığı verilerini birleştirip Dünya'yı bilgisayarda yeniden kurdu. Bir NASA projesi diye dolaşıma giren kareler, aslında birer render. Dağların kabartmasından kıyılardaki turkuaz sığlıklara kadar her bölgenin ayrıntılarını aşağıda sırayla bulabilirsiniz.

[Webneel, Business Insider]