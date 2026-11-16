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Uzaydan Çekildiği İddia Edilen 23 Gece Manzarası Aslında Rus Bir Sanatçının Bilgisayarda Hazırladığı Görseller

Uzaydan Çekildiği İddia Edilen 23 Gece Manzarası Aslında Rus Bir Sanatçının Bilgisayarda Hazırladığı Görseller

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 12:53
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Uzaydan çekilmiş gibi duran bu 23 gece manzarası gerçek fotoğraf değil. Rus grafik sanatçı Anton Balazh, NASA'nın yükseklik, deniz tabanı ve şehir ışığı verilerini birleştirip Dünya'yı bilgisayarda yeniden kurdu. Bir NASA projesi diye dolaşıma giren kareler, aslında birer render. Dağların kabartmasından kıyılardaki turkuaz sığlıklara kadar her bölgenin ayrıntılarını aşağıda sırayla bulabilirsiniz.

[Webneel, Business Insider]

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1. Arap Yarımadası ve Kızıldeniz

1. Arap Yarımadası ve Kızıldeniz

Solda Kızıldeniz, sağ üstte Basra Körfezi görünüyor. Aşağıda Yemen'in dağlık kıyısı ve Aden Körfezi uzanıyor. Işıklar kıyı şeritlerinde ve büyük şehirlerin çevresinde toplanıyor, yarımadanın iç kesimindeki çöl ise neredeyse karanlık.

2. Avrupa

2. Avrupa

İspanya'dan Anadolu'ya kadar kıtanın şehir ışıkları ağ gibi yayılıyor. İtalya'nın çizmesi, Britanya Adaları ve Karadeniz'in koyu lekesi kolayca seçiliyor. Sağ üstteki turuncu parlama gün doğumunu andırıyor. Sağ alt köşede ise Kuzey Afrika'dan geçen Nil'in ışıklı çizgisi var.

3. Basra Körfezi ve İran

3. Basra Körfezi ve İran

Üstte Hazar Denizi'nin yeşilimsi suları, altta Basra Körfezi duruyor. İran'ın Zagros Dağları kabartma olarak belirgin. Körfez ülkelerinin kıyısındaki yoğun ışık kümeleri, Umman'a uzanan Hürmüz Boğazı çevresine kadar sürüyor.

4. İtalya, Yunanistan ve Balkanlar

4. İtalya, Yunanistan ve Balkanlar

Sicilya, Sardinya ve Korsika ile birlikte İtalya'nın çizmesi öne çıkıyor. Sağda Yunanistan'ın dağlık kıyıları ve Girit uzanıyor. Alpler karın beyazlığıyla seçiliyor. Üst tarafta Baltık Denizi'nin koyu hattı görünüyor.

5. Ejderhayı andıran Japonya

5. Ejderhayı andıran Japonya

Honşu, Şikoku, Kyushu ve Hokkaido ışıklı bir zincir gibi sıralanıyor. Kıyılardaki sarı parıltı, büyük şehirlerin dizildiği hattı gösteriyor. Solda Kore Yarımadası, adaların arasında ise Japon Denizi üzerine yayılan sis tabakası var.

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6. Patagonya ve Arjantin

6. Patagonya ve Arjantin

Güney Amerika'nın ucunda And Dağları, karla kaplı tepeleriyle yarımadayı boydan boya kesiyor. Kuzeydeki Arjantin ovalarında şehir ışıkları görünürken güneye inildikçe ışık neredeyse hiç kalmıyor. Sağdaki küçük ada grubu Falkland Adaları.

7. Doğu ABD, Meksika Körfezi ve Florida

7. Doğu ABD, Meksika Körfezi ve Florida

Doğu kıyısından Meksika Körfezi'ne uzanan şehir ışıkları ABD'nin en yoğun yerleşim bölgesini gösteriyor. Florida Yarımadası parlak bir sarı leke halinde körfeze doğru uzanıyor. Üst kısımda Büyük Göller'in koyu mavi suları yer alıyor.

8. Baja California ve Sonora

8. Baja California ve Sonora

Uzun ve ince Baja California Yarımadası ile Kaliforniya Körfezi'nin turkuaz suları görünüyor. Körfezin karşı kıyısında Sonora Çölü uzanıyor. Kıyı şeridindeki ışıklı noktalar yerleşim yerlerini gösteriyor.

9. Britanya Adaları ve Kuzey Denizi

9. Britanya Adaları ve Kuzey Denizi

İrlanda ile Büyük Britanya'nın şehirleri kıyılar boyunca parlıyor. Üst tarafta İzlanda, sağda Norveç dağları ve Danimarka yer alıyor. Kuzey Denizi'nin sığ suları turkuaz, Atlantik'in derin suları ise lacivert.

10. İskandinavya

10. İskandinavya

Norveç'in dağlık kıyıları solda kabartma olarak seçiliyor. Ortada Botni Körfezi ile Baltık Denizi, Finlandiya'daki sayısız göl ve sağ altta Rusya'ya doğru yayılan şehir ışıkları var. Sol altta Danimarka'nın ışıklı adaları görünüyor.

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11. Tayland ve Güneydoğu Asya

11. Tayland ve Güneydoğu Asya

Myanmar'ın dağlık sırtları, Tayland, Kamboçya ve Vietnam aynı karede. Tayland Körfezi'nin başındaki parlak nokta Bangkok çevresini gösteriyor. Sağ üstteki ada Hainan, aşağıya doğru uzanan şerit ise Malay Yarımadası.

12. Güney Afrika

12. Güney Afrika

Kıtanın güney ucu, batı kıyısındaki çöl şeridinden doğu kıyısına kadar görünüyor. Ülkenin iç kesimindeki ışık kümeleri en yoğun yerleşim bölgesini işaret ediyor. Sol alt köşedeki parıltı ise Cape Town ve çevresi.

13. Florida, Bahamalar ve Karayipler

13. Florida, Bahamalar ve Karayipler

Florida Yarımadası'nın altında Bahamalar'ın sığ turkuaz adaları var. Daha aşağıda Küba, Haiti ile Dominik Cumhuriyeti'nin paylaştığı Hispaniola ve Jamaika yer alıyor. Sağ alt köşede Porto Riko'nun ışıkları seçiliyor. Kare, Bermuda Üçgeni'nin bulunduğu deniz alanını da kapsıyor.

14. Madagaskar ve Mozambik

14. Madagaskar ve Mozambik

Madagaskar'ın kahverengi yaylaları, doğu kıyısındaki yeşil şeritle ayrışıyor. Adanın ışıkları oldukça az. Soldaki Afrika kıyısında Mozambik, gerisinde uzun bir göl olarak Malavi Gölü, aralarında ise Komor Adaları görünüyor.

15. Kuzeybatı Rusya ve Finlandiya

15. Kuzeybatı Rusya ve Finlandiya

Sol tarafta Finlandiya'nın gölleri ve Baltık'ın doğu ucu parlıyor. Üstte Kola Yarımadası ile Beyaz Deniz, sağ tarafta Ural Dağları'nın uzantısı var. Orta bölgede nehirler boyunca dizilen şehir ışıkları Rusya'nın en yoğun yerleşim hattını gösteriyor.

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16. Hazar Denizi ve Kafkasya

16. Hazar Denizi ve Kafkasya

Sağdaki dev su kütlesi Hazar, solda ise Karadeniz koyu mavi bir leke olarak görünüyor. Kafkas Dağları iki denizin arasında kabartma halinde uzanıyor. Sol üstte Azak Denizi, alt kısımda İran ve Doğu Anadolu'nun parlak şehir ışıkları yer alıyor.

17. Güneydoğu Brezilya

17. Güneydoğu Brezilya

Brezilya'nın doğu kıyısı boyunca uzanan ışıklı şerit, Rio de Janeiro ile São Paulo gibi büyük şehirleri taşıyor. İç kesimdeki ışık kümeleri nehir vadilerini izliyor. Kıyıdaki turkuaz renk kıta sahanlığının sığ sularından geliyor.

18. Kore Yarımadası

18. Kore Yarımadası

Yarımadanın güneyi parlak, kuzeyin büyük kısmı ise karanlık. Solda Sarı Deniz'in turkuaz suları ve Çin kıyıları, sağda Japonya'nın Kyushu Adası görünüyor. Yarımadanın güneyindeki küçük ada Jeju.

19. Yeni Zelanda

19. Yeni Zelanda

Kuzey ve Güney Ada, aralarındaki Cook Boğazı ile birlikte parlak turkuaz sığlıkların içinde duruyor. Güney Ada'daki Güney Alpler karlı zirvelerle seçiliyor, Kuzey Ada'nın ışıkları ise daha yoğun. Sol üst köşede Avustralya kıyısı görünüyor.

20. Orta Amerika

20. Orta Amerika

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ndan Panama'ya uzanan dar kara şeridi, Pasifik ile Karayip Denizi'ni birbirinden ayırıyor. Üstte Florida ve Küba, sağ altta Kolombiya'nın yoğun ışıkları görünüyor. Kosta Rika ve Nikaragua'nın gölleri kabartma arasında seçiliyor.

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21. Doğu Çin, Tayvan ve Hainan

21. Doğu Çin, Tayvan ve Hainan

Çin'in doğu kıyısı boyunca şehir ışıkları yoğun bir ağ oluşturuyor. Güneyde Pearl River Deltası parlak bir küme halinde seçiliyor. Sağda Tayvan, altta Hainan Adası var. Sağ üst köşede Kore ve Japonya'nın uçları görünüyor.

22. Yeni Gine ve Kuzey Avustralya

22. Yeni Gine ve Kuzey Avustralya

Yeni Gine'nin dağlık sırtları, aşağıda Avustralya'nın Cape York Yarımadası'yla Torres Boğazı üzerinden karşılaşıyor. Aralarındaki Carpentaria Körfezi sığ ve turkuaz. Işık çok az, çünkü iki kıyıda da yerleşim seyrek.

23. Büyük Göller ve Hudson Körfezi

23. Büyük Göller ve Hudson Körfezi

Superior, Michigan, Huron, Erie ve Ontario gölleri turkuaz bir zincir halinde parlıyor. Gölleri çevreleyen şehir ışıkları ABD ve Kanada sınırının en yoğun bölgesini gösteriyor. En üstte Hudson Körfezi'nin geniş, karanlık suları yer alıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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