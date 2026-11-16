Uzaydan Çekildiği İddia Edilen 23 Gece Manzarası Aslında Rus Bir Sanatçının Bilgisayarda Hazırladığı Görseller
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Uzaydan çekilmiş gibi duran bu 23 gece manzarası gerçek fotoğraf değil. Rus grafik sanatçı Anton Balazh, NASA'nın yükseklik, deniz tabanı ve şehir ışığı verilerini birleştirip Dünya'yı bilgisayarda yeniden kurdu. Bir NASA projesi diye dolaşıma giren kareler, aslında birer render. Dağların kabartmasından kıyılardaki turkuaz sığlıklara kadar her bölgenin ayrıntılarını aşağıda sırayla bulabilirsiniz.
[Webneel, Business Insider]
1. Arap Yarımadası ve Kızıldeniz
2. Avrupa
3. Basra Körfezi ve İran
4. İtalya, Yunanistan ve Balkanlar
5. Ejderhayı andıran Japonya
6. Patagonya ve Arjantin
7. Doğu ABD, Meksika Körfezi ve Florida
8. Baja California ve Sonora
9. Britanya Adaları ve Kuzey Denizi
10. İskandinavya
11. Tayland ve Güneydoğu Asya
12. Güney Afrika
13. Florida, Bahamalar ve Karayipler
14. Madagaskar ve Mozambik
15. Kuzeybatı Rusya ve Finlandiya
16. Hazar Denizi ve Kafkasya
17. Güneydoğu Brezilya
18. Kore Yarımadası
19. Yeni Zelanda
20. Orta Amerika
21. Doğu Çin, Tayvan ve Hainan
22. Yeni Gine ve Kuzey Avustralya
23. Büyük Göller ve Hudson Körfezi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın