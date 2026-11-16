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Yeni Motor, Eski Fabrika: Yapay Zekâ Neden Kasaya Uğramıyor?

etiket Yeni Motor, Eski Fabrika: Yapay Zekâ Neden Kasaya Uğramıyor?

Dr. Mustafa Çağa
Dr. Mustafa Çağa - Yazio
16.11.2026 - 13:05
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Neredeyse herkes yapay zekâ kullanıyor, kazananların sayısı ise bir avucu geçmiyor. Belki de sorun makinede değil, makineyi koyduğumuz yerde.

Dr. Mustafa Çağa

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Charlie Chaplin'in 1936'da yazıp yönettiği ve başrolünü oynadığı Modern Zamanlar'da beni her seferinde güldüren, sonra da düşündüren bir sahne vardır.

Charlie Chaplin'in 1936'da yazıp yönettiği ve başrolünü oynadığı Modern Zamanlar'da beni her seferinde güldüren, sonra da düşündüren bir sahne vardır.

Takım elbiseli birkaç satıcı fabrikanın patronuna yeni bir icat getirir. İşçileri öğle yemeği için banttan hiç ayırmadan doyuracak otomatik bir besleme makinesi. Fikir kâğıt üzerinde kusursuzdur. Mola yoksa kayıp da yoktur. Makineyi denemek için banttaki işçilerden biri seçilir, Chaplin'in canlandırdığı o sevimli, şaşkın adam. Önce her şey yolunda gider. Çorba kaşığı nazikçe ağzına uzanır, küçük bir peçete dudaklarını siler. Sonra mekanizma şaşırır. Mısır koçanı ağzının önünde deli gibi dönmeye başlar, çorba gömleğine boşalır, tatlı yüzüne yapışır, lokmaların arasına bir de metal somun karışır. Patron sonunda başını iki yana sallar ve bu makinenin işe yaramayacağına karar verir.

Doksan yıl önce çekilmiş bu sahne son günlerde aklımdan çıkmıyor. Çünkü bugün pek çok şirkette, büyüklü küçüklü, benzer bir deneme yapılıyor. Masaya parlak bir makine konuyor, sunumlar hazırlanıyor, herkes heyecanlı. Makine çalışıyor da. Metinler saniyeler içinde yazılıyor, raporlar kendiliğinden özetleniyor, müşteri mesajlarına gece yarısı cevap veriliyor. Yalnız işin asıl kendisi, yani satış, kâr, büyüme, olduğu yerde duruyor. Çorba ağza gelmeden dökülüyor.

Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Boston Consulting Group'un Webrazzi Summit 2026'da sunulan ve 26 Ekim'de FinTech İstanbul'da haberleştirilen araştırması, 12 Avrupa ülkesinden 555 üst düzey yöneticiyle konuşmuş. Sonuç çarpıcı. Şirketlerin yalnızca yüzde 5'i yapay zekâdan büyük ölçekte değer yaratabiliyor. Yüzde 60'ı ise yüksek yatırımlarına rağmen sınırlı bir getiriyle yetiniyor. Bana en ilginç gelen rakam başka bir yerde duruyor. Şirketlerin yüzde 94'ü, bu yıl hiçbir finansal getiri görmese bile yapay zekâ yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor. Yani patron çorbanın döküldüğünü görüyor, yine de makineyi sökmüyor.

Türkiye'den gelen tablo da farklı değil. EY'nin ağustosta açıkladığı Girişimcilik Barometresi 2026'ya göre Türkiye'deki girişimcilerin yüzde 82'si yapay zekâ ve makine öğrenimi kullandığını söylüyor. Dijital teknolojilerin şirket performansına etkisi sorulduğunda yenilik tarafında yüzde 71 gibi yüksek bir oran çıkıyor. Gelir büyümesine gelince oran yüzde 36'ya düşüyor. Kullanıyoruz, yeni şeyler deniyoruz, kendimizi daha çağdaş hissediyoruz. Kasaya baktığımızda ise pek bir şey değişmemiş.

Yeni bir alet, eski bir alışkanlığın elinde yalnızca daha hızlı bir hatadır.

Bu manzara iktisat tarihçilerine hiç yabancı değil.

Bu manzara iktisat tarihçilerine hiç yabancı değil.

Stanford Üniversitesi'nden iktisat tarihçisi Paul David, 1990'da yayımladığı ve bugün hâlâ okunan bir makalesinde elektrik motorunun hikâyesini anlatır. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Amerikan fabrikaları buhar makinelerini söküp yerlerine elektrik motoru koymaya başlar. Herkes büyük bir sıçrama bekler. Sıçrama bir türlü gelmez.

Sebep şaşırtıcı derecede basittir. Fabrikaların çoğu, eski buhar makinesinin durduğu yere tek bir dev elektrik motoru yerleştirmiş, geri kalan her şeyi olduğu gibi bırakmıştır. Tavan boyunca uzanan uzun miller yerinde durur. Kayışlar yine her makineye o merkezden güç taşır. Makineler güç kaynağına yakın olsun diye çok katlı, karanlık binalara üst üste yığılmaya devam eder. Motor yepyenidir, fabrika ise eskisinin aynısı.

Asıl kazanç, fabrikalar baştan tasarlanmaya başlandığında gelir. Her makineye kendi küçük motoru takılır. Uzun miller, kayışlar kalkar. Binalar tek katlı, ferah ve aydınlık hale gelir. İş akışı artık motorun yerine göre değil, malzemenin izlediği yola göre çizilir. Bu değişimin meyvesi ancak 1920'lerde, yani elektriğin fabrikalara girmesinden aşağı yukarı kırk yıl sonra toplanır. Elektrik bir anda gelmişti. Onunla çalışmayı öğrenmek bir kuşak sürdü.

Makine satın alınır, düzen ise kurulur.

Benzer bir şaşkınlık bilgisayarlar için de yaşandı. Nobel ödüllü iktisatçı Robert Solow, 1987'de bilgisayar çağının her yerde göründüğünü, bir tek verimlilik istatistiklerinde görünmediğini yazarak bu durumu dile getirmişti. Ofislere bilgisayar giriyordu, raporlar daha şık basılıyordu, rakamlar ise yerinden kımıldamıyordu. Aradan on yıl kadar geçtikten sonra tablo değişmeye başladı. Değişimin sırrı yeni bir bilgisayar değildi. Şirketler bilgisayarı daktilonun yerine koymayı bırakıp işin kendisini bilgisayara göre yeniden düşünmeye başlamıştı.

Aynı dersi denizcilik de verdi. 1956'da Amerikalı nakliyeci Malcom McLean, kamyon kasalarına benzeyen çelik kutuları bir gemiye yükleyip yola çıkardığında konteyner çağı başlamış oldu. Fikir o kadar basitti ki ilk yıllarda pek çok liman bunu küçümsedi. Konteyneri kabul eden limanların bir kısmı da kutuları eski rıhtımlarda, eski vinçlerle, eski çalışma düzeniyle elleçlemeye çalıştı. Kazanç beklenenin çok altında kaldı. İktisatçı Marc Levinson'ın bu hikâyeyi anlattığı The Box adlı kitabına göre asıl sıçrama limanlar, gemiler, demiryolları ve depolar bu kutuya göre yeniden düzenlendiğinde geldi. Dünya ticaretini değiştiren şey çelik kutunun kendisi değil, kutunun etrafında yeniden kurulan düzendi. Kutuyu eski rıhtıma indiren liman, sadece daha ağır bir yükle uğraşmış oldu.

Bugün yapay zekâ için yaşadığımız şey bence tam olarak bu. Ekonomi Politikası'nın 12 Ekim'de derlediği araştırmalara bakalım. Kuruluşların yüzde 89'u en az bir alanda yapay zekâdan yararlanıyor. Faaliyet kârına en az yüzde 5 katkı aldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 6'da kalıyor. Aynı derlemede bir ayrıntı daha var ki bence meselenin kalbi orada atıyor. Güçlü sonuç alan şirketlerin yaklaşık dörtte üçü, yapay zekâyı kullanmaya başladıktan sonra iş akışlarını baştan tasarlamış. Geri kalanlarda bu oran dörtte bir civarında. Çalışanların büyük çoğunluğu kendi işinin hızlandığını söylüyor, şirketin kârı ise aynı hızla artmıyor.

Bir de şöyle bir örnek düşünelim. İnternetten ayakkabı satan küçük bir dükkân. Sahibi yapay zekâyla tanışınca adeta yeniden doğmuş gibi olur. Ürün açıklamaları artık dakikalar içinde hazır, reklam metinleri elinin altında, müşterilerden gelen mesajlara gece gündüz anında cevap veriliyor. Bir haftasını alan işler bir öğleden sonraya sığıyor. Ay sonunda oturup satışlara bakar. Rakam geçen ayın aynısı.

Neden mi? Çünkü müşteriler o dükkândan açıklama yazıları kısa olduğu için uzaklaşmıyordu.

Neden mi? Çünkü müşteriler o dükkândan açıklama yazıları kısa olduğu için uzaklaşmıyordu.

Ayakkabılar kalıbından küçük geliyordu ve sitedeki beden tablosu yıllardır yanlıştı. Gelen mesajların yarısı zaten aynı soruydu: Bu numara dar mı? Yapay zekâ bu soruya her seferinde daha hızlı ve daha kibar cevap verdi. Soru ise gelmeye devam etti. Hızlanan şey, aslında hiç sorun olmayan şeydi.

Hızlanan her şey ilerlemiyor.

Modern Zamanlar'daki besleme makinesinin asıl kusuru dişlilerinde değildi. Kusur fikrin kendisindeydi. Makine, insanı banda biraz daha sıkı bağlamak için tasarlanmıştı. Yemeği hızlandırmayı düşünen kimse, o insanın neden bütün gün aynı somunu sıkmak zorunda olduğunu sormamıştı. Bugün yapay zekâyı mevcut düzenin üstüne yapıştırdığımızda benzer bir şey yapıyoruz. Eski işi daha hızlı yapıyoruz. O işin gerçekten yapılması gerekip gerekmediğini sormadan.

Kendimize sormamız gereken soru belki de şu: Bu araç şirketi kurduğum gün elimde olsaydı, bu işi yine böyle mi kurardım? Bu soruyu dürüstçe soran pek çok girişimci, aslında bazı işleri hızlandırmak yerine tamamen bırakması gerektiğini fark ediyor. Kimsenin okumadığı haftalık raporlar, üç kişinin onayından geçen basit teklifler, müşteri istemediği halde gönderilen uzun bültenler. Bunları yapay zekâyla daha hızlı üretmek, kimsenin yemediği bir yemeği daha çabuk pişirmeye benziyor.

Bir işi otomatikleştirmeden önce, o işin hiç yapılmaması gerekip gerekmediğini sor.

İşin güzel tarafı şu ki küçük şirketlerin burada büyük bir avantajı var. Büyük bir şirket, tavanındaki millerle, kayışlarla, yıllardır oturmuş alışkanlıklarıyla yaşıyor. Onları sökmek pahalı, yavaş ve sancılı. Yeni kurulan bir girişimin ise henüz fabrikası yok. Kayışları da yok. İşini ilk günden yeni motora göre tasarlayabilir.

Üstelik bunun için büyük bir servete de gerek yok. EY'nin aynı araştırmasında Türkiye'deki girişimcilerin yüzde 71'i finansmana erişimi en büyük engel olarak görüyor ve yüzde 61'i işini öz kaynaklarıyla çeviriyor. Parası kıt olan girişimci için yapay zekâ nadir bulunan bir fırsat. BCG'nin aynı çalışmasına göre büyük dil modellerini çalıştırmanın maliyeti 2026 itibarıyla bir milyon token başına 25 sent ya da daha altına inmiş. Yani mesele para değil. Mesele, aracı nereye koyacağına karar verecek cesaret ve sabır.

Kasaya uğramayan yenilik, vitrinde bekleyen bir misafirdir.

Sınıfta öğrencilerim bir iş fikri sunduğunda son zamanlarda hep aynı soruyu soruyorum: Yapay zekâyı nereye koydunuz?

Sınıfta öğrencilerim bir iş fikri sunduğunda son zamanlarda hep aynı soruyu soruyorum: Yapay zekâyı nereye koydunuz?

Cevap çoğu zaman 'her yere' oluyor. Ben ise tek bir yere koymalarını istiyorum. O yerin de müşterinin para ödemeye karar verdiği ya da vazgeçtiği an olmasını.

Pratikte bu, alete değil işin kendisine bakmakla başlıyor. Bir kâğıt alıp müşterinin size ulaştığı ilk andan parayı ödediği ana kadar geçen yolu çizmek bile çoğu zaman yeter. O yolun bir yerinde mutlaka bir düğüm vardır. Bir müşteri bekliyordur, bir sipariş takılıyordur, bir soru cevapsız kalıyordur. Yapay zekâyı önce oraya koymak, şirketin geri kalanına dağıtmaktan çok daha fazlasını kazandırır. Sonra tek bir şeyi ölçmek gerekir. Daha çok metin yazıp yazmadığınızı değil, o düğümün çözülüp çözülmediğini.

Ayakkabı dükkânına dönersek, doğru hamle aslında çok sıradandı. Satıcı, yapay zekâya gelen yüzlerce mesajı okutup en sık sorulan soruyu bulabilirdi. Birkaç saniyede çıkacak cevap ona beden tablosunun yanlış olduğunu söylerdi. Tabloyu düzeltmek bir öğleden sonrasını alırdı. Mesajlar azalır, müşteri doğru numarayı ilk seferde seçer, dükkân da kendini bir anda daha az yorulmuş bulurdu. Aynı araç, aynı para, bambaşka bir sonuç. Fark yalnızca aracın nereye bakmak için kullanıldığındaydı. Yazı üretmek için değil, bir şeyi görmek için.

Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Yapay zekâ konuşulurken en çok sorulan soru, insanların işini elinden alıp almayacağı. EY'nin barometresinde Türkiye'de tam zamanlı işe alım yapan girişimcilerin oranı yüzde 44'ten yüzde 34'e inmiş. Bunun tek sebebi elbette yapay zekâ değil. Yüksek maliyetler, belirsizlik ve faizler de bu tablonun içinde. Yine de bir şeyi unutmamak lazım. Fabrikaları baştan tasarlayanlar makineler değil, insanlardı. Yeni düzeni kuracak olan da yine insan olacak. İyi bir çalışan, aracın nereye konacağını en iyi bilen kişidir.

Yüzde 94'lük o rakama tekrar dönmek istiyorum. Getiri görmese de yatırıma devam etmek bir yanıyla doğru. Elektriği deneyip sonra mum ışığına dönen fabrikalar tarihin dipnotunda bile yer almadı. Öte yandan bu ısrarın bir kısmı, herkes yapıyor diye geri kalmama korkusundan besleniyor. Korkuyla atılan adım genellikle kalabalığın arkasından atılır.

Kalabalığın gittiği yön, senin varacağın yer değildir.

Charlie Chaplin'in fabrikasına son bir kez dönelim. Patron besleme makinesini reddettiğinde aslında yanlış bir şey yapmamıştı. Makine gerçekten işe yaramıyordu. Yalnız yanlış sonuca varmıştı. Sorunun dişlilerde olduğunu, daha iyi bir mekanizmayla işin çözüleceğini düşünmüştü. Hiçbir zaman bandın kendisini sorgulamadı.

Bugün yapay zekâyı reddetme lüksümüz yok. Bu bir moda değil, elektrik gibi kalıcı bir değişim. Patronun düştüğü hataya düşmeme şansımız ise var. Mısır koçanı ağzımızın önünde çılgınca dönerken makineyi suçlamak kolay. Zor olan, bir adım geri çekilip sofranın neden bandın başına kurulduğunu sormak. Belki de artık yeni bir makine aramanın değil, sofrayı baştan kurmanın zamanı gelmiştir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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