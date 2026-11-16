Yeni Motor, Eski Fabrika: Yapay Zekâ Neden Kasaya Uğramıyor?

Takım elbiseli birkaç satıcı fabrikanın patronuna yeni bir icat getirir. İşçileri öğle yemeği için banttan hiç ayırmadan doyuracak otomatik bir besleme makinesi. Fikir kâğıt üzerinde kusursuzdur. Mola yoksa kayıp da yoktur. Makineyi denemek için banttaki işçilerden biri seçilir, Chaplin'in canlandırdığı o sevimli, şaşkın adam. Önce her şey yolunda gider. Çorba kaşığı nazikçe ağzına uzanır, küçük bir peçete dudaklarını siler. Sonra mekanizma şaşırır. Mısır koçanı ağzının önünde deli gibi dönmeye başlar, çorba gömleğine boşalır, tatlı yüzüne yapışır, lokmaların arasına bir de metal somun karışır. Patron sonunda başını iki yana sallar ve bu makinenin işe yaramayacağına karar verir.

Doksan yıl önce çekilmiş bu sahne son günlerde aklımdan çıkmıyor. Çünkü bugün pek çok şirkette, büyüklü küçüklü, benzer bir deneme yapılıyor. Masaya parlak bir makine konuyor, sunumlar hazırlanıyor, herkes heyecanlı. Makine çalışıyor da. Metinler saniyeler içinde yazılıyor, raporlar kendiliğinden özetleniyor, müşteri mesajlarına gece yarısı cevap veriliyor. Yalnız işin asıl kendisi, yani satış, kâr, büyüme, olduğu yerde duruyor. Çorba ağza gelmeden dökülüyor.

Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Boston Consulting Group'un Webrazzi Summit 2026'da sunulan ve 26 Ekim'de FinTech İstanbul'da haberleştirilen araştırması, 12 Avrupa ülkesinden 555 üst düzey yöneticiyle konuşmuş. Sonuç çarpıcı. Şirketlerin yalnızca yüzde 5'i yapay zekâdan büyük ölçekte değer yaratabiliyor. Yüzde 60'ı ise yüksek yatırımlarına rağmen sınırlı bir getiriyle yetiniyor. Bana en ilginç gelen rakam başka bir yerde duruyor. Şirketlerin yüzde 94'ü, bu yıl hiçbir finansal getiri görmese bile yapay zekâ yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor. Yani patron çorbanın döküldüğünü görüyor, yine de makineyi sökmüyor.

Türkiye'den gelen tablo da farklı değil. EY'nin ağustosta açıkladığı Girişimcilik Barometresi 2026'ya göre Türkiye'deki girişimcilerin yüzde 82'si yapay zekâ ve makine öğrenimi kullandığını söylüyor. Dijital teknolojilerin şirket performansına etkisi sorulduğunda yenilik tarafında yüzde 71 gibi yüksek bir oran çıkıyor. Gelir büyümesine gelince oran yüzde 36'ya düşüyor. Kullanıyoruz, yeni şeyler deniyoruz, kendimizi daha çağdaş hissediyoruz. Kasaya baktığımızda ise pek bir şey değişmemiş.