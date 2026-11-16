Yeni Motor, Eski Fabrika: Yapay Zekâ Neden Kasaya Uğramıyor?

Stanford Üniversitesi'nden iktisat tarihçisi Paul David, 1990'da yayımladığı ve bugün hâlâ okunan bir makalesinde elektrik motorunun hikâyesini anlatır. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Amerikan fabrikaları buhar makinelerini söküp yerlerine elektrik motoru koymaya başlar. Herkes büyük bir sıçrama bekler. Sıçrama bir türlü gelmez.
Sebep şaşırtıcı derecede basittir. Fabrikaların çoğu, eski buhar makinesinin durduğu yere tek bir dev elektrik motoru yerleştirmiş, geri kalan her şeyi olduğu gibi bırakmıştır. Tavan boyunca uzanan uzun miller yerinde durur. Kayışlar yine her makineye o merkezden güç taşır. Makineler güç kaynağına yakın olsun diye çok katlı, karanlık binalara üst üste yığılmaya devam eder. Motor yepyenidir, fabrika ise eskisinin aynısı.
Asıl kazanç, fabrikalar baştan tasarlanmaya başlandığında gelir. Her makineye kendi küçük motoru takılır. Uzun miller, kayışlar kalkar. Binalar tek katlı, ferah ve aydınlık hale gelir. İş akışı artık motorun yerine göre değil, malzemenin izlediği yola göre çizilir. Bu değişimin meyvesi ancak 1920'lerde, yani elektriğin fabrikalara girmesinden aşağı yukarı kırk yıl sonra toplanır. Elektrik bir anda gelmişti. Onunla çalışmayı öğrenmek bir kuşak sürdü.
Makine satın alınır, düzen ise kurulur.
Benzer bir şaşkınlık bilgisayarlar için de yaşandı. Nobel ödüllü iktisatçı Robert Solow, 1987'de bilgisayar çağının her yerde göründüğünü, bir tek verimlilik istatistiklerinde görünmediğini yazarak bu durumu dile getirmişti. Ofislere bilgisayar giriyordu, raporlar daha şık basılıyordu, rakamlar ise yerinden kımıldamıyordu. Aradan on yıl kadar geçtikten sonra tablo değişmeye başladı. Değişimin sırrı yeni bir bilgisayar değildi. Şirketler bilgisayarı daktilonun yerine koymayı bırakıp işin kendisini bilgisayara göre yeniden düşünmeye başlamıştı.
Aynı dersi denizcilik de verdi. 1956'da Amerikalı nakliyeci Malcom McLean, kamyon kasalarına benzeyen çelik kutuları bir gemiye yükleyip yola çıkardığında konteyner çağı başlamış oldu. Fikir o kadar basitti ki ilk yıllarda pek çok liman bunu küçümsedi. Konteyneri kabul eden limanların bir kısmı da kutuları eski rıhtımlarda, eski vinçlerle, eski çalışma düzeniyle elleçlemeye çalıştı. Kazanç beklenenin çok altında kaldı. İktisatçı Marc Levinson'ın bu hikâyeyi anlattığı The Box adlı kitabına göre asıl sıçrama limanlar, gemiler, demiryolları ve depolar bu kutuya göre yeniden düzenlendiğinde geldi. Dünya ticaretini değiştiren şey çelik kutunun kendisi değil, kutunun etrafında yeniden kurulan düzendi. Kutuyu eski rıhtıma indiren liman, sadece daha ağır bir yükle uğraşmış oldu.
Bugün yapay zekâ için yaşadığımız şey bence tam olarak bu. Ekonomi Politikası'nın 12 Ekim'de derlediği araştırmalara bakalım. Kuruluşların yüzde 89'u en az bir alanda yapay zekâdan yararlanıyor. Faaliyet kârına en az yüzde 5 katkı aldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 6'da kalıyor. Aynı derlemede bir ayrıntı daha var ki bence meselenin kalbi orada atıyor. Güçlü sonuç alan şirketlerin yaklaşık dörtte üçü, yapay zekâyı kullanmaya başladıktan sonra iş akışlarını baştan tasarlamış. Geri kalanlarda bu oran dörtte bir civarında. Çalışanların büyük çoğunluğu kendi işinin hızlandığını söylüyor, şirketin kârı ise aynı hızla artmıyor.
Bir de şöyle bir örnek düşünelim. İnternetten ayakkabı satan küçük bir dükkân. Sahibi yapay zekâyla tanışınca adeta yeniden doğmuş gibi olur. Ürün açıklamaları artık dakikalar içinde hazır, reklam metinleri elinin altında, müşterilerden gelen mesajlara gece gündüz anında cevap veriliyor. Bir haftasını alan işler bir öğleden sonraya sığıyor. Ay sonunda oturup satışlara bakar. Rakam geçen ayın aynısı.