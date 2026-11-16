Türkiye'nin Ödüllü Tekstil Firması Dera Giyim İflas Etti: Alacaklılara Bir Ay Süre Verildi
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İzmir Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dera Giyim Sanayi Ltd. Şti., İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla iflas etti. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin ihracat ödüllerine layık görülen firma, konkordato sürecinden çıkamadı. Mahkeme 11 Kasım'da 15.37'de iflasa hükmetti, İzmir İflas Müdürlüğü ise basit tasfiye süreci başlattı.
İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Dera Giyim'in iflasına 11 Kasım'da saat 15.37'de karar verdi.
Firma iflastan önce konkordato sürecindeydi ancak bu süreç şirketi kurtarmaya yetmedi.
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 2022'de gümüş, 2023'te bronz ödül vermişti.
Alacaklılara ilandan itibaren bir ay süre tanındı, ilk toplantı 12 Ocak 2027'de yapılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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