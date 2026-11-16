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Türkiye'nin Ödüllü Tekstil Firması Dera Giyim İflas Etti: Alacaklılara Bir Ay Süre Verildi

Türkiye'nin Ödüllü Tekstil Firması Dera Giyim İflas Etti: Alacaklılara Bir Ay Süre Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 19:54
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İzmir Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dera Giyim Sanayi Ltd. Şti., İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla iflas etti. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin ihracat ödüllerine layık görülen firma, konkordato sürecinden çıkamadı. Mahkeme 11 Kasım'da 15.37'de iflasa hükmetti, İzmir İflas Müdürlüğü ise basit tasfiye süreci başlattı.

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İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Dera Giyim'in iflasına 11 Kasım'da saat 15.37'de karar verdi.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Dera Giyim'in iflasına 11 Kasım'da saat 15.37'de karar verdi.

Karar, 2025/669 esas sayılı dosya kapsamında 11 Kasım 2026'da saat 15.37'de açıklandı. Dera Giyim Sanayi Ltd. Şti., İzmir Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan bir hazır giyim firmasıydı.

Mahkemenin iflas hükmünün ardından dosya İzmir İflas Müdürlüğü'ne geçti. Müdürlük, 2026/25 sayılı dosyada basit tasfiye yöntemiyle iflas işlemlerini yürütecek.

Firma iflastan önce konkordato sürecindeydi ancak bu süreç şirketi kurtarmaya yetmedi.

Firma iflastan önce konkordato sürecindeydi ancak bu süreç şirketi kurtarmaya yetmedi.

Dera Giyim, iflas kararından önce konkordato sürecindeydi. Mahkeme korumasındaki bu dönem, firmanın borçlarını yeniden yapılandırmasına imkân tanımıştı ancak şirket ayakta kalamadı.

Firma 2013'te İzmir'de kurulmuştu. 2023'te Muş'ta da üretime başlayan şirket, Paris'teki Première Vision fuarlarına da katılan firmalar arasında yer alıyordu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Abdülkadir Gül'ün Muş'ta ayrıca bir pantolon üretim tesisi işlettiği belirtildi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 2022'de gümüş, 2023'te bronz ödül vermişti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 2022'de gümüş, 2023'te bronz ödül vermişti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'ne göre Dera Giyim, kendi kategorisinde ihracatta öne çıkan firmalar arasındaydı. Şirket 2022'de gümüş, 2023'te ise bronz ödülün sahibi oldu.

Ödüllü ihracatçıdan iflasa uzanan hikâye, İzmir'in hazır giyim sektöründe son aylarda gündeme gelen konkordato ve iflas haberlerine bir yenisini ekledi.

Alacaklılara ilandan itibaren bir ay süre tanındı, ilk toplantı 12 Ocak 2027'de yapılacak.

Alacaklılara ilandan itibaren bir ay süre tanındı, ilk toplantı 12 Ocak 2027'de yapılacak.

İflas Müdürlüğü'nün duyurusuna göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde alacaklarını müdürlüğe bildirmek zorunda. Firmaya borcu olanlar da borçlarını açıklayacak, şirkete ait mal bulunduranlar ise bunları iflas dairesine teslim edecek.

İlk alacaklılar toplantısı 12 Ocak 2027'de saat 11.00'de, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi binasındaki İflas Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak. Şirketin varlıklarının alacaklılar arasında nasıl paylaştırılacağı bu tasfiye sürecinde belli olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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