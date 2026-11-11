article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
34 Yıllık Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

34 Yıllık Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

İstanbul
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 17:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da 1992'den bu yana kumaş yıkama ve boyama alanında faaliyet gösteren Bteks İstanbul Tekstil, mali darboğazı aşamayınca konkordato yoluna gitti. Grup şirketi ABM Global Baskı Tekstil ve firma ortakları da aynı başvuruda yer aldı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler ve ortaklar için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mahkeme, Bteks ve ABM Global için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme, Bteks ve ABM Global için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Türk tekstil sektöründe kumaş terbiyesi, yıkama ve boyama denince akla gelen firmalardan Bteks İstanbul Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, biriken mali yükün altından kalkamayarak mahkemeye konkordato talebiyle başvurdu. Başvuru yalnızca ana şirketle sınırlı kalmadı. Aynı yapı içinde faaliyet gösteren ABM Global Baskı Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ile firma yetkilileri Bilal Kılıç ve Hatice Kılıç da konkordatonun sağladığı yasal korumadan yararlanmak için dilekçe verdi.

Dosyayı inceleyen İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 Kasım 2026 tarihli kararıyla iki şirket ile ortaklar Bilal Kılıç ve Hatice Kılıç hakkında 3 ay süreli geçici konkordato mühleti tanıdı. Geçici mühlet süresince kural olarak şirketlere karşı yeni icra takibi başlatılamıyor, devam eden takipler de duruyor.

Sürecin yürütülmesi için mahkeme üç kişilik bir geçici komiser heyeti oluşturdu. Heyette Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Adnan Ay, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hayri Hakan Kıvanç ve Hukukçu Dr. Mehmet Fethi Şua yer alıyor. Konkordato talebine karşı çıkmak isteyen alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye itiraz edebilecek.

Şirket, 1992 yılında kuruldu.

Şirket, 1992 yılında kuruldu.

Şirketin hikâyesi 1992 yılında Kılıç Tekstil adıyla başladı. Firma, 2010'dan itibaren yoluna Bteks İstanbul markasıyla devam etti ve kumaş terbiyesi alanında sektörün bilinen isimleri arasına girdi.

İstanbul'daki 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesisinde son teknoloji makine parkuruyla çalışan şirket, kumaş yıkama, boyama ve terbiye hizmeti sunuyordu. Müşteri portföyünde hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki uluslararası hazır giyim markaları bulunuyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın