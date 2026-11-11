34 Yıllık Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

Türk tekstil sektöründe kumaş terbiyesi, yıkama ve boyama denince akla gelen firmalardan Bteks İstanbul Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, biriken mali yükün altından kalkamayarak mahkemeye konkordato talebiyle başvurdu. Başvuru yalnızca ana şirketle sınırlı kalmadı. Aynı yapı içinde faaliyet gösteren ABM Global Baskı Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ile firma yetkilileri Bilal Kılıç ve Hatice Kılıç da konkordatonun sağladığı yasal korumadan yararlanmak için dilekçe verdi.

Dosyayı inceleyen İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 Kasım 2026 tarihli kararıyla iki şirket ile ortaklar Bilal Kılıç ve Hatice Kılıç hakkında 3 ay süreli geçici konkordato mühleti tanıdı. Geçici mühlet süresince kural olarak şirketlere karşı yeni icra takibi başlatılamıyor, devam eden takipler de duruyor.

Sürecin yürütülmesi için mahkeme üç kişilik bir geçici komiser heyeti oluşturdu. Heyette Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Adnan Ay, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hayri Hakan Kıvanç ve Hukukçu Dr. Mehmet Fethi Şua yer alıyor. Konkordato talebine karşı çıkmak isteyen alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye itiraz edebilecek.