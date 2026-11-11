34 Yıllık Tekstil Devi Konkordato İlan Etti
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İstanbul'da 1992'den bu yana kumaş yıkama ve boyama alanında faaliyet gösteren Bteks İstanbul Tekstil, mali darboğazı aşamayınca konkordato yoluna gitti. Grup şirketi ABM Global Baskı Tekstil ve firma ortakları da aynı başvuruda yer aldı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler ve ortaklar için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Mahkeme, Bteks ve ABM Global için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Şirket, 1992 yılında kuruldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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