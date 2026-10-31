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Yüzlerce Ev Yaptı: 40 Yıllık İnşaat Şirketi Konkordato İlan Etti

Yüzlerce Ev Yaptı: 40 Yıllık İnşaat Şirketi Konkordato İlan Etti

Edremit Balıkesir Konut
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 12:14
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Balıkesir merkezli Özdemir Turizm ve Ticaret AŞ, mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığı gerekçesiyle konkordato başvurusunda bulundu. 40 yıl boyunca yüzlerce ev yüzlerce villa yapan şirket iflas eşiğine geldi.

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1986'da kuruldu. 40 yıldır faaliyet gösteriyordu.

1986'da kuruldu. 40 yıldır faaliyet gösteriyordu.

Nefes'te yer alan habere göre 1986 yılında Bursa'da kurulan Özdemir Turizm ve Ticaret AŞ, bugün Balıkesir'den yönetiliyor. Şirket, 'Özdemir İnşaat ve Yatırım' ve kısa adıyla Özyatırım markasıyla inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan firmanın projeleri ağırlıklı olarak Edremit Körfezi'nde toplanıyor.

Akçay, Altınoluk, Güre ve Küçükkuyu gibi bölgenin tatil ve yerleşim merkezlerinde konut ile villa projelerine imza atan marka, bugüne kadar yüzlerce evin yapımını üstlendi. 

40 yıllık şirket borcunu ödemekte zorlandığı gerekçesiyle konkordato ilan etti. Özdemir Turizm ve Ticaret de mali yükümlülüklerini karşılamakta güçlük çektiği için bu yola başvurdu.

Mahkeme 3 ay geçici mühlet verdi.

Mahkeme 3 ay geçici mühlet verdi.

Başvuruyu değerlendiren Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi, 27 Ekim 2026'da şirkete üç aylık geçici mühlet tanıdı. Alacaklılar, kararın ilanından itibaren yedi gün içinde itiraz edebilecek. Konkordato ön duruşması ise 20 Ocak 2027'de yapılacak.

Mahkeme, süreci yürütmek üzere üç kişilik bir komiser heyeti de görevlendirdi. Öte yandan şirket 2024 yılında başladığı projelerine hâlâ devam ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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