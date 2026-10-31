Yüzlerce Ev Yaptı: 40 Yıllık İnşaat Şirketi Konkordato İlan Etti

Nefes'te yer alan habere göre 1986 yılında Bursa'da kurulan Özdemir Turizm ve Ticaret AŞ, bugün Balıkesir'den yönetiliyor. Şirket, 'Özdemir İnşaat ve Yatırım' ve kısa adıyla Özyatırım markasıyla inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan firmanın projeleri ağırlıklı olarak Edremit Körfezi'nde toplanıyor.

Akçay, Altınoluk, Güre ve Küçükkuyu gibi bölgenin tatil ve yerleşim merkezlerinde konut ile villa projelerine imza atan marka, bugüne kadar yüzlerce evin yapımını üstlendi.

40 yıllık şirket borcunu ödemekte zorlandığı gerekçesiyle konkordato ilan etti. Özdemir Turizm ve Ticaret de mali yükümlülüklerini karşılamakta güçlük çektiği için bu yola başvurdu.