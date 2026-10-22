90 Ülkeye İhracat Yapan Mutfak Eşyası Üreticisi Qlux Ideas Konkordato İlan Etti

Qlux Ideas Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mutfak ve ev eşyası üretiyor. Şirketin ürünleri beş kıtada 90'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Genel Müdür Burak Önder de aralık 2024'te verdiği bir röportajda şirketin 90'dan fazla ülkeye ihracat yaptığını söylemişti.