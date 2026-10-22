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90 Ülkeye İhracat Yapan Mutfak Eşyası Üreticisi Qlux Ideas Konkordato İlan Etti

90 Ülkeye İhracat Yapan Mutfak Eşyası Üreticisi Qlux Ideas Konkordato İlan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 22:22
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren mutfak ve ev eşyası üreticisi Qlux Ideas, mahkemeden bir yıllık kesin mühlet aldı. Beş kıtada 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, mayıs ayında başlattığı konkordato sürecinde son aşamaya geldi. Mahkeme kararı şirketin yanı sıra iki yöneticiyi de kapsıyor.

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Şirket beş kıtada 90'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Şirket beş kıtada 90'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Qlux Ideas Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mutfak ve ev eşyası üretiyor. Şirketin ürünleri beş kıtada 90'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Genel Müdür Burak Önder de aralık 2024'te verdiği bir röportajda şirketin 90'dan fazla ülkeye ihracat yaptığını söylemişti.

Mahkeme bir yıllık kesin mühlet verdi.

Mahkeme bir yıllık kesin mühlet verdi.

Ticaret görevi yapan Lüleburgaz 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2026/118 sayılı dosyada 22 Ekim 2026 tarihinden başlamak üzere bir yıllık kesin mühlet verdi. Karar şirketin yanı sıra Genel Müdür Burak Önder'i ve Sebahattin Erçin'i kapsıyor. Komiserler kurulu görevine devam edecek, kesin mühlet süresince daha önce alınan tedbirler de geçerliliğini koruyacak.

Süreç mayıs ayında başlamıştı.

Süreç mayıs ayında başlamıştı.

Konkordato süreci mayıs ayında başladı. Mahkeme 22 Mayıs'ta şirkete üç aylık geçici mühlet verdi, bu süre 22 Ağustos'ta iki ay uzatıldı. 19 Ekim'deki duruşmanın ardından süreç kesin mühlet aşamasına geçti. Kesin mühlet, şirketin iflas ettiği anlamına gelmiyor, amaç şirketin mali yapısının mahkeme denetiminde yeniden düzenlenmesi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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