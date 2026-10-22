90 Ülkeye İhracat Yapan Mutfak Eşyası Üreticisi Qlux Ideas Konkordato İlan Etti
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren mutfak ve ev eşyası üreticisi Qlux Ideas, mahkemeden bir yıllık kesin mühlet aldı. Beş kıtada 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, mayıs ayında başlattığı konkordato sürecinde son aşamaya geldi. Mahkeme kararı şirketin yanı sıra iki yöneticiyi de kapsıyor.
Şirket beş kıtada 90'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.
Mahkeme bir yıllık kesin mühlet verdi.
Süreç mayıs ayında başlamıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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