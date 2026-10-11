Voleybol Milli Takımları'nın Resmi Sponsoru Alves Kablo Konkordato Başvurusunda Bulundu
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Borsa İstanbul'da işlem gören Alves Kablo, mali yapısını yeniden düzenlemek ve borçlarını yapılandırmak için konkordato talebini mahkemeye sundu. Haziran 2026'da Türkiye Voleybol Federasyonu ile anlaşma imzalayarak Voleybol Milli Takımları'nın resmi sponsorları arasına katılan şirket, Ağustos 2026 itibarıyla ticari faaliyetlerini sürdürmediğini bildirdi. Şirketin daha önce açıkladığı 1 milyar 62 milyon liralık haciz kararı da süreci yeniden gündeme taşıdı.
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Alves Kablo konkordato talebini mahkemeye sundu.
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Şirketin varlıklarına 1 milyar 62 milyon liralık haciz uygulanmıştı.
Hisseler Yakın İzleme Pazarı'na alınmıştı.
Şirket, Haziran 2026'da milli takımların sponsoru olmuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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