Voleybol Milli Takımları'nın Resmi Sponsoru Alves Kablo Konkordato Başvurusunda Bulundu

Alves Kablo, konkordato başvurusundan önce de yüksek tutarlı haciz kararıyla gündeme gelmişti. Şirket, farklı kişi ve kurumlar tarafından başlatılan icra takipleri kapsamında varlıklarına toplam 1 milyar 62 milyon liralık haciz uygulandığını açıklamıştı. Önceki açıklamada haciz kapsamındaki makinelerin çalıştığı ve üretimin kesintisiz devam ettiği bildirilmişti. Şirket ayrıca varlıkların satışı için o tarihte herhangi bir talep veya karar bulunmadığını, haciz işlemlerine karşı hukuki ve idari girişimlerde bulunulduğunu duyurmuştu.