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Voleybol Milli Takımları'nın Resmi Sponsoru Alves Kablo Konkordato Başvurusunda Bulundu

Voleybol Milli Takımları'nın Resmi Sponsoru Alves Kablo Konkordato Başvurusunda Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 21:52
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Borsa İstanbul'da işlem gören Alves Kablo, mali yapısını yeniden düzenlemek ve borçlarını yapılandırmak için konkordato talebini mahkemeye sundu. Haziran 2026'da Türkiye Voleybol Federasyonu ile anlaşma imzalayarak Voleybol Milli Takımları'nın resmi sponsorları arasına katılan şirket, Ağustos 2026 itibarıyla ticari faaliyetlerini sürdürmediğini bildirdi. Şirketin daha önce açıkladığı 1 milyar 62 milyon liralık haciz kararı da süreci yeniden gündeme taşıdı.

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Alves Kablo konkordato talebini mahkemeye sundu.

Alves Kablo konkordato talebini mahkemeye sundu.

2014 yılında Ankara'da kurulan ve Türkiye'nin yerli kablo üreticileri arasında bulunan Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali yapısını yeniden düzenlemek ve borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato talebini mahkemeye sundu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama yatırımcıların dikkatini çekti. Başvuru, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/845 esas sayılı dosyası üzerinden gerçekleştirilirken mahkemenin vereceği karar bekleniyor. Şirket, süreçte ortaya çıkacak önemli gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Şirketin varlıklarına 1 milyar 62 milyon liralık haciz uygulanmıştı.

Şirketin varlıklarına 1 milyar 62 milyon liralık haciz uygulanmıştı.

Alves Kablo, konkordato başvurusundan önce de yüksek tutarlı haciz kararıyla gündeme gelmişti. Şirket, farklı kişi ve kurumlar tarafından başlatılan icra takipleri kapsamında varlıklarına toplam 1 milyar 62 milyon liralık haciz uygulandığını açıklamıştı. Önceki açıklamada haciz kapsamındaki makinelerin çalıştığı ve üretimin kesintisiz devam ettiği bildirilmişti. Şirket ayrıca varlıkların satışı için o tarihte herhangi bir talep veya karar bulunmadığını, haciz işlemlerine karşı hukuki ve idari girişimlerde bulunulduğunu duyurmuştu.

Hisseler Yakın İzleme Pazarı'na alınmıştı.

Hisseler Yakın İzleme Pazarı'na alınmıştı.

Şirketle ilgili gelişmeler üzerine Borsa İstanbul, Alves Kablo paylarını Yakın İzleme Pazarı'na almıştı. Hisselerin işlem sırası 9 Eylül 2026'da kapatılırken paylar 10 Eylül 2026 itibarıyla yeniden işlem görmeye başlamıştı.

Şirket, Haziran 2026'da milli takımların sponsoru olmuştu.

Şirket, Haziran 2026'da milli takımların sponsoru olmuştu.

Alves Kablo, Haziran 2026'da Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla Voleybol Milli Takımları'nın resmi sponsorları arasına katılmıştı. Filenin Sultanları ve A Milli Erkek Voleybol Takımı ile ilişkilendirilen sponsorluk anlaşması, şirketin mali gelişmelerini daha da dikkat çekici hâle getirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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