Sivas'ta Baraj Suları Altındaki Köyün Minaresine Çıkıp Ezan Okudular

Doğa sporcusu Selahattin Güngördü, minarenin yıllardır suyun içinde durduğu için yer yer döküldüğünü ve bunun onları biraz korkuttuğunu anlattı. Ezanı okuyan Kerim Kaya ise yaşadığı duyguyu şöyle anlattı: 'Çok farklı bir duygu oldu benim için. Normal camide ezan okuduğum oldu ama böyle bir ortamda okumak biraz garip geldi.'