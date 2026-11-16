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Sivas'ta Baraj Suları Altındaki Köyün Minaresine Çıkıp Ezan Okudular

Sivas'ta Baraj Suları Altındaki Köyün Minaresine Çıkıp Ezan Okudular

Sivas
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 20:10
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Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın ortasında yükselen minare yeniden gündemde. Bir grup dağcı botla minareye ulaştı, içlerinden Kerim Kaya minareye çıkıp ezan okudu. Köy sular altında kaldığından beri bu caminin minaresinden ezan sesi duyulmamıştı.

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Köy 2008'de sular altında kaldı.

Köy 2008'de sular altında kaldı.

Sulama ve Sivas'ın içme suyu için yapılan Pusat-Özen Barajı 2008'de ilk kez tamamen doldu. Eski Pusat köyü suyun altında kaldı, köylüler yakındaki bir yamaçta yeni yerleşim kurdu. Suyun üstünde kalan tek yapı caminin minaresiydi.

Kuraklık yıllarında köy yeniden ortaya çıktı.

Kuraklık yıllarında köy yeniden ortaya çıktı.

Son kuraklık yıllarında barajın doluluk oranı yüzde 20'ye kadar düştü. 2024'te sular çekilince köyün kalıntıları ve cami yürüyerek gezilebilir hale geldi. Bu yıl yağmur ve kar sularıyla baraj yeniden doldu, mayısta 2008'den beri ilk kez dolusavaktan su aktı. O günlerde minarenin yalnızca külahı ve alemi suyun üstünde kalmıştı. Kasımda çekilen görüntülerde ise minarenin gövdesi yeniden görünüyor.

Dağcılar minareye botla ulaştı.

Dağcılar minareye botla ulaştı.

Doğa sporcularından oluşan grup, Hafik ile Doğanşar ilçeleri arasındaki barajda bir süre botla gezdikten sonra eski Pusat köyünün üzerine geldi. Ekipteki Kerim Kaya minareye tırmanıp ezan okudu.

"Böyle bir ortamda okumak biraz garip geldi"

"Böyle bir ortamda okumak biraz garip geldi"

Doğa sporcusu Selahattin Güngördü, minarenin yıllardır suyun içinde durduğu için yer yer döküldüğünü ve bunun onları biraz korkuttuğunu anlattı. Ezanı okuyan Kerim Kaya ise yaşadığı duyguyu şöyle anlattı: 'Çok farklı bir duygu oldu benim için. Normal camide ezan okuduğum oldu ama böyle bir ortamda okumak biraz garip geldi.'

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Mira Hanım
Mira Hanım
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