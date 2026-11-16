Sivas'ta Baraj Suları Altındaki Köyün Minaresine Çıkıp Ezan Okudular
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Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın ortasında yükselen minare yeniden gündemde. Bir grup dağcı botla minareye ulaştı, içlerinden Kerim Kaya minareye çıkıp ezan okudu. Köy sular altında kaldığından beri bu caminin minaresinden ezan sesi duyulmamıştı.
Köy 2008'de sular altında kaldı.
Kuraklık yıllarında köy yeniden ortaya çıktı.
Dağcılar minareye botla ulaştı.
"Böyle bir ortamda okumak biraz garip geldi"
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