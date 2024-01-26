YouTube'da Dolandırıcılar Sahte Reklamlarla Türkleri Hedef Alıyor, Google İzliyor: Son Hedef Hafize Gaye Erkan
YouTube'da Dolandırıcılar Sahte Reklamlarla Türkleri Hedef Alıyor, Google İzliyor: Son Hedef Hafize Gaye Erkan
Google'ın sahibi olduğu video platformu YouTube'da yapay zekayla da oluşturulan sahte reklamlar yayınlanıyor. Türkleri hedef alan sahte reklamlarda son olarak Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kullanıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Acun Ilıcalı, Defne Samyeli gibi isimlerin ses ve görüntüleri kullanılarak yapılan sahte reklamlarda bu kez Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan vardı.
Sahte reklamlarla dolandırıcıların ağına düşülüyor.
YouTube'a bir süredir yapay zekayla sahte videolara hazırlayan dolandırıcılar daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntü ve sesini kullanarak sahte bir video hazırlamıştı.
Söz konusu sahte reklamlar Google'ın reklam ağı kullanılarak yayınlanmaya devam ederken, Google ve YouTube bunun üzerinden yüzbinlerce dolar gelir elde ediyor. Türk vatandaşları dolandırılırken, bu şirketler hakkında idari ve hukuki işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.
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