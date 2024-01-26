YouTube'da Dolandırıcılar Sahte Reklamlarla Türkleri Hedef Alıyor, Google İzliyor: Son Hedef Hafize Gaye Erkan

TCMB Başkanı Erkan'ın sesi ve görüntüsüyle 'Gayrimenkul her zaman kârlı ve istikrarlı olmuştur, özellikle diğer sektörlerin düştüğü dönemlerde. Bu varlık daha önce yalnızca sermayesi olan insanlara erişebilirdi, ancak şimdi minimum bütçeyle bile gelecek vaat eden gayrimenkullerin ortak sahibi olabilirsiniz. Bu şüphesiz ülkenin krizden çıkmasını hızlandıracak ve sıradan insanların refahını artıracaktır' ifadelerini kullanıldı.

Emlakla ilgili ilan sitesinin logosu ve tasarımı da kullanılan sahte reklamda 'Birinci sınıf gayrimenkule 250 dolar gibi düşük bir fiyattan yatırım yapın' yazısıyla kullanıcılara sahte bir form doldurtuluyor. Böylelikle dolandırıcıların eline bilgiler düşüyor.