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YouTube'da Dolandırıcılar Sahte Reklamlarla Türkleri Hedef Alıyor, Google İzliyor: Son Hedef Hafize Gaye Erkan

YouTube'da Dolandırıcılar Sahte Reklamlarla Türkleri Hedef Alıyor, Google İzliyor: Son Hedef Hafize Gaye Erkan

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.01.2024 - 17:09

Google'ın sahibi olduğu video platformu YouTube'da yapay  zekayla da oluşturulan sahte reklamlar yayınlanıyor. Türkleri hedef alan sahte reklamlarda son olarak Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Acun Ilıcalı, Defne Samyeli gibi isimlerin ses ve görüntüleri kullanılarak yapılan sahte reklamlarda bu kez Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Acun Ilıcalı, Defne Samyeli gibi isimlerin ses ve görüntüleri kullanılarak yapılan sahte reklamlarda bu kez Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan vardı.

Sözcü'nün aktardığına göre, Google'ın sahibi olduğu YouTube video platformunda yayınlanan reklamlara bir yaptırım henüz uygulanmıyor. Bir haber kanalının logosunu kullanan dolandırıcılar, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı yapay zekayla konuşturarak gayrimenkul yatırımı reklamı yaptırdı.

Sahte reklamlarla dolandırıcıların ağına düşülüyor.

Sahte reklamlarla dolandırıcıların ağına düşülüyor.

TCMB Başkanı Erkan'ın sesi ve görüntüsüyle 'Gayrimenkul her zaman kârlı ve istikrarlı olmuştur, özellikle diğer sektörlerin düştüğü dönemlerde. Bu varlık daha önce yalnızca sermayesi olan insanlara erişebilirdi, ancak şimdi minimum bütçeyle bile gelecek vaat eden gayrimenkullerin ortak sahibi olabilirsiniz. Bu şüphesiz ülkenin krizden çıkmasını hızlandıracak ve sıradan insanların refahını artıracaktır' ifadelerini kullanıldı. 

Emlakla ilgili ilan sitesinin logosu ve tasarımı da kullanılan sahte reklamda 'Birinci sınıf gayrimenkule 250 dolar gibi düşük bir fiyattan yatırım yapın' yazısıyla kullanıcılara sahte bir form doldurtuluyor. Böylelikle dolandırıcıların eline bilgiler düşüyor.

YouTube'a bir süredir yapay zekayla sahte videolara hazırlayan dolandırıcılar daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntü ve sesini kullanarak sahte bir video hazırlamıştı.

YouTube'a bir süredir yapay zekayla sahte videolara hazırlayan dolandırıcılar daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntü ve sesini kullanarak sahte bir video hazırlamıştı.

Söz konusu sahte reklamlar Google'ın reklam ağı kullanılarak yayınlanmaya devam ederken, Google ve YouTube bunun üzerinden yüzbinlerce dolar gelir elde ediyor. Türk vatandaşları dolandırılırken, bu şirketler hakkında idari ve hukuki işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Söz konusu sahte reklamlar Google'ın reklam ağı kullanılarak yayınlanmaya devam ederken, Google ve YouTube bunun üzerinden yüzbinlerce dolar gelir elde ediyor. Türk vatandaşları dolandırılırken, bu şirketler hakkında idari ve hukuki işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.
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