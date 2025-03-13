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Şırnak’ta Doktor Skandalı: Kadınları "Hamilesin" Diye Kandırmış

Şırnak’ta Doktor Skandalı: Kadınları "Hamilesin" Diye Kandırmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.03.2025 - 10:22

Şırnak’ta kadın doğum uzmanı olarak çalışan 58 yaşındaki doktor İ.B.’nin çok sayıda kadından para alarak hamilelik tedavisi uyguladığı ve sonrasında sahte testlerle hamile kaldıklarını söylediği kadınları dolandırdığı ortaya çıktı.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri Doktor İ.B. ve 4 çalışanını gözaltına aldı. İ.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şırnak’ın Silopi ilçesinde sağlık skandalı yaşandığı ortaya çıktı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde sağlık skandalı yaşandığı ortaya çıktı.

Kadın doğum uzmanı doktor İ.B., tedavi uyguladığı hastalarını sahte testlerle hamile olarak göstermiş. 

Sonrasında ise kadınlara “bebeğiniz anne karnında öldü” diyerek kürtaj işlemi uyguladığını iddia etmiş ve yüklü miktarda para almış.

Polis ekipleri şikayetler üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri şikayetler üzerine harekete geçti.

Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, yapılan çalışmalar sonucunda 12 mağdurun ifadesini aldı. 

Yapılan DNA eşleştirmesiyle, şüphelinin hastalarına verdiği fetüslerin, mağdurlara ait olmadığı tespit edildi. 

Ayrıca, İ.B.’nin kullandığı ilaçların, hamilelik test sonuçlarını yanıltarak kadınları hamile olmadığı halde hamile göstermesiyle ilgili bilirkişi raporu da düzenlendi.

5 kişi gözaltına alındı

5 kişi gözaltına alındı

Şırnak, Aydın ve İzmir illerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, doktor İ.B. ve klinik çalışanlarından oluşan 4 şüpheli gözaltına alındı. 

14 Şubat 2025’te adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. 

Şüpheli İ.B., nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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