Şırnak’ta Doktor Skandalı: Kadınları "Hamilesin" Diye Kandırmış
Şırnak’ta Doktor Skandalı: Kadınları "Hamilesin" Diye Kandırmış
Şırnak’ta kadın doğum uzmanı olarak çalışan 58 yaşındaki doktor İ.B.’nin çok sayıda kadından para alarak hamilelik tedavisi uyguladığı ve sonrasında sahte testlerle hamile kaldıklarını söylediği kadınları dolandırdığı ortaya çıktı.
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri Doktor İ.B. ve 4 çalışanını gözaltına aldı. İ.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde sağlık skandalı yaşandığı ortaya çıktı.
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Polis ekipleri şikayetler üzerine harekete geçti.
5 kişi gözaltına alındı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Doktorluk hakimlik gibidir biraz, kararlarının toplumsal düzene, ülke ekonomisine etkisi vardır. Bu nedenle doktor olmayan biri dolandırınca 3 ceza veriliyor... Devamını Gör