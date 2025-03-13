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Nevin Mengü’ye Hapis Cezası Verilmişti: Türkiye Gazetesi, PYD Yöneticisi Salih Müslim ile Röportaj Yaptı!

Nevin Mengü’ye Hapis Cezası Verilmişti: Türkiye Gazetesi, PYD Yöneticisi Salih Müslim ile Röportaj Yaptı!

nevşin mengü
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.03.2025 - 09:26 Son Güncelleme: 13.03.2025 - 09:32

AKP’ye yakınlığı ile bilinen gazetelerden biri olan Türkiye gazetesi, PYD silahlı terör örgütü yöneticisi Salih Müslim ile röportaj yaptı. 

2024 yılında Salih Müslim ile röportaj yapan gazeteci Nevşin Mengü’ye geçtiğimiz günlerde 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

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Nevin Mengü’ye "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hapis cezası verilmişti.

Nevin Mengü’ye "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hapis cezası verilmişti.

14 Kasım 2024’de sosyal medya hesabından hakkında kırmızı bülten kararı bulunan PYD silahlı terör örgütü yöneticisi Salih Müslim ile yaptığı röportajı paylaştığı ve bu şekilde örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen gazeteci Nevşin Mengü hakkında soruşturma açılmış, görülen dava sonucunda gazeteci Nevşin Mengü’ye 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan oy çokluğuyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

Nevşin Mengü’nün öncesinden kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapse mahkum edilmemiş olduğu ve ileride suç işlemekten çekineceği hususunda yeterli kanaat oluşturduğu da dikkate alınarak bu cezanın ertelenmesine hükmedildi.

Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanığın suça kastı bulunmadığını belirterek 'yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı' gerekçesiyle beraat verilmesi düşüncesinde olduğunu kaydetti.

Mengü’ye verilen hapis cezasından kısa bir süre geçti, şimdi de iktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi, PYD yöneticisi Salih Müslim ile röportaj yaptı.

Mengü’ye verilen hapis cezasından kısa bir süre geçti, şimdi de iktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi, PYD yöneticisi Salih Müslim ile röportaj yaptı.

Yılmaz Bilgen imzalı ve internet sitesinde yer alan haberde 'PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslüm gazetemize konuşarak Şam mutabakatı ve bundan sonraki takip edilecek yol haritasına ilişkin sorularımızı cevapladı' ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE GAZETESİ'NİN RÖPORTAJINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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