Nevin Mengü’ye Hapis Cezası Verilmişti: Türkiye Gazetesi, PYD Yöneticisi Salih Müslim ile Röportaj Yaptı!
Nevin Mengü’ye Hapis Cezası Verilmişti: Türkiye Gazetesi, PYD Yöneticisi Salih Müslim ile Röportaj Yaptı!
AKP’ye yakınlığı ile bilinen gazetelerden biri olan Türkiye gazetesi, PYD silahlı terör örgütü yöneticisi Salih Müslim ile röportaj yaptı.
2024 yılında Salih Müslim ile röportaj yapan gazeteci Nevşin Mengü’ye geçtiğimiz günlerde 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.
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Nevin Mengü’ye "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hapis cezası verilmişti.
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Mengü’ye verilen hapis cezasından kısa bir süre geçti, şimdi de iktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi, PYD yöneticisi Salih Müslim ile röportaj yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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