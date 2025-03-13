Nevin Mengü’ye Hapis Cezası Verilmişti: Türkiye Gazetesi, PYD Yöneticisi Salih Müslim ile Röportaj Yaptı!

14 Kasım 2024’de sosyal medya hesabından hakkında kırmızı bülten kararı bulunan PYD silahlı terör örgütü yöneticisi Salih Müslim ile yaptığı röportajı paylaştığı ve bu şekilde örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen gazeteci Nevşin Mengü hakkında soruşturma açılmış, görülen dava sonucunda gazeteci Nevşin Mengü’ye 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan oy çokluğuyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Nevşin Mengü’nün öncesinden kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapse mahkum edilmemiş olduğu ve ileride suç işlemekten çekineceği hususunda yeterli kanaat oluşturduğu da dikkate alınarak bu cezanın ertelenmesine hükmedildi.

Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanığın suça kastı bulunmadığını belirterek 'yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı' gerekçesiyle beraat verilmesi düşüncesinde olduğunu kaydetti.