Kardeşinin Sözleri İhbar Kabul Edilen Şarkıcı Özcan Deniz Hakkında Vergi İncelemesi Başlatıldı
Kardeşinin Sözleri İhbar Kabul Edilen Şarkıcı Özcan Deniz Hakkında Vergi İncelemesi Başlatıldı
Son dönemde yaşadığı ailevi problemler ile sık sık gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in başı bu kez de vergi müfettişleri ile dertte.
Sabah’tan Tuba Kalçık’ın haberine göre; eskiden birlikte çalıştığı kardeşi Ercan Deniz'in açıklamalarını ihbar olarak kabul eden Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Özcan Deniz hakkında inceleme başlattı.
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Özcan Deniz’in son dönemde gündeme gelme sebebi şarkıları da değil rol aldığı projeler de. Özcan Deniz, ailevi olaylarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
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Aile içindeki bu büyük tartışmalar sonrasında Özcan Deniz kalp spazmı geçirdi ve hastanelik bile oldu.
Yeni gelişme! Özcan Deniz hakkında inceleme başlatıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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