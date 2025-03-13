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Kardeşinin Sözleri İhbar Kabul Edilen Şarkıcı Özcan Deniz Hakkında Vergi İncelemesi Başlatıldı

Kardeşinin Sözleri İhbar Kabul Edilen Şarkıcı Özcan Deniz Hakkında Vergi İncelemesi Başlatıldı

Özcan Deniz
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.03.2025 - 08:15 Son Güncelleme: 13.03.2025 - 08:22

Son dönemde yaşadığı ailevi problemler ile sık sık gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in başı bu kez de vergi müfettişleri ile dertte. 

Sabah’tan Tuba Kalçık’ın haberine göre; eskiden birlikte çalıştığı kardeşi Ercan Deniz'in açıklamalarını ihbar olarak kabul eden Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Özcan Deniz hakkında inceleme başlattı.

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Özcan Deniz’in son dönemde gündeme gelme sebebi şarkıları da değil rol aldığı projeler de. Özcan Deniz, ailevi olaylarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Özcan Deniz’in son dönemde gündeme gelme sebebi şarkıları da değil rol aldığı projeler de. Özcan Deniz, ailevi olaylarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Özellikle abisi Ercan Deniz ile arasında yaşanan tapu meselesi ipleri kopardı. İddiaya göre ünlü sanatçı Sarıyer’deki üç taşınmazını zamanında abisinin üzerine tescil ettirdi. Sonrasında ise bunları geri almak istedi ama işler beklediği gibi gitmedi. 

Deniz, hakkını aramak için dava açınca iki kardeşin arası iyice gerildi.

Bu olayla yetinmeyen Özcan Deniz, abisinin kendisini ve ailesini tehdit ettiğini öne sürerek korunma talep etti. Mahkeme, Ercan Deniz’in ünlü sanatçının evine ve ailesine yaklaşmaması yönünde karar aldı. 

Ama olaylar bununla da sınırlı kalmadı! Ercan Deniz de karşı atağa geçerek Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Yani iki taraf da birbirini mahkemeye vermekle meşgul.

Aile içindeki bu büyük tartışmalar sonrasında Özcan Deniz kalp spazmı geçirdi ve hastanelik bile oldu.

Aile içindeki bu büyük tartışmalar sonrasında Özcan Deniz kalp spazmı geçirdi ve hastanelik bile oldu.

Yoğun tempo ve yaşadığı psikolojik baskılar nedeniyle sette fenalaşarak hastaneye kaldırılan Özcan Deniz kalp spazmı geçirdi. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu açıklansa da yaşananların ona ağır geldiği ortada.

Yeni gelişme! Özcan Deniz hakkında inceleme başlatıldı.

Yeni gelişme! Özcan Deniz hakkında inceleme başlatıldı.

Sabah’tan Tuba Kalçık’ın haberine göre; Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz bu kez de maliye kıskacında. Ercan Deniz 'Özcan oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor' diyerek kardeşinin gelirini, hatta aylık kredi kartı harcamalarını bile ifşa etmişti. Özcan Deniz hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı inceleme başlattı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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