Böyle Düşman Çatlattı: Özcan Deniz Son Paylaşımıyla Davalık Olduğu Ailesine İnce Mesaj Verdi

Özellikle abisi Ercan Deniz ile arasında yaşanan tapu meselesi ipleri kopardı. İddiaya göre ünlü sanatçı Sarıyer’deki üç taşınmazını zamanında abisinin üzerine tescil ettirdi. Sonrasında ise bunları geri almak istedi ama işler beklediği gibi gitmedi. Deniz, hakkını aramak için dava açınca iki kardeşin arası iyice gerildi.

Bu olayla yetinmeyen Özcan Deniz, abisinin kendisini ve ailesini tehdit ettiğini öne sürerek korunma talep etti. Mahkeme, Ercan Deniz’in ünlü sanatçının evine ve ailesine yaklaşmaması yönünde karar aldı.

Ama olaylar bununla da sınırlı kalmadı! Ercan Deniz de karşı atağa geçerek Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Yani iki taraf da birbirini mahkemeye vermekle meşgul.