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Böyle Düşman Çatlattı: Özcan Deniz Son Paylaşımıyla Davalık Olduğu Ailesine İnce Mesaj Verdi

Böyle Düşman Çatlattı: Özcan Deniz Son Paylaşımıyla Davalık Olduğu Ailesine İnce Mesaj Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.03.2025 - 15:38

Özcan Deniz cephesinden yeni atak! Ailesiyle yaşadığı krizler, mahkemelik olduğu tapu davası, tehditler, uzaklaştırma kararları derken ünlü sanatçının üst üste gelen olaylar yüzünden sette kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu gerilimlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak adeta 'Ben böyle mutluyum' mesajı verdi. 

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.

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Bildiğiniz gibi Özcan Deniz uzun zamandır ailesiyle büyük bir kavganın içinde.

Bildiğiniz gibi Özcan Deniz uzun zamandır ailesiyle büyük bir kavganın içinde.

Özellikle abisi Ercan Deniz ile arasında yaşanan tapu meselesi ipleri kopardı. İddiaya göre ünlü sanatçı Sarıyer’deki üç taşınmazını zamanında abisinin üzerine tescil ettirdi. Sonrasında ise bunları geri almak istedi ama işler beklediği gibi gitmedi. Deniz, hakkını aramak için dava açınca iki kardeşin arası iyice gerildi.

Bu olayla yetinmeyen Özcan Deniz, abisinin kendisini ve ailesini tehdit ettiğini öne sürerek korunma talep etti. Mahkeme, Ercan Deniz’in ünlü sanatçının evine ve ailesine yaklaşmaması yönünde karar aldı. 

Ama olaylar bununla da sınırlı kalmadı! Ercan Deniz de karşı atağa geçerek Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Yani iki taraf da birbirini mahkemeye vermekle meşgul.

Bu tapu meselesi yetmezmiş gibi bir de aile içi çatışmalar patlak verdi.

Bu tapu meselesi yetmezmiş gibi bir de aile içi çatışmalar patlak verdi.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın, kayınvalidesi Kadriye Deniz ve görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemikler krizi daha da büyüttü. Anne Kadriye Deniz, bir magazin programına bağlanarak oğluna sitem etti, torununu göremediğini söyledi. Hatta Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Deniz, abisinin kendisini çocuğunun önünde dövdüğünü iddia etti!

Bütün bu olayların stresi ünlü sanatçıyı sonunda hasta etti!

Bütün bu olayların stresi ünlü sanatçıyı sonunda hasta etti!

Yoğun tempo ve yaşadığı psikolojik baskılar nedeniyle sette fenalaşarak hastaneye kaldırılan Özcan Deniz kalp spazmı geçirdi. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu açıklansa da yaşananların ona ağır geldiği ortada.

Kaçıranlar için detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Tüm bu kaosun ortasında Özcan Deniz’den bomba bir paylaşım geldi!

Tüm bu kaosun ortasında Özcan Deniz’den bomba bir paylaşım geldi!

Sosyal medya hesabında sadece en yakın dostları, eşi ve oğluyla olduğu mutlu bir fotoğraf yayınlayan ünlü sanatçı, adeta annesi ve abisine nispet yaptı.

Takipçileri ise bu paylaşımı yorum yağmuruna tuttu!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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