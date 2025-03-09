Böyle Düşman Çatlattı: Özcan Deniz Son Paylaşımıyla Davalık Olduğu Ailesine İnce Mesaj Verdi
Böyle Düşman Çatlattı: Özcan Deniz Son Paylaşımıyla Davalık Olduğu Ailesine İnce Mesaj Verdi
Özcan Deniz cephesinden yeni atak! Ailesiyle yaşadığı krizler, mahkemelik olduğu tapu davası, tehditler, uzaklaştırma kararları derken ünlü sanatçının üst üste gelen olaylar yüzünden sette kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu gerilimlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak adeta 'Ben böyle mutluyum' mesajı verdi.
Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.
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Bildiğiniz gibi Özcan Deniz uzun zamandır ailesiyle büyük bir kavganın içinde.
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Bu tapu meselesi yetmezmiş gibi bir de aile içi çatışmalar patlak verdi.
Bütün bu olayların stresi ünlü sanatçıyı sonunda hasta etti!
Tüm bu kaosun ortasında Özcan Deniz’den bomba bir paylaşım geldi!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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