Morkomedyen'den Danla Bilic'in Alman Usulü Hesap Şikayetine Olay Yanıt

Sosyal medyada çektiği eğlenceli videolar ve komedi gösteriyle tanıdığımız Murat Genç, bilinen adıyla Morkomedyen'in sadece Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Ancak sadece komedyenlik yapmıyor bunun yanı sıra oyunculuk ve yazarlık deneyimi de bulunuyor. Posta'ya verdiği röportajında şu sıralar en çok sahneden para kazandığını söyledi.

Röportajnda Danla Bilic'in 'Hesabı kim ödemeli?' sorusuna verdiği yanıt hatırlatılınca sert bir giriş yaptı. Morkomedyen böylelikle söyledikleriyle tartışmayı yeniden alevlendirmiş oldu.