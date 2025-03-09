Morkomedyen'den Danla Bilic'in Alman Usulü Hesap Şikayetine Olay Yanıt
Morkomedyen'den Danla Bilic'in Alman Usulü Hesap Şikayetine Olay Yanıt
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda YouTube’da yayınladığı DanlaCast programında hesap ödeme konusuyla ilgili yaptığı açıklamalarla tartışma yaratmıştı. Konuğu Blok3 ile birlikte, hesabı erkeğin ödemesi gerektiği fikrini savunan Bilic, bir date’inde hesabın bölüşülmesi nedeniyle depresyona girdiğini söylemişti.
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran sözlere Murat Genç namıdeğer Morkomedyen'den yanıt geldi. Tartışmaya dahil olan komedyen, Bilic’in bu yaklaşımını 'Aşağılık kompleksi' diyerek eleştirdi.
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Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda DanlaCast programında konuk ettiği Blok3 ile hesap ödeme konusunu tartışmıştı.
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Bilic de bu görüşe destek vererek, daha önce bir date’inde hesabın bölüşülmesini asla kabul edemediğini ve bu yüzden depresyona girdiğini söylemişti.
Komedyen ve sosyal medya fenomeni Morkomedyen'in de bu konuda iki çift lafı vardı.
Bilic’in açıklamalarına karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:
Kendisine yöneltilen “Centilmenlik kurallarına dahil bulmuyorsun bunu o zaman?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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