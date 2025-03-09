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Morkomedyen'den Danla Bilic'in Alman Usulü Hesap Şikayetine Olay Yanıt

Morkomedyen'den Danla Bilic'in Alman Usulü Hesap Şikayetine Olay Yanıt

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.03.2025 - 12:07

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda YouTube’da yayınladığı DanlaCast programında hesap ödeme konusuyla ilgili yaptığı açıklamalarla tartışma yaratmıştı. Konuğu Blok3 ile birlikte, hesabı erkeğin ödemesi gerektiği fikrini savunan Bilic, bir date’inde hesabın bölüşülmesi nedeniyle depresyona girdiğini söylemişti. 

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran sözlere Murat Genç namıdeğer Morkomedyen'den yanıt geldi. Tartışmaya dahil olan komedyen, Bilic’in bu yaklaşımını 'Aşağılık kompleksi' diyerek eleştirdi.

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Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda DanlaCast programında konuk ettiği Blok3 ile hesap ödeme konusunu tartışmıştı.

Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda DanlaCast programında konuk ettiği Blok3 ile hesap ödeme konusunu tartışmıştı.

Blok3, bir erkeğin kadını yemeğe çıkardıktan sonra hesabı ödememesini saygısızlık olarak değerlendirerek, “Böyle bir şeyin ihtimali olabilir mi? Sen onu yemeğe çıkartıyorsun, sen ödemiyorsun? Kimse yanlış anlamasın ama sana saygı göstermez yani” demişti.

Bilic de bu görüşe destek vererek, daha önce bir date’inde hesabın bölüşülmesini asla kabul edemediğini ve bu yüzden depresyona girdiğini söylemişti.

Bilic de bu görüşe destek vererek, daha önce bir date’inde hesabın bölüşülmesini asla kabul edemediğini ve bu yüzden depresyona girdiğini söylemişti.

Bu açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Kimi hesap bölüşmenin normal olduğunu savunurken, kimi ise hesap öderken böyle düşünenlerin itici olduğunu dile getirmişti.

Kaçıranlar için gelen tepkilere bu içeriğimizde yer vermiştik:

Komedyen ve sosyal medya fenomeni Morkomedyen'in de bu konuda iki çift lafı vardı.

Komedyen ve sosyal medya fenomeni Morkomedyen'in de bu konuda iki çift lafı vardı.

Sosyal medyada çektiği eğlenceli videolar ve komedi gösteriyle tanıdığımız Murat Genç, bilinen adıyla Morkomedyen'in sadece Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Ancak sadece komedyenlik yapmıyor bunun yanı sıra oyunculuk ve yazarlık deneyimi de bulunuyor. Posta'ya verdiği röportajında şu sıralar en çok sahneden para kazandığını söyledi. 

Röportajnda Danla Bilic'in 'Hesabı kim ödemeli?' sorusuna verdiği yanıt hatırlatılınca sert bir giriş yaptı. Morkomedyen böylelikle söyledikleriyle tartışmayı yeniden alevlendirmiş oldu.

Bilic’in açıklamalarına karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

Bilic’in açıklamalarına karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu tamamen Danla’nın aşağılık kompleksiyle ilgili. Biz şimdi seninle yemeğe çıktık. Sen belki orada beni aşağıladın, belki ezmeye çalıştın, belki bir saat beklettin. Ben niye senin hesabını ödeyeyim? 

Danla oraları hiç anlatmıyor. Sadece hesap kısmını anlatıyor. Ben kadın ya da erkek fark etmeksizin, o an param varsa asla karşımdakine hesap ödetmem. Tabii benden zengin değilse. Onun dışında kural gibi ‘hesabı erkek öder’ yargısını kabul etmiyorum.”

Kendisine yöneltilen “Centilmenlik kurallarına dahil bulmuyorsun bunu o zaman?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Kendisine yöneltilen “Centilmenlik kurallarına dahil bulmuyorsun bunu o zaman?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Hiç kabul etmiyorum. Kim yazıyor centilmenliğin kurallarını?” Peki siz kime katılıyorsunuz? Morkomedyen mi, Danla Bilic ve Blok3 mü? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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