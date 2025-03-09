3 Yaşında Katıldığı Çocuktan Al Haberi Programıyla Tanıdığımız Çakıl Bebek Nisan Bakın Nasıl Değişmiş!

Çitos Efe gibi çocuklar da zaman içinde büyüyüp farklı alanlara yöneldi. Kimi sosyal medyada aktif, kimi ise oyunculuk kariyerine adım attı. Nisan Aktaş da bu yolda ilerleyen isimlerden biri. Çocuk yaşta dikkat çeken hikaye anlatma yeteneğini, sinema dünyasına taşıdı. Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı: Melez Prenses gibi yapımlarda rol alarak oyunculuk dünyasına giriş yaptı. Hatta YouTube fenomeni Enes Batur’un Ayaz adlı klibinde bile oynadı.