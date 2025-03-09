3 Yaşında Katıldığı Çocuktan Al Haberi Programıyla Tanıdığımız Çakıl Bebek Nisan Bakın Nasıl Değişmiş!
3 Yaşında Katıldığı Çocuktan Al Haberi Programıyla Tanıdığımız Çakıl Bebek Nisan Bakın Nasıl Değişmiş!
Bir dönemin en sevilen çocuk programlarından ‘Çocuktan Al Haberi’ ile hafızalara kazınan Çakıl Bebek Nisan Aktaş, şimdilerde koca bir genç kız oldu. Minik yaşta söylediği sözlerle izleyicileri gülümseten Aktaş, artık sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak annesiyle birlikte yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Ünlü ismin son halini görenler “Zaman ne çabuk geçiyor” demekten kendini alamadı. İşte Nisan Aktaş’ın son hali ve kariyer yolculuğu…
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Magazin dünyasında bazen bir isim bir projeyle hayatımıza girer, ama yıllar geçse de hafızalardan silinmez.
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Bu programın bize kazandırdığı çocuklardan biri de şüphesiz “Çakıl Bebek” lakabıyla tanınan Nisan Aktaş.
Çocuktan Al Haberi’nden tanıdığımız tek isim o değil elbette!
Şimdilerde büyüyen ve güzelliğiyle dikkat çeken Nisan Aktaş, sosyal medya hesaplarında aktif olarak paylaşımlar yapıyor.
İşte son haline şaşıracağınız o paylaşımı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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