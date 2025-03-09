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3 Yaşında Katıldığı Çocuktan Al Haberi Programıyla Tanıdığımız Çakıl Bebek Nisan Bakın Nasıl Değişmiş!

3 Yaşında Katıldığı Çocuktan Al Haberi Programıyla Tanıdığımız Çakıl Bebek Nisan Bakın Nasıl Değişmiş!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.03.2025 - 09:53

Bir dönemin en sevilen çocuk programlarından ‘Çocuktan Al Haberi’ ile hafızalara kazınan Çakıl Bebek Nisan Aktaş, şimdilerde koca bir genç kız oldu. Minik yaşta söylediği sözlerle izleyicileri gülümseten Aktaş, artık sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 

Son olarak annesiyle birlikte yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Ünlü ismin son halini görenler “Zaman ne çabuk geçiyor” demekten kendini alamadı. İşte Nisan Aktaş’ın son hali ve kariyer yolculuğu…

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Magazin dünyasında bazen bir isim bir projeyle hayatımıza girer, ama yıllar geçse de hafızalardan silinmez.

Magazin dünyasında bazen bir isim bir projeyle hayatımıza girer, ama yıllar geçse de hafızalardan silinmez.

Çocuktan Al Haberi’ni hatırlayanlar için bu durum fazlasıyla geçerli! 2016 yılında yayın hayatına başlayan ve çocukların birbirinden eğlenceli cevaplarıyla izleyicilere kahkaha tufanı yaşatan program, yıllar geçse de hafızalardan silinmedi. 

Evrim Akın, Doğa Rutkay, Açelya Akkoyun, Berna Laçin ve Bergüzar Korel gibi ünlü isimlerin sunuculuğunu üstlendiği program, ekranda olduğu dönemde büyük beğeni topladı.

Bu programın bize kazandırdığı çocuklardan biri de şüphesiz “Çakıl Bebek” lakabıyla tanınan Nisan Aktaş.

Bu programın bize kazandırdığı çocuklardan biri de şüphesiz “Çakıl Bebek” lakabıyla tanınan Nisan Aktaş.

Küçücük yaşına rağmen verdiği zekice cevaplarla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Hatta “Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?” sözleriyle hafızalara kazınmıştı. 

Şimdi ise küçük bir çocuk değil, adeta genç bir kız oldu. Sosyal medyada paylaşımlar yapıyor, projelerde yer alıyor ve büyümüş de küçülmüş halleriyle takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

Çocuktan Al Haberi’nden tanıdığımız tek isim o değil elbette!

Çocuktan Al Haberi’nden tanıdığımız tek isim o değil elbette!

Çitos Efe gibi çocuklar da zaman içinde büyüyüp farklı alanlara yöneldi. Kimi sosyal medyada aktif, kimi ise oyunculuk kariyerine adım attı. Nisan Aktaş da bu yolda ilerleyen isimlerden biri. Çocuk yaşta dikkat çeken hikaye anlatma yeteneğini, sinema dünyasına taşıdı. Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı: Melez Prenses gibi yapımlarda rol alarak oyunculuk dünyasına giriş yaptı. Hatta YouTube fenomeni Enes Batur’un Ayaz adlı klibinde bile oynadı.

Şimdilerde büyüyen ve güzelliğiyle dikkat çeken Nisan Aktaş, sosyal medya hesaplarında aktif olarak paylaşımlar yapıyor.

Şimdilerde büyüyen ve güzelliğiyle dikkat çeken Nisan Aktaş, sosyal medya hesaplarında aktif olarak paylaşımlar yapıyor.

Son olarak annesiyle birlikte çekildiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte son haline şaşıracağınız o paylaşımı:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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