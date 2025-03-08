Akasya Durağı'nda Sinan'ın Karısı Gülbin'i Canlandıran Aslı Altaylar'ın Son Hali
Akasya Durağı'nda Sinan'ın Karısı Gülbin'i Canlandıran Aslı Altaylar'ın Son Hali
2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, Türk televizyonlarına damga vuran işlerden biri. Sevilen komedi dizisinin final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala zevkle izleniyor. Dizide rol almış oyuncuların yıllar içindeki değişimleri sık sık gündeme gelirken Sinan'ın karısı Gülbin'i canlandıran Aslı Altaylar'ı mercek altına aldık. Sevilen oyuncunun sosyal medya paylaşımları 'Hiç değişmemiş' dedirtti.
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Bir döneme damga vuran Akasya Durağı, hala zevkle izlenen dizilerin başında yer alıyor.
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Özellikle dizideki karakterlerin yıllar içindeki değişimleri merak konusu olurken Sinan'ın karısı Gülbin'i canlandıran Aslı Altaylar'ın son hali görenleri şoke etti.
İşte Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son hali:
Peki, siz Aslı Altaylar'ın son halini nasıl buldunuz? Bizce hiç değişmemiş! Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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